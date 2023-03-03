Бухгалтерская отчетность за 2022 год 

Понятие и состав бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность – это информация о финансовом положении организации на отчетную дату, финансовом результате ее деятельности и движении денежных средств за отчетный период.

В годовую бухгалтерскую отчетность организации входят:

бухгалтерский баланс;

отчет о финансовых результатах;

приложения к ним.

Формы вышеперечисленных документов утверждены приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н. В этом же документе установлен состав и формы приложений к бухгалтерской отчетности:

отчет об изменении капитала (форма утверждена приложением 2 приказа);

отчет о движении денежных средств (форма утверждена приложением 2 приказа);

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (форма утверждена приложением 3 приказа).

В пояснениях к бухгалтерской отчетности обычно отражают данные, которые не вошли в отчетность, но необходимы для реальной оценки финансового положения организации.

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Кто сдает бухгалтерскую годовую отчетность

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена только на организации.

Индивидуальных предпринимателей закон не обязывает вести бухгалтерский учет и, соответственно, сдавать отчетность.

Упрощенная бухгалтерская отчетность

Некоторым организациям закон позволяет использовать специальный (упрощенный) порядок ведения бухгалтерского учета (ч. 4 ст. 6 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

К ним относятся:

субъекты малого предпринимательства;

некоммерческие организации;

организации – участники проекта по осуществлению исследований, разработок в инновационном центре «Сколково».

Форма упрощенной бухгалтерской отчетности установлена Приложением 5 приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н. Упрощенная бухгалтерская отчетность состоит из таких форм:

баланс;

отчет о финансовых результатах;

отчет о целевом использовании средств.

По упрощенным правилам в этих формах можно указывать укрупненные показатели, объединенные по группам статей. Решение о применении упрощенной бухгалтерской отчетности нужно зафиксировать в учетной политике организации.

Однако не любой субъект малого предпринимательства или некоммерческая организация могут вести бухгалтерскую отчетность в упрощенном порядке. Закон возлагает обязанность по ведению полной бухгалтерской отчетности на:

микрофинансовые организации;

кредитные потребительские кооперативы;

организации бюджетной сферы;

адвокатские палаты и другие, установленные ч. 5 ст. 6 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Способы сдачи бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность представляется в налоговую инспекцию по месту учета организации только двумя способами:

электронно через оператора ЭДО по телекоммуникационным каналам связи;

через интерактивный сервис на сайте налоговой службы в соответствии с приказом ФНС от 15.07.2011 № ММВ-7-6/443@.

Необходимо представить один экземпляр бухгалтерский отчетности в целях формирования ГИРБО.

С 1 января 2022 года организации сдают бухгалтерскую отчетность только в налоговую инспекцию по месту учета. В органы статистики с этой даты отчетность не сдается за исключением организаций, в бухгалтерской отчетности которых содержатся сведения о государственной тайне (ч. 7 ст. 18 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Отчетный период и сроки сдачи бухгалтерской отчетности

Отчетный период для бухгалтерской отчетности – календарный год.

Если организация была создана после 30 сентября, то отчетный период длится с даты создания организации и до 31 декабря года, следующего за годом создания (ст. 15 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Например, если организация была создана 1 октября 2022 года, то отчетный период закончится лишь 31 декабря 2023 года.

Организация обязана сдать бухгалтерскую отчетность до 31 марта года, следующего за отчетным.

В случае ликвидации организации отчетный период длится с 1 января года, в котором была внесена запись о ликвидации в ЕГРЮЛ до даты внесения такой записи.

Что важно учесть при формировании бухгалтерской отчетности за 2022 год

Бухгалтеру необходимо учитывать при составлении бухгалтерской отчетности за 2022 год, что с 1 января 2022 года в обязательном порядке применяются три новых стандарта:

Применение этих стандартов отражается в бухгалтерском учете за отчетный период и раскрывается бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Представление аудиторского заключения

Если отчетность компании подлежит обязательному аудиту, то в налоговую инспекцию необходимо также представить аудиторское заключение.

Аудиторское заключение предоставляется вместе с бухгалтерской отчетностью или в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным

Для некоторых отраслей законом предусмотрены другие сроки проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности и предоставления аудиторского заключения.

Компании, отчетность которых подлежит обязательному аудиту, не вправе вести упрощенный бухгалтерский учет.

Аудит бухгалтерской отчетности от КСК ГРУПП включает:

аудиторское заключение;

снижение уровня рисков по налогам и финансам компании в целом;

оценку эффективности хозяйственной деятельности компании;

выявление угроз и комплекс превентивных мер;

оценку рисков дальнейших вложений для инвесторов.

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