Как платить налоги в 2023 году: ЕНС, ЕНП, уведомление об исчисленных суммах

Что такое ЕНС

Единый налоговый счет – это счет, который ФНС открыла каждому налогоплательщику для формирования сальдо расчетов с бюджетом по налогам, сборам, взносам, авансам, а также пени и штрафам за налоговые правонарушения (п. 2 ст. 11.3 НК).

Сальдо формируется путем вычитания из совокупной обязанности налогоплательщика всех его платежей на ЕНС. Совокупная обязанность – это все начисленные налоги в соответствии с применяемым юрлицом или ИП налоговым режимом на основании представленных деклараций, расчетов и их корректировок, уведомлений и решений налогового органа. Эти начисления учитываются в качестве обязанности в день, когда по соответствующему налогу заканчивается отчетный период или срок предоставления уведомления.

С 2023 года почти для всей отчетности установлен единый срок представления – 25 число. Периодичность – зависит от вида налога. А к 28 числу налоги нужно перечислить в бюджет единым налоговым платежом.

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Как и какие налоги платить единым платежом

В составе единого налогового платежа можно перечислять почти все налоги. Исключения (п.п. «а» п. 1 ст. 1 закона 263-ФЗ):

фиксированный аванс по НДФЛ с выплат иностранцам, работающим по патенту;

госпошлины, уплачиваемые добровольно, без исполнительного документа.

Налогоплательщики вправе решить самостоятельно, как будут перечислять сборы за пользование объектами животного мира и водными биоресурсами: в составе ЕНП или отдельно каждый.

Итак, все налоги, подпадающие под ЕНП налогоплательщик может перечислять единым документом до 28 числа. Не будет считаться ошибкой отправка нескольких платежей раньше указанной даты. При верном заполнении платежного поручения, все деньги будут зачислены на ЕНС.

Вне зависимости от места нахождения и ведения деятельности, все налогоплательщики перечисляют ЕНП по единым реквизитам:

Наименование получателя – Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом).

ИНН получателя – 7727406020.

КПП получателя – 770801001.

Наименование банка получателя средств – ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула.

БИК ТОФК – 017003983.

№ счета банка получателя средств – 40102810445370000059.

№ казначейского счета – 03100643000000018500.

Поле 104 (КБК для перечисления ЕНП) – 18201061201010000510.

Поле 101 – 01.

Поля 22, 106 – 109 заполните нулями

Как и зачем подавать уведомление об исчисленных налогах

Для того, чтобы ФНС знала, как распределить между налогами деньги, поступившие на ЕНС в составе ЕНП, нужно подавать уведомления (п. 9 ст. 58 НК) по форме из приказа ФНС от 02.11.2022 № ЕД −7-8-/1047@. В уведомлении налогоплательщик указывает КБК налога и ОКТМО, соответствующий местности ведения бизнеса.

В общем случае срок подачи уведомлений – до 25 числа месяца, следующего за месяцем начисления налога. Для НДФЛ, исчисленного налоговым агентом, изменили временные рамки. 25 числа текущего месяца нужно уведомить ФНС о налоге, удержанном в период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего.

Не нужно подавать уведомления в тех месяцах, когда по налогу предусмотрена сдача отчетности раньше крайней даты для платежа. Например, это касается:

страховых взносов за работников в апреле, июле, октябре и январе, так как сведения о взносах, начисленных в предыдущих месяцах, ФНС возьмет из РСВ;

налога по итогам года, для ИП на УСН, так как декларацию нужно сдать до 25 апреля, а уплатить налог – до 28;

НДФЛ по итогам года с личных доходов ИП, так как срок уплаты – 15 июля, а дедлайн для 3-НДФЛ – 30 апреля;

земельного и транспортного налогов, так как отчетность по ним не предусмотрена вообще, а сумму налога ФНС рассчитывает самостоятельно на основании данных, полученных из ГИБДД и органов, осуществляющих государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимость.

Переходный период

2023 год объявлен переходным периодом введения ЕНС и ЕНП. Налогоплательщики вправе продолжать уплачивать налоги отдельными платежными документами с указанием КБК налога и ОКТМО по реквизитам 2022 года и прежним правилам.

Оформленные таким образом платежки – альтернатива подачи уведомления о начисленных налогах. По ОКТМО и КБК налоговики идентифицируют принадлежность платежа и разнесут на нужный налог. Eсли платежка применяется в качестве уведомления, в поле 101 проставляется статус – 02 (приказ Минфина от 12.11.2013 № 107н).

Если налогоплательщик хотя бы раз подал уведомление, вернуться на схему уплаты без предоставления уведомлений – нельзя. Поэтому будьте внимательны при заполнении платежных поручений, и переходите на правила перечисления ЕНП 2023 года, когда учет и схема работы полностью перестроены и настроены на новые правила.

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