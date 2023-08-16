Россияне болеют из-за переработок

Согласно опросу ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и исследовательского центра «Зарплата.ру», каждый второй россиянин стал чаще обращаться к врачам из-за проблем со здоровьем. Это непосредственно связано с трудовой деятельностью.

Больше половины опрошенных признались, что за последние полгода они стали чаще задерживаться на работе. Каждый третий отмечает, что это происходит не менее одного-двух раз в неделю.

Ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева пояснила в комментарии изданию, что согласно Конституции любой труд должен оплачиваться.

«Работника не могут привлечь к сверхурочной работе без его согласия, кроме каких-либо чрезвычайных случаев. Например, когда это требуется для предотвращения катастроф, когда существует угроза нарушения нормального функционирования городских систем (связь, транспорт, водоснабжение и т.п.), при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения», — подчеркнула Михеева.