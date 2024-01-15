Коучинг — что это такое простыми словами: виды, основные цели и методы организации

Области применения коучинга
Перед тем как искать подходящего коуча, разберем три основные сферы применения коучинга.
Административный коучинг еще называют политическим, но не из-за того, что он подходит для государственных чиновников. Директора и начальника можно по праву считать первыми лицами компании. От их умений и лидерских качеств зависят все корпоративные достижения, распределение ресурсов, эффективность организационной структуры.
Бизнес-коучинг — это не только менеджмент, это способ решения многих профессиональных проблем. Бизнес-коучинг применяют как для раскрытия потенциала отдельных сотрудников, так и чтобы улучшить взаимодействие и показатели компании в целом.
Жизненный коучинг необходим для достижения личных целей отдельного индивидуума или коллектива.
Профессиональный коучинг фокусируется на воплощении идеи в реальность. Одновременно с решением поставленных задач коучинг подводит к личностному развитию работников, раскрытию потенциала, расширению компетенций. Благодаря этому сотрудники чаще проявляют инициативу, предлагают новые идеи и защищают корпоративные ценности. Конечным результатом становится продвижение по карьерной лестнице, достижение личных и корпоративных целей.
Коучинг различается по форматам обучения и масштабу действия.
Формат обучения
Выделяют два возможных варианта проведения коучинга: личные встречи и удаленные (онлайн), которые позволяют сэкономить время и соединить людей на любом расстоянии.
Масштаб действия
Под масштабом действия следует понимать не количество участников, а значимость решаемых задач. Здесь можно выделить три разновидности коучинга:
оперативный коучинг для решения текущих проблем;
тактический коучинг для проработки коротких задач за непродолжительный срок;
стратегический коучинг — когда требуется разработать стратегию поведения и достичь глобальных целей компании.
Коучинг руководителей в КСК ГРУПП — это индивидуальный план обучения, тщательный анализ результата на каждом из этапов и оперативная корректировка плана обучения в случае необходимости.
Виды профессионального коучинга
Подробнее остановимся на разновидностях профессионального коучинга
Индивидуальный
Индивидуальные встречи предназначены только для тренера и его подопечного. С глазу на глаз решаются многие личностные проблемы, налаживаются семейные отношения, повышается работоспособность. Индивидуальные занятия проводятся разово или курсами.
Командный
Проводят для группы людей, которых объединяет одна общая цель. Например, у подчиненных и начальника целью может быть улучшение взаимодействия и повышение эффективности. Решение семейных проблем между родственниками или улучшение спортивных показателей у команды спортсменов — все это примеры работы командного коуча.
Организованный
Такой коучинг решает проблемы взаимодействия руководителя компании с начальниками отделов. В результате можно раскрыть потенциал каждого участника и повысить эффективность организационной структуры компании.
По типу сессий
Коучинг подразделяется на вольный и процессный. Определенные задачи можно решить за одну встречу с коучем или за несколько систематических приемов. Если задача требует предварительной проработки, от поиска проблемы до составления плана достижения цели, то применяют процессный коучинг.
Бизнес-коучинг
Обычно включает несколько сессий, на которых проводятся встречи сотрудников разных уровней. Группе работников часто не хватает знаний, чтобы справляться с многозадачностью и рабочей нагрузкой. Напряженность внутри коллектива осложняет отношения между сотрудниками. С помощью коучинга улучшаются персональные результаты и результаты всей группы участников в целом.
В бизнес-коучинге обязательно участвует руководитель, чтобы:
повысить продуктивность работы команды;
получить четкое представление, куда движется компания;
определить слабые стороны и получить объективную критику своей работы;
максимально раскрыть потенциал подчиненных.
Кроме этого, руководители, которые не справляются с оперативной работой и находятся под постоянным давлением различных ситуаций и текущих проблем, за счет бизнес-коучинга также повышают свою эффективность.
К бизнес коучу обращаются за тем, чтобы:
наладить контроль бизнес-процессов и производства;
подготовить стратегию развития компании;
справиться с накопившимися проблемами;
увеличить производительность труда.
Бизнес-коуч прорабатывает проблемы группы и ее руководителя. В результате формируется единая стратегия работы.
Во время сессии коучинга компания избавляется от тормозящих факторов, находит новые мотивационные рычаги воздействия на сотрудников. После коучинга руководитель самостоятельно продолжает эффективно работать, у него остаются знания и разработанные коучем инструкции.
КСК ГРУПП предлагает услуги корпоративного обучения и индивидуального коучинга для руководителей разных уровней. Наша цель — помочь руководителям стать максимально эффективными лидерами благодаря развитию своих необходимых навыков и раскрытию сильных сторон.
Лайф-коучинг
Фокусируется на персональной эффективности.
Каждый человек сталкивается на своем жизненном пути с проблемами, которые сложно решить самостоятельно. Это может быть низкая или неверная самооценка, незнание своего потенциала и способностей, поиск жизненного пути.
Лайф-коуч указывает на внутренние качества человека, с помощью которых он сможет двигаться и развиваться дальше.
После лайф-коучинга у человека формируются:
уверенность в себе;
разумная целеустремленность;
оптимистичный взгляд на окружающие проблемы;
полезные привычки;
стратегическое поведение.
Лайф-коуч использует в своей работе знания человеческой психологии и поведенческие методики. Благодаря этому клиент добивается поставленных целей и пересматривает свое отношение к жизни.
Индивидуальные встречи с коучем помогают обрести внутреннюю гармонию и жизненный баланс. Коуч раскрывает скрытый потенциал, готовит к самостоятельной работе без посторонней помощи и стимулирует к осознанию себя. В результате решаются проблемы, появляется интерес к будущему и любовь к саморазвитию.
Обучение руководителей
Программа по профессиональному обучению руководителей
Коучинг личностного роста
Человек, способный к саморазвитию, решает максимальное количество разноплановых задач. Прокачать индивидуальную эффективность поможет коуч личностного роста. Часто клиенты требуют моментального эффекта в личных достижениях, но это вряд ли возможно. Опытный коуч учит, как двигаться и развиваться поступательно.
Коучинг личностного роста позволяет клиентам:
четко расставить приоритеты в жизни;
обрести уверенность в своих силах и знаниях;
принять перемены;
начать саморазвиваться;
стать стрессоустойчивым и менее тревожным;
раскрыть свой потенциал и использовать его для достижения целей;
создать прочный фундамент для роста;
стать более гибким при решении жизненных проблем.
Карьерный коучинг
Карьерный коучинг применяют сразу в двух сферах: образование и бизнес. Он помогает сменить работу или род деятельности. Те, кто достиг потолка, но не хочет менять работу, получат от коуча советы по дальнейшему карьерному росту.
Результат работы карьерного коучинга:
новая цель в карьере;
мотивационная подзарядка;
правильный выбор места работы;
самопознание;
раскрытие сильных сторон личности;
повышение самооценки и уверенности в себе.
Коуч задействует потенциал клиента и тем самым помогает преодолеть рабочие проблемы и застой в карьере.
Финансовый коучинг
Финансы обеспечивают ежедневный комфорт и помогают решать многие проблемы. Финансовый коучинг учит управлять деньгами, чтобы не испытывать напряжение из-за их недостатка. Такой коучинг помогает:
развить финансовую грамотность;
достичь финансовых целей;
решить денежные проблемы;
обрести стабильность и финансовую независимость.
Арт-коучинг
Совмещает в себе творческий подход к саморазвитию и логику. Ежедневная рутина забирает все жизненные силы и лишает мотивации для развития.
После занятий с арт-коучем у человека восстанавливается вера в свои силы, пробуждается вдохновение, раскрывается потенциал для творческого развития.
Не путайте арт-коучинг с другими психологическими направлениями. Коуч не ищет ошибки в прошлом, он разбирает настоящее и будущее клиента только с положительной стороны. В каждом человеке можно найти творческое начало. Арт-коучинг подходит тем, кто готов к переменам в жизни.
Коучинг отношений
Человек не может существовать в одиночестве, без взаимоотношений. Гармония в жизни неразрывно связана со взаимопониманием с окружающими.
Коучинг отношений помогает:
преодолеть семейные трудности;
установить контакт и наладить взаимопонимание с коллегами по работе;
восстановить или оживить имеющиеся отношения;
наладить доверительные отношения с окружающими.
Коучинг отношений одинаково хорош для семейных и для рабочих отношений, так как позволяет:
слышать своего собеседника;
договариваться и приходить к взаимовыгодному компромиссу;
разрешать семейные ссоры;
предвидеть и минимизировать возникающие конфликты;
преодолевать рутину и быт;
существовать в гармонии с самим собой.
Коучинг для духовного роста
Еще больше погрузиться в свой внутренний мир помогают коучи духовного роста. Настройка духовного мира находится за пределами разума и не зависит от материальных факторов.
Духовность человека — это основа для развития в любой сфере жизни. Коучинг для духовного роста особенно полезен людям, которые склонны к постоянным тревогам, находятся в депрессии из-за расставания с близкими, ищут счастья и стараются сохранить внутреннюю гармонию.
На популярность этого направления коучинга сильно повлияло желание людей развиваться и самосовершенствоваться.
Разница между психологическим консультированием и коучингом
Коучинг использует многие психологические приемы, но отличается от психологии применяемыми методами консультирования.
Коуч не занимается диагностикой психологического здоровья человека. Он работает и приносит положительные результаты только для психически здоровых людей. Поэтому коуч исходит из того, что с клиентом все в порядке.
В процессе коучинга подопечный не получает жестких рекомендаций или советов. Наоборот, коуч решает проблемы клиента совместно с ним.
Результативность коучинга зависит от профессионализма коуча. Все используемые методы сначала применяют к себе.
Мотивация, с которой пациенты обращаются за психологической помощью, отличается от целей, которые преследуют подопечные коуча. Психотерапия лечит и ищет лекарство для избавления от симптомов психологических расстройств. Коучинг фокусируется на достижении выбранной цели, получении новых результатов и повышения эффективности работы.
Отсутствие обучения руководителей негативно сказывается на бизнес-процессах компании и ее конкурентоспособности. Руководители — основной ресурс многих организаций, и получение ими новых знаний и навыков максимально способствует развитию и расширению бизнеса.
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Комментарии2
откликнитесь, кто развился и достиг
хи-хи, скорее кого настигло?