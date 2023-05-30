ФНС идет по цифровому следу

Почему ФНС проявляет повышенный интерес к блогерам и их налогам? Ведущий юрисконсульт КСК Групп Ирина Михеева рассуждает на острую тему последних недель.

Ресурс Frank Media проанализировал текущую ситуацию с тем, как ФНС контролирует уплату налогов блогерами.

Ведущий юрисконсульт КСК Групп Ирина Михеева в своих комментариях обратила внимание журналистов на то, что «ФНС отошла от консервативных методов проверки и активно анализирует цифровой след, который оставляют интересующие ее граждане. Это и программа стыковки доходов с расходами “Система электронной обработки данных”, и мониторинг покупок через сервис ”Мои чеки”».

При этом эксперт задается вопросом, почему налоговая заинтересовалась блогерами-миллионниками именно сейчас, хотя многие из них получают баснословные доходы уже много лет.

Михеева предполагает, что «сейчас остро стоит вопрос пополнения казны: по данным Минфина, дефицит бюджета за январь-апрель составил 3,4 трлн рублей и в мае продолжает расти. Но, на мой взгляд, все давно уже шло к тому, что налоговики доберутся и до этой категории граждан, уровень жизни которых намного превышает заявленные ими доходы».