Платежи в криптовалюте: сложности и перспективы

Росбанк совместно с B-crypto уже запустил схему таких расчетов в тестовом режиме.

Юрист КСК ГРУПП Александр Шарапов прокомментировал ситуацию BFM.ru:

«Закон о цифровых финансовых активах в 14 статье прямо говорит о том, что запрещен оборот цифровых финансовых активов, то есть криптовалют, на работу, товары и услуги. Кроме того, в данной схеме не совсем понятно, на каком основании агент, который будет участвовать в сделке, будет переводить эту криптовалюту другой стороне, зарубежной, и как данная операция будет отражаться в документах, например на ввоз товара в Российскую Федерацию, учитывая таможенные документы, действующее валютное регулирование. Мы обмениваем что-то на что-то, у нас получается международный договор мены, что не совсем законно в свете текущего валютного законодательства».