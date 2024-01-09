Бизнес-коучинг: ситуации, когда он поможет достичь успеха

Создать баланс между текущим и планируемым состоянием — задача любого коучинга. Благодаря ему предприниматель или руководитель сможет двигаться вперед, улучшить показатели труда и достичь целей. Разбираемся, в каких случаях необходима помощь коуча.

Главные задачи коучинга в бизнесе

Когда клиентом бизнес-коуча становится руководитель, основная задача — научить его правильному лидерству. Сотрудники будут прислушиваться и строго выполнять указания лидера, который имеет авторитет. Если приказы выполняются с удовольствием, значит, сотрудники уважают руководителя.

Задача коуча — найти в руководителе то, что будет вызывать уважение у подчиненных, чтобы вся работа не строилась на чувстве страха.

Кроме этого, коучинг повышает эффективность работы самого руководителя, помогает принимать правильные и взвешенные решения. У обычного бизнес-тренера нет таких способностей.

Топ-менеджеры несут на своих плечах большую ответственность за благополучие всей компании и вкладывают в нее много умственных и физических ресурсов. Коуч наставляет и принимает часть ответственности руководителя на себя. Такая разгрузка нужна не только менеджерам из высшего звена, но и руководителям на всех остальных уровнях.

В каких организациях коучинг дает эффект

Коучинг, в первую очередь, направлен на взаимодействие людей, поэтому он необходим в организациях, где главным ресурсом являются сотрудники. Наибольшую эффективность он приносит компаниям, которые находятся на этапах:

развития;

освоения новых товарных ниш и рынков;

разработки и старта новых проектов;

поиска и разработки инновационных товаров.

Для каких ситуаций коучинг подходит

Бизнес-коучинг, как и консалтинг, используют для решения проблем во множестве ситуаций, в которых может оказаться любая компания, например:

изучение и взгляд со стороны на ситуацию внутри компании;

разработка и выбор стратегии;

внедрение инноваций;

адаптация к изменениям;

формирование эффективной и сплоченной команды;

работа в новых и неизвестных проектах;

обновление компании;

обучение сотрудников корпоративным ценностям и присоединение к глобальным идеям компании;

повышение эффективности.

Фокус в коучинге

В центре внимания коуча — личность подопечного. Тренер не принимает решение вместо клиента, а наоборот, развивает систему мышления и способности самостоятельного принятия решений.

Если руководитель будет смотреть на своих сотрудников только как на бездушных исполнителей бизнес-задач и процессов, то они не смогут достигнуть поставленных целей.

Фокус профессионального коуча направлен не только на развитие бизнеса, а также на:

личностное развитие;

взаимодействие базовой психологии личности и основ менеджмента;

переход от советов к вопросам;

применение технологий и принципов бизнес-коучинга.

Профессиональный бизнес коуч владеет коучингом как бизнесом.

Цели и задачи бизнес-коучинга

У каждого направления коучинга свои цели и задачи. Корпоративный коучинг выбирают, чтобы справиться со следующими задачами:

установить глобальные цели компании;

разработать стратегии и тактику для достижения целей;

установить правила взаимодействия в команде и научить руководителя пользоваться ими;

привлекать и мотивировать к достижению целей всех сотрудников компании;

построить корпоративные связи внутри команды;

определить и развивать корпоративные ценности.

Коучинг нужен руководителю, чтобы решить следующие задачи:

масштабирование бизнеса или открытие нового направления;

модернизация структуры управления в организации и системы управления персоналом;

смена собственника и реорганизация;

смена или оптимизация существующей маркетинговой программы;

привлечение новых партнеров и повышение лояльности существующих;

перестройка бизнес-процессов для реализации корпоративной стратегии;

улучшение взаимодействия между отделами и сотрудниками внутри компании.

Далее разберем особенности и различия между корпоративным коучингом и обучением руководителя.

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Коучинг для руководителей

Для обучения руководителя необходимо разрабатывать специальную программу, которая будет направлена на решение персональных задач в офлайн или онлайн-бизнесе. Коуч изучает стратегии управления, чтобы усовершенствовать их и повысить эффективность работы руководителя.

Коучинг менеджера включает не только рабочие моменты. Большое внимание уделяется эмоциональной составляющей. Коуч должен найти нужные триггеры, чтобы повысить мотивацию и снизить уровень стресса.

Коуч для руководителя является одновременно и наставником и тренером. Кроме решения стратегических задач управления, наставник способен подготовить подопечного к важным мероприятиям, публичным выступлениям и переговорам.

Еще раз подчеркнем, чтокоуч для руководителя выполняет две роли:психолог и советник. Поэтому такой эксперт не может быть сотрудником компании, он должен занимать независимую позицию. Также коуч не может иметь родственных связей с клиентом. Они соблюдают правила полной конфиденциальности. Коуч всегда на связи и дает непрерывную обратную связь.

Таким образом, между наставником и подопечным складываются доверительные отношения, которые положительно влияют на личностный рост руководителя и увеличивают скорость достижения его целей.

Корпоративный коучинг

Главная цель — это тренировка всей команды и раскрытие потенциала ключевых фигур в компании. Улучшение показателей эффективности основных сотрудников помогает решить многие организационные задачи.

Привитие сотрудникам корпоративных ценностей и увлечение общими идеями — это результат успешной работы корпоративного коучинга. Сплоченная команда справится с любой новой задачей и миссией компании.

Коуч не решает вместо сотрудников их проблемы, он приучает их к необходимости брать на себя ответственность, подводит к самостоятельному обдумыванию задач и поиску выхода.

Профессиональное обучение руководителей от КСК ГРУПП — это: Раскрытие лидерских качеств руководителей.

Развитие навыков коммуникации с коллегами, делегирования полномочий и обязанностей.

Поиск наиболее эффективных форм организации и управления.

Усиление мотивации для личностного роста и принятия необходимых управленческих решений.

Результаты работы с бизнес-коучем

Бизнес-коуча можно считать для бизнесмена тренером, который укажет на ключевые точки для будущего роста и развития. Результаты совместной работы руководителя и коуча отражаются на работе всей компании.

Поддержка наставника нужна, если менеджер не может расставить приоритеты при решении повседневных задач, адаптироваться к новому коллективу, составить план дел и организовать деятельность подчиненных.

В зависимости от поставленных целей, с бизнес-коучем можно добиться таких результатов:

выявить перспективные направления деятельности;

внедрить современные методики организации проектов;

завоевать новые рынки и укрепить позиции в текущей нише;

применить эффективную систему мотивации персонала;

разработать стратегию ценообразования и маркетинговую стратегию;

наладить взаимовыгодное сотрудничество с внешними партнерами и эффективное взаимодействие внутри компании.

Отличие бизнес-коучинга от других видов сопровождения

Консультирование, тренинг, менторство и наставничество — это синонимы для тех, кто не знаком с бизнес-коучингом. На самом деле есть отличия.

Отличия от консультирования

При проведении консультации взаимодействие происходит между учеником и педагогом. Консультант высказывает свое экспертное мнение в определенной области. Во время консультирования он только контролирует клиента и предлагает соответствующие правки в проект.

От коуча вы не получите жестких рекомендаций и установок. Его задача — раскрыть безграничные возможности клиента. Через правильно заданные вопросы клиент познает себя, осознает свой потенциал и в итоге сможет самостоятельно найти выход из сложных и нестандартных ситуаций.

Тренинг

Во время тренинга сотрудники учатся справляться с ежедневными и повторяющимися задачами. Кроме этого, за счет совместных тренировок можно улучшить сплоченность коллектива.

Коучинг — это не дрессировка. Он учит приходить к решению задач самостоятельно. Для всех возникающих вопросов невозможно разработать и пройти сразу все тренинги. Но после работы с бизнес-коучем клиент сам находит удобное для него и эффективное решение новых и нестандартных задач.

Менторство, наставничество

Бизнес-коуч использует в своей работе технологии наставничества и менторства, но не ограничивается только передачей знаний и опыта своему подопечному.

Благодаря знаниям, которые менеджер получит от коуча, он научится развивать свою личность и повысит индивидуальную эффективность.

КСК ГРУПП проводит корпоративное обучение и коучинг руководителей различного уровня для достижения максимальной эффективности в управлении. Специалисты используют индивидуальный подход к каждому и помогают раскрыть свои сильные стороны. Они направлены на то, чтобы сделать личность руководителя залогом успеха для компании. В этом специалистам помогает богатый опыт по анализу, аудиту и консультированию.

Техники коучинга

У каждого бизнес-коуча свои секреты и лайфхаки, благодаря которым подопечные могут максимально раскрыть свой потенциал и добиться достижения поставленных целей. Часть техник и методик является общей для всех коучей. Перечислим самые часто используемые схемы.

Если вам предлагают использовать технологию «колесо жизни», значит, предстоит сфокусироваться на главной проблеме и правильно расставить приоритеты других составных частей жизни:

карьерный рост;

финансовое благосостояние;

здоровье и отдых;

семья и дети;

друзья и коллеги;

саморазвитие личности.

Кроме этого, в качестве вспомогательного инструмента используется технология под названием «матрешка». Здесь тоже используется фокусировка на важных для клиента областях, через которые можно полноценно раскрыть свой потенциал.

Для каждого конкретного случая коуч применяет определенную технологию или разрабатывает собственную.

Во всех используемых техниках используют единый набор действий:

установить доверительные отношения между коучем и клиентом;

совместно наметить цели коучинга;

проанализировать исходные данные запроса клиента;

совместно двигаться к достижению поставленных целей.

Может ли руководитель стать коучем для своих подчиненных

Руководитель может стать коучем для своих подчиненных, но это приведет лишь к негативным последствиям. Для выполнения роли наставника ему придется перестроить свой стиль общения и взаимодействия с коллегами. Вместо деловых отношений вы получите отношения между учителем и детьми.

Только взгляд со стороны приглашенного бизнес-коуча будет объективным к сотрудникам. Предпочтения и критика исключены, так как коуч ценит каждого и ищет его сильные стороны и потенциал.

Руководителю не стоит примерять роль коуча на себя. Субъективный взгляд помешает двигаться в нужном для бизнеса направлении. Независимый эксперт сможет правильно оценить продуктивность работы коллектива и поставит в приоритет результативность, а не воспитание.

Растите менеджмент из собственного кадрового резерва с помощью профессионалов. Специалисты КСК ГРУПП проведут поэтапную работу, выявят сотрудников–потенциальных лидеров и помогут сделать из них высококлассных управленцев.

Корпоративное обучение и коучинг КСК ГРУПП осуществляет корпоративное обучение и коучинг руководителей различного уровня для достижения максимальной эффективности в управлении Консультация

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