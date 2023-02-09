ФСБУ

Как составить отчетность за 2022 год с учетом новых ФСБУ

8 февраля 2023 года прошел бизнес-завтрак от КСК ГРУПП на тему: «Практика применения ФСБУ 6, 25, 26, отчетность без ошибок».

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Спикер мероприятия: Тамара Таракановна, консультант.

На деловом завтраке Тамара Таракановна поделилась, как составить бухгалтерскую отчетность за 2022 год в соответствии с требованиями новых ФСБ, а также раскрыла основные ошибки клиентов при переходе на ФСБУ 25 и учете договоров аренды в соответствии с требованиями ФСБУ.

  1. Правильный переход на ФСБУ 6, 26: основные ошибки при переходе на ФСБУ 6, 26.

  2. Обязательные операции, которые необходимо провести на конец 2022 года в соответствии с новыми ФСБУ.

  3. Ошибки клиентов при переходе на ФСБУ 25 и учете договоров аренды в соответствии с требованиями ФСБУ.

  4. Как раскрыть информацию в соответствии с новыми ФСБУ в отчетности.

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