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Ведение бизнеса

Эксперты КСК ГРУПП выступили на конференции «Налоговая среда 2023»

17 мая 2023 года в Москве прошла VII практическая конференция «Налоговая среда 2023. Аспекты финансовой устойчивости».
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Руководитель департамента «Финансовое консультирование, аудит и МСФО» КСК ГРУПП Татьяна Иваненко приняла участие в кейс-сессии «Развитие практики по ст. 54.1 НК РФ: тенденции, новые риски, налоговая реконструкция. Рассмотрение кейсов: дробление бизнеса, приобретение услуг (клининг, реклама, транспорт), трансграничные сделки».

«Число налоговых проверок растет, а вместе с ними и средний чек налоговых доначислений. На сессии рассматривались важные вопросы налоговой реконструкции и правоприменительной практики защиты своей позиции в судебном и досудебном порядке», - прокомментировала Татьяна Иваненко актуальность конференции.

Кроме того, на мероприятии обсуждались такие актуальные темы, как международные расчеты и снижение налоговых рисков по ним, минимизация негативных последствий сделок с цифровыми активами и криптовалютами, подводные камни нового порядка уплаты налогов и сложные случаи работы через ЕНП и т.д.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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