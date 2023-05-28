Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
Ведение бизнеса

Логистика-2023: поиск решений

24 мая компания КСК ГРУПП при участии Gi Group (Россия) провела дискуссионный круглый стол на тему «Платежи, логистика, операционная эффективность-2023». Целевой аудиторией стали представители производственных и логистических компаний.
30
Дискуссионный круглый стол «Платежи, логистика, операционная эффективность-2023»

Отправной точкой дискуссии послужил опрос Gi Group руководителей отечественных и иностранных компаний, сохранивших бизнес в России. Исследование проводилось с ноября 2022 по февраль 2023 года и охватило такие индустрии, как производство оборудования, промышленных полуфабрикатов, строительных материалов, потребительских товаров, химии и некоторые другие.

Все респонденты отметили общие характеристики текущей ситуации: действия в условиях неопределенности, давление со стороны СМИ и общественности, поиск эффективных решений.

«Несмотря на общий негативный фон, разное отношение штаб-квартир к бизнесу в России и разную возможность для маневра, общее настроение руководителей компаний – найти варианты продолжать и развивать бизнес. Как сказал один из респондентов опроса: «Бизнес вне политики и религии. Кризис пройдет, а рынок останется», —завершил свое выступление Денис Панов.

Участники дискуссии обсудили сложности экспорта и импорта товаров для зарубежных и российских компаний, реально работающие варианты и способы решения сложных задач. Директор департамента управленческого консалтинга КСК ГРУПП Денис Предеин в своем выступлении затронул тему операционной эффективности как достижения наилучшего соотношения между задействованными ресурсами и результатами работы.

Большой интерес слушателей вызвало выступление топ-менеджеров компаний Herinckx Trade Solutions, NOYTECH Supply Chain Solutions.

Вейнанд Херинкс, основатель и генеральный директор Herinckx Trade Solutions, отметил: «Международная торговля и проведение платежей западным партнерам стали более проблематичными и требуют серьезных решений. Рынок начинает адаптироваться к новой реальности и профессиональные поставщики услуг предлагают прозрачные и эффективные решения для того, чтобы доставить товары в Россию».

Вячеслав Саркисов, директор по продажам, Noytech Supply Chain Solutions: «Мы были рады принять участие в дискуссии и поделиться своим опытом с коллегами из логистических компаний и представителями производственного сектора. В свете последних событий стало очевидно, что логистика - ключевой фактор успеха для любой компании. Мы все сейчас наблюдаем значительную трансформацию логистического рынка, и эти изменения требуют как от наших клиентов, так и от логистических провайдеров более адаптивных и эффективных бизнес-решений».

КСК ГРУПП

КСК ГРУПП

Профессиональные решения для развития бизнеса

15939 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 20 минут назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    нашли решение?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
Ведение бизнеса

Логистика-2023: поиск решений

24 мая компания КСК ГРУПП при участии Gi Group (Россия) провела дискуссионный круглый стол на тему «Платежи, логистика, операционная эффективность-2023». Целевой аудиторией стали представители производственных и логистических компаний.

1
30
Логотип Моё дело
Моё дело
Основные средства

Как создавать и использовать резерв на ремонт основных средств в налоговом учёте

Основные средства время от времени нужно ремонтировать. Списать затраты на их ремонт с максимальной выгодой для компании поможет специальный резерв. Рассказываем, чем полезен резерв на ремонт основных средств, как его создавать и использовать.

Как создавать и использовать резерв на ремонт основных средств в налоговом учёте
19
Логотип Клерк
Клерк
Обучение для бухгалтеров

Что поможет бухгалтерам быстрее сдавать отчеты и платить налоги без ошибок

Разберемся, как стать пиратом бухгалтерского моря, который быстро разбирается во всех новшествах и законах. Прочитаете и сможете дать фору налоговикам и никогда не подведете компанию во время проверок.

Что поможет бухгалтерам быстрее сдавать отчеты и платить налоги без ошибок
708
Логотип Мой бизнес
Мой бизнес
Малый и средний бизнес

Как открыть кофейню самообслуживания по франшизе? Про плюсы и минусы

Многие предприниматели хотят, чтобы бизнес работал самостоятельно, не занимал много времени и ресурсов. Возможно ли это? И может ли в этом качестве служить кофейня самообслуживания? Ответы найдёте в нашем материале.

Как открыть кофейню самообслуживания по франшизе? Про плюсы и минусы
1
67
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Компенсации работникам

НДФЛ и взносы при компенсации расходов на обязательные мед.осмотры. Какие последствия могут быть

Налоговая новость связана с последствиями по НДФЛ и страховым взносам при компенсации работнику расходов на прохождение обязательного медицинского осмотра.

НДФЛ и взносы при компенсации расходов на обязательные мед.осмотры. Какие последствия могут быть
57
Логотип profbuhgalt
profbuhgalt

Счет 90 «Продажи» в 1С Бухгалтерия 8. Про структуру и закрытие

Счет 90 «Продажи» предназначен для отражения операций по основной деятельности предприятия. Это может быть продажа товаров, готовой продукции, услуг. Как быть, если оборот по дебету больше? Подробнее смотрите в видео.

37
Логотип Ольга Ульянова аудитор
Ольга Ульянова аудитор
Индивидуальный предприниматель

Как ИП на УСН перевести недвижимость на супруга. И как правильно при этом платить налоги

Статья поможет вам понять, как переоформить недвижимость между супругами, один или оба из которых ИП. Как в данном случае уплачивать налоги. Также вы узнаете о возможных вариантах сэкономить на данной операции.

Как ИП на УСН перевести недвижимость на супруга. И как правильно при этом платить налоги
1
85
Логотип Кадровый консультант
Кадровый консультант
Трудовые отношения

Перевод во время срока испытания. Сохраняется ли после перевода у работника срок испытания

Этот вопрос нередко ставит в тупик многих кадровиков. Ситуация — работнику при приеме на работу был установлен срок испытания 3 месяца. А потом, в течение срока испытания, работник был переведен на другую должность, с совершенно другим функционалом. Вопрос — сохраняется ли после перевода у работника срок испытания или условие об испытании утрачивает силу?

Перевод во время срока испытания. Сохраняется ли после перевода у работника срок испытания
173
Читать еще