Как составить отчетность за 2022 год с учетом новых ФСБУ

Спикер мероприятия: Тамара Таракановна, консультант.
На деловом завтраке Тамара Таракановна поделилась, как составить бухгалтерскую отчетность за 2022 год в соответствии с требованиями новых ФСБ, а также раскрыла основные ошибки клиентов при переходе на ФСБУ 25 и учете договоров аренды в соответствии с требованиями ФСБУ.
Правильный переход на ФСБУ 6, 26: основные ошибки при переходе на ФСБУ 6, 26.
Обязательные операции, которые необходимо провести на конец 2022 года в соответствии с новыми ФСБУ.
Ошибки клиентов при переходе на ФСБУ 25 и учете договоров аренды в соответствии с требованиями ФСБУ.
Как раскрыть информацию в соответствии с новыми ФСБУ в отчетности.
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