Эксперты КСК ГРУПП выступили на конференции «Налоговая среда 2023»

Руководитель департамента «Финансовое консультирование, аудит и МСФО» КСК ГРУПП Татьяна Иваненко приняла участие в кейс-сессии «Развитие практики по ст. 54.1 НК РФ: тенденции, новые риски, налоговая реконструкция. Рассмотрение кейсов: дробление бизнеса, приобретение услуг (клининг, реклама, транспорт), трансграничные сделки».

«Число налоговых проверок растет, а вместе с ними и средний чек налоговых доначислений. На сессии рассматривались важные вопросы налоговой реконструкции и правоприменительной практики защиты своей позиции в судебном и досудебном порядке», - прокомментировала Татьяна Иваненко актуальность конференции.

Кроме того, на мероприятии обсуждались такие актуальные темы, как международные расчеты и снижение налоговых рисков по ним, минимизация негативных последствий сделок с цифровыми активами и криптовалютами, подводные камни нового порядка уплаты налогов и сложные случаи работы через ЕНП и т.д.