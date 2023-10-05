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Ведение бизнеса

Ирина Михеева рассказала о нюансах размещения материалов о бизнесе в социальных сетях

Ирина Михеева рассказала о нюансах размещения материалов о бизнесе в социальных сетях.
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В четверг, 28 сентября, на сайте Тинькофф «Бизнес секреты» вышла статья об особенностях описания бизнеса в социальных сетях и критериях определения саморекламы в публикациях.

Экспертным мнением в материале поделилась Ирина Михеева — ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП.

Ирина отметила необходимость создания материалов не о конкретных услугах, а о всем бизнесе в целом: «Важно не выделять какой-либо товар или услугу, чтобы это выглядело как информирование о деятельности бизнеса в целом, а не о конкретном товаре. Не будут считаться рекламой информация о бесплатных мероприятиях и анонсы предстоящих событий, если среди них не выделяется одно конкретное мероприятие».

Помимо этого в статье рассматривались вопросы о местах размещения саморекламы, об определении грани между простым информированием читателей и саморекламой, а также о том, необходимо ли в качестве перестраховки маркировать все публикации о бизнесе как саморекламу.

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Комментарии

1
  • Логотип Elly0077
    Elly0077 18 секунд назад

    а каким образом маркируется самореклама? Я видела, что в кабинете надо указывать рекламный договор, его сумму и стороны договора. Но сами себе ведь за рекламу не платим и договор не заключаем.

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Ведение бизнеса

Ирина Михеева рассказала о нюансах размещения материалов о бизнесе в социальных сетях

Ирина Михеева рассказала о нюансах размещения материалов о бизнесе в социальных сетях.

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