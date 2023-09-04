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Gruppo Campari судится с российским производителем сиропов

Итальянская Gruppo Campari подала иск к российскому производителю сиропов Barline из-за попытки регистрации им товарного знака Barline Aperol.
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О том, каковы перспективы итальянского производителя в этом вопросе, рассказал в эфире «Коммерсантъ FM» юрист КСК ГРУПП Александр Шарапов:

«Как правило, такие споры удовлетворяются. Компания-заявитель обычно выходит победителем, так как ответчиком нарушено действующее законодательство. Российская компания в данном случае действует с целью привлечения покупателей, путем использования известного наименования. Тот факт, что Gruppo Campari ушла с нашего рынка, не является оправданием. Если решение суда будет положительным, то российский производитель будет вынужден выплатить штраф и возместить итальянской компании понесенные убытки».

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Комментарии

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