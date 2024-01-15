Коучинг — что это такое простыми словами: виды, основные цели и методы организации

Многие успешные компании в последнее время предпочитают вместо тренингов использовать коучинг. А если не вместо, то обязательно дополнительно. Благодаря тому, что основным акцентом коучинга является скорейшее достижение цели, затраты на него окупятся быстро.

Области применения коучинга

Перед тем как искать подходящего коуча, разберем три основные сферы применения коучинга.

Административный коучинг еще называют политическим, но не из-за того, что он подходит для государственных чиновников. Директора и начальника можно по праву считать первыми лицами компании. От их умений и лидерских качеств зависят все корпоративные достижения, распределение ресурсов, эффективность организационной структуры. Бизнес-коучинг — это не только менеджмент, это способ решения многих профессиональных проблем. Бизнес-коучинг применяют как для раскрытия потенциала отдельных сотрудников, так и чтобы улучшить взаимодействие и показатели компании в целом. Жизненный коучинг необходим для достижения личных целей отдельного индивидуума или коллектива.

Профессиональный коучинг фокусируется на воплощении идеи в реальность. Одновременно с решением поставленных задач коучинг подводит к личностному развитию работников, раскрытию потенциала, расширению компетенций. Благодаря этому сотрудники чаще проявляют инициативу, предлагают новые идеи и защищают корпоративные ценности. Конечным результатом становится продвижение по карьерной лестнице, достижение личных и корпоративных целей.

Коучинг различается по форматам обучения и масштабу действия.

Формат обучения

Выделяют два возможных варианта проведения коучинга: личные встречи и удаленные (онлайн), которые позволяют сэкономить время и соединить людей на любом расстоянии.

Масштаб действия

Под масштабом действия следует понимать не количество участников, а значимость решаемых задач. Здесь можно выделить три разновидности коучинга:

оперативный коучинг для решения текущих проблем;

тактический коучинг для проработки коротких задач за непродолжительный срок;

стратегический коучинг — когда требуется разработать стратегию поведения и достичь глобальных целей компании.

Коучинг руководителей в КСК ГРУПП — это индивидуальный план обучения, тщательный анализ результата на каждом из этапов и оперативная корректировка плана обучения в случае необходимости.

Виды профессионального коучинга

Подробнее остановимся на разновидностях профессионального коучинга

Индивидуальный

Индивидуальные встречи предназначены только для тренера и его подопечного. С глазу на глаз решаются многие личностные проблемы, налаживаются семейные отношения, повышается работоспособность. Индивидуальные занятия проводятся разово или курсами.

Командный

Проводят для группы людей, которых объединяет одна общая цель. Например, у подчиненных и начальника целью может быть улучшение взаимодействия и повышение эффективности. Решение семейных проблем между родственниками или улучшение спортивных показателей у команды спортсменов — все это примеры работы командного коуча.

Организованный

Такой коучинг решает проблемы взаимодействия руководителя компании с начальниками отделов. В результате можно раскрыть потенциал каждого участника и повысить эффективность организационной структуры компании.

По типу сессий

Коучинг подразделяется на вольный и процессный. Определенные задачи можно решить за одну встречу с коучем или за несколько систематических приемов. Если задача требует предварительной проработки, от поиска проблемы до составления плана достижения цели, то применяют процессный коучинг.

Бизнес-коучинг

Обычно включает несколько сессий, на которых проводятся встречи сотрудников разных уровней. Группе работников часто не хватает знаний, чтобы справляться с многозадачностью и рабочей нагрузкой. Напряженность внутри коллектива осложняет отношения между сотрудниками. С помощью коучинга улучшаются персональные результаты и результаты всей группы участников в целом.

В бизнес-коучинге обязательно участвует руководитель, чтобы:

повысить продуктивность работы команды;

получить четкое представление, куда движется компания;

определить слабые стороны и получить объективную критику своей работы;

максимально раскрыть потенциал подчиненных.

Кроме этого, руководители, которые не справляются с оперативной работой и находятся под постоянным давлением различных ситуаций и текущих проблем, за счет бизнес-коучинга также повышают свою эффективность.

К бизнес коучу обращаются за тем, чтобы:

наладить контроль бизнес-процессов и производства;

подготовить стратегию развития компании;

справиться с накопившимися проблемами;

увеличить производительность труда.

Бизнес-коуч прорабатывает проблемы группы и ее руководителя. В результате формируется единая стратегия работы.

Во время сессии коучинга компания избавляется от тормозящих факторов, находит новые мотивационные рычаги воздействия на сотрудников. После коучинга руководитель самостоятельно продолжает эффективно работать, у него остаются знания и разработанные коучем инструкции.

КСК ГРУПП предлагает услуги корпоративного обучения и индивидуального коучинга для руководителей разных уровней. Наша цель — помочь руководителям стать максимально эффективными лидерами благодаря развитию своих необходимых навыков и раскрытию сильных сторон. Бесплатная консультация

Лайф-коучинг

Фокусируется на персональной эффективности.

Каждый человек сталкивается на своем жизненном пути с проблемами, которые сложно решить самостоятельно. Это может быть низкая или неверная самооценка, незнание своего потенциала и способностей, поиск жизненного пути.

Лайф-коуч указывает на внутренние качества человека, с помощью которых он сможет двигаться и развиваться дальше.

После лайф-коучинга у человека формируются:

уверенность в себе;

разумная целеустремленность;

оптимистичный взгляд на окружающие проблемы;

полезные привычки;

стратегическое поведение.

Лайф-коуч использует в своей работе знания человеческой психологии и поведенческие методики. Благодаря этому клиент добивается поставленных целей и пересматривает свое отношение к жизни.

Индивидуальные встречи с коучем помогают обрести внутреннюю гармонию и жизненный баланс. Коуч раскрывает скрытый потенциал, готовит к самостоятельной работе без посторонней помощи и стимулирует к осознанию себя. В результате решаются проблемы, появляется интерес к будущему и любовь к саморазвитию.

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Коучинг личностного роста

Человек, способный к саморазвитию, решает максимальное количество разноплановых задач. Прокачать индивидуальную эффективность поможет коуч личностного роста. Часто клиенты требуют моментального эффекта в личных достижениях, но это вряд ли возможно. Опытный коуч учит, как двигаться и развиваться поступательно.

Коучинг личностного роста позволяет клиентам:

четко расставить приоритеты в жизни;

обрести уверенность в своих силах и знаниях;

принять перемены;

начать саморазвиваться;

стать стрессоустойчивым и менее тревожным;

раскрыть свой потенциал и использовать его для достижения целей;

создать прочный фундамент для роста;

стать более гибким при решении жизненных проблем.

Карьерный коучинг

Карьерный коучинг применяют сразу в двух сферах: образование и бизнес. Он помогает сменить работу или род деятельности. Те, кто достиг потолка, но не хочет менять работу, получат от коуча советы по дальнейшему карьерному росту.

Результат работы карьерного коучинга:

новая цель в карьере;

мотивационная подзарядка;

правильный выбор места работы;

самопознание;

раскрытие сильных сторон личности;

повышение самооценки и уверенности в себе.

Коуч задействует потенциал клиента и тем самым помогает преодолеть рабочие проблемы и застой в карьере.

Финансовый коучинг

Финансы обеспечивают ежедневный комфорт и помогают решать многие проблемы. Финансовый коучинг учит управлять деньгами, чтобы не испытывать напряжение из-за их недостатка. Такой коучинг помогает:

развить финансовую грамотность;

достичь финансовых целей;

решить денежные проблемы;

обрести стабильность и финансовую независимость.

Арт-коучинг

Совмещает в себе творческий подход к саморазвитию и логику. Ежедневная рутина забирает все жизненные силы и лишает мотивации для развития.

После занятий с арт-коучем у человека восстанавливается вера в свои силы, пробуждается вдохновение, раскрывается потенциал для творческого развития.

Не путайте арт-коучинг с другими психологическими направлениями. Коуч не ищет ошибки в прошлом, он разбирает настоящее и будущее клиента только с положительной стороны. В каждом человеке можно найти творческое начало. Арт-коучинг подходит тем, кто готов к переменам в жизни.

Коучинг отношений

Человек не может существовать в одиночестве, без взаимоотношений. Гармония в жизни неразрывно связана со взаимопониманием с окружающими.

Коучинг отношений помогает:

преодолеть семейные трудности;

установить контакт и наладить взаимопонимание с коллегами по работе;

восстановить или оживить имеющиеся отношения;

наладить доверительные отношения с окружающими.

Коучинг отношений одинаково хорош для семейных и для рабочих отношений, так как позволяет:

слышать своего собеседника;

договариваться и приходить к взаимовыгодному компромиссу;

разрешать семейные ссоры;

предвидеть и минимизировать возникающие конфликты;

преодолевать рутину и быт;

существовать в гармонии с самим собой.

Коучинг для духовного роста

Еще больше погрузиться в свой внутренний мир помогают коучи духовного роста. Настройка духовного мира находится за пределами разума и не зависит от материальных факторов.

Духовность человека — это основа для развития в любой сфере жизни. Коучинг для духовного роста особенно полезен людям, которые склонны к постоянным тревогам, находятся в депрессии из-за расставания с близкими, ищут счастья и стараются сохранить внутреннюю гармонию.

На популярность этого направления коучинга сильно повлияло желание людей развиваться и самосовершенствоваться.

Разница между психологическим консультированием и коучингом

Коучинг использует многие психологические приемы, но отличается от психологии применяемыми методами консультирования.

Коуч не занимается диагностикой психологического здоровья человека. Он работает и приносит положительные результаты только для психически здоровых людей. Поэтому коуч исходит из того, что с клиентом все в порядке.

В процессе коучинга подопечный не получает жестких рекомендаций или советов . Наоборот, коуч решает проблемы клиента совместно с ним.

Результативность коучинга зависит от профессионализма коуча . Все используемые методы сначала применяют к себе.

Мотивация, с которой пациенты обращаются за психологической помощью, отличается от целей, которые преследуют подопечные коуча. Психотерапия лечит и ищет лекарство для избавления от симптомов психологических расстройств. Коучинг фокусируется на достижении выбранной цели, получении новых результатов и повышения эффективности работы.

Отсутствие обучения руководителей негативно сказывается на бизнес-процессах компании и ее конкурентоспособности. Руководители — основной ресурс многих организаций, и получение ими новых знаний и навыков максимально способствует развитию и расширению бизнеса.

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