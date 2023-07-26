Верховный суд поддержал дольщика разорившейся строительной компании

Портал «PROбанкротство» рассматривает спорную ситуацию в связи с требованием дольщиков к разорившимся застройщикам.

Один из дольщиков обанкротившегося ООО «Строительная компания ЖБК-3» подал конкурсному управляющему компанией заявление о включении его требования о передаче 2-комнатной квартиры в реестр требований участников строительства. Но КУ сообщил, что реестр уже закрыт.

Суд первой инстанции встал на сторону истца, но апелляционный и окружной суды отменили постановление. Тогда дольщик обратился в Верховный суд, который его поддержал.

Юрист КСК ГРУПП Артем Мальцев отметил: «Конкурсный управляющий обязан включать требования дольщиков в реестр застройщика самостоятельно, основываясь на информации из ЕГРН, с последующим уведомлением участника строительства о включении его требования в реестр.

На практике возможно увеличение количества споров по схожим обстоятельствам с целью включения требований дольщиков в реестр.

С учетом приведенной позиции, участники строительства при предъявлении обоснованного требования могут рассчитывать на получение именно объекта недвижимости, а не на выплату денежной компенсации. Таким образом, положительная для участника строительства позиция ВС демонстрирует возможность для защиты своих прав в спорах с недобросовестными застройщиками.

Кроме того, участникам строительства не нужно подавать документы или заявлять о своих требованиях, так как обязанность по включению требований в реестр возложена на конкурсного управляющего. Сроки закрытия реестра не имеют значения».