Ирина Михеева рассказала о нюансах размещения материалов о бизнесе в социальных сетях.

В четверг, 28 сентября, на сайте Тинькофф «Бизнес секреты» вышла статья об особенностях описания бизнеса в социальных сетях и критериях определения саморекламы в публикациях.

Экспертным мнением в материале поделилась Ирина Михеева — ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП.

Ирина отметила необходимость создания материалов не о конкретных услугах, а о всем бизнесе в целом: «Важно не выделять какой-либо товар или услугу, чтобы это выглядело как информирование о деятельности бизнеса в целом, а не о конкретном товаре. Не будут считаться рекламой информация о бесплатных мероприятиях и анонсы предстоящих событий, если среди них не выделяется одно конкретное мероприятие».

Помимо этого в статье рассматривались вопросы о местах размещения саморекламы, об определении грани между простым информированием читателей и саморекламой, а также о том, необходимо ли в качестве перестраховки маркировать все публикации о бизнесе как саморекламу.