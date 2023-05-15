Юристы могут отказаться от бакалавриата

На XI Петербургском международном юридическом форуме министр науки и высшего образования Валерий Фальков озвучил идею убрать бакалавриат из юридического образования. Магистратуру предлагается использовать только для получения узконаправленных знаний.

Юрист КСК ГРУПП Александр Шарапов прокомментировал это предложение BFM.ru:

«Подходит ли магистратура для более узкого изучения юридической специальности?

В Европе, в частности, в скандинавских странах, магистратура — это действительно нишевое направление, каждый студент должен специализироваться на узком аспекте права, а не быть многостаночником, которыми, к сожалению, являются многие юристы в России.

Это негативно сказывается на квалификации отечественных юристов и глубине погружения в ту или иную сферу права.

Если данная программа будет разработана и мнение профессионального сообщества по ней будет сформировано, тогда это положительный момент. Если же нет, все останется на кругах своя.

Мотивы понятны, скорее всего, министерство видит, что юридическое образование в России не развивается. Особенно с появлением новых технологий, отраслей права, институтов на стыке этих отраслей и права, например, те же нейросети или блокчейн.

Кризис квалификации студентов прослеживается, в связи с этим, скорее всего, и предлагают данные изменения».