Банкротство юридических лиц

Срок исковой давности в деле о банкротстве

«Адвокатская газета» рассматривает интересный с точки зрения юридической практики случай о взыскании арендных платежей с должника, подвергшегося процедуре банкротства.

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Главное военно-строительное управление № 6 выступило в роли ответчика, а АО «Дом.РФ» – в роли истца. Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил иск, а апелляция и кассация поддержали его решение. Однако ВС заключил, что нижестоящие инстанции неправильно применили разъяснения, приведенные в п. 13 Постановления Пленума ВАС от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона „О несостоятельности (банкротстве)“», и неправомерно отказали в применении по ходатайству ответчика исковой давности в отношении части предъявленной ко взысканию суммы долга.

Руководитель практики банкротства КСК ГРУПП Нина Бабинова в комментрии «Адвокатской газеты» отметила, что решение ВС имеет большое значение для практики в части определения течения и прерывания срока исковой давности по текущим платежам.

«ВС указал, что уведомление о необходимости погасить задолженность, которая является текущими платежами, не равно требованию к должнику, как того требует законодательство о банкротстве. Оно является лишь соблюдением претензионного порядка взыскания задолженности и, соответственно, досудебным порядком урегулирования спора. При направлении претензии приостанавливается течение срока исковой давности на период, который определен законом или договором. Поэтому в этом деле уведомление о необходимости погасить образовавшуюся задолженность не может считаться основанием для прерывания течения срока исковой давности применительно к текущим платежам», – подчеркнула Бабинова.

КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
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