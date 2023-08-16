Компания «Стуломпостолу» на грани банкротства

Мебельная компания «Стуломпостолу» из Уфы может обанкротиться. Рассмотрение дела о несостоятельности предприятия должно начаться в октябре 2023 года в арбитражном суде Башкирии.

Юрист КСК ГРУПП Артем Мальцев в комментарии РБК рассказал, что требования кредиторов будут удовлетворяться в порядке очереди.

«В соответствии с законом о банкротстве, требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди. По итогам формирования конкурсной массы, судебного заседания и при наступлении очереди кредитор может получить денежную сумму. При этом, по данным из отчетов управляющих о конкурсном производстве, за последние три года удовлетворение требований кредиторов третьей очереди составляет менее 5% от общей суммы требований. Таким образом, кредиторам не стоит рассчитывать на полную выплату денежных средств по итогам дела о банкротстве», — говорит Мальцев.