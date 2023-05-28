Логистика-2023: поиск решений

Дискуссионный круглый стол «Платежи, логистика, операционная эффективность-2023»

Отправной точкой дискуссии послужил опрос Gi Group руководителей отечественных и иностранных компаний, сохранивших бизнес в России. Исследование проводилось с ноября 2022 по февраль 2023 года и охватило такие индустрии, как производство оборудования, промышленных полуфабрикатов, строительных материалов, потребительских товаров, химии и некоторые другие.

Все респонденты отметили общие характеристики текущей ситуации: действия в условиях неопределенности, давление со стороны СМИ и общественности, поиск эффективных решений.

«Несмотря на общий негативный фон, разное отношение штаб-квартир к бизнесу в России и разную возможность для маневра, общее настроение руководителей компаний – найти варианты продолжать и развивать бизнес. Как сказал один из респондентов опроса: «Бизнес вне политики и религии. Кризис пройдет, а рынок останется», —завершил свое выступление Денис Панов.

Участники дискуссии обсудили сложности экспорта и импорта товаров для зарубежных и российских компаний, реально работающие варианты и способы решения сложных задач. Директор департамента управленческого консалтинга КСК ГРУПП Денис Предеин в своем выступлении затронул тему операционной эффективности как достижения наилучшего соотношения между задействованными ресурсами и результатами работы.

Большой интерес слушателей вызвало выступление топ-менеджеров компаний Herinckx Trade Solutions, NOYTECH Supply Chain Solutions.

Вейнанд Херинкс, основатель и генеральный директор Herinckx Trade Solutions, отметил: «Международная торговля и проведение платежей западным партнерам стали более проблематичными и требуют серьезных решений. Рынок начинает адаптироваться к новой реальности и профессиональные поставщики услуг предлагают прозрачные и эффективные решения для того, чтобы доставить товары в Россию».

Вячеслав Саркисов, директор по продажам, Noytech Supply Chain Solutions: «Мы были рады принять участие в дискуссии и поделиться своим опытом с коллегами из логистических компаний и представителями производственного сектора. В свете последних событий стало очевидно, что логистика - ключевой фактор успеха для любой компании. Мы все сейчас наблюдаем значительную трансформацию логистического рынка, и эти изменения требуют как от наших клиентов, так и от логистических провайдеров более адаптивных и эффективных бизнес-решений».