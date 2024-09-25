Правильная подготовка бизнеса к продаже
Первым и очень важным этапом является приведение всех дел в порядок. Потенциальный покупатель захочет видеть прозрачную и понятную картину финансового состояния приобретаемой компании. Поэтому необходимо навести порядок в бухгалтерии, подготовить отчетность за последние 2–3 года, собрать все важные документы — от учредительных до договоров с ключевыми контрагентами.
Проведите полную инвентаризацию и аудит активов. У вас должно быть четкое понимание, чем владеет бизнес, в каком состоянии находится оборудование и прочее имущество. Если есть просроченная дебиторская задолженность — постарайтесь ее взыскать до сделки.
Следующий момент — проанализируйте сильные и слабые стороны своего бизнеса, его положение на рынке, перспективы роста. Это поможет вам в дальнейшем более выгодно представить компанию потенциальным покупателям, обосновать ее стоимость. Составьте информационный меморандум — документ с подробным описанием бизнеса.
Заранее продумайте, какие активы будут входить в сделку. Иногда выгоднее некоторые из них, например, недвижимость или дорогостоящее оборудование, продать отдельно. Это связано как с налоговыми аспектами, так и с увеличением круга потенциальных покупателей — не всем нужны дополнительные активы.
Если в вашем бизнесе есть ключевые сотрудники, от которых сильно зависит успех компании — постарайтесь заранее обсудить с ними ситуацию, мотивировать остаться при смене собственника. Это будет дополнительным плюсом в глазах покупателя.
Как оценить свой бизнес
Один из самых сложных и спорных моментов при подготовке бизнеса к продаже — это определение его стоимости. Завышенная цена отпугнет покупателей, а если продешевите — упустите свою выгоду. Есть несколько подходов к оценке стоимости бизнеса.
Самый простой, но грубый способ — оценка по чистой прибыли. В среднем стоимость готового бизнеса равна 2–3 годовым чистым прибылям (без учета долгов, если они есть). Например, если ваша компания зарабатывает 3 млн рублей чистыми в год, ориентировочная цена продажи — 6–9 млн рублей. Этот метод не учитывает многих нюансов, например, активы компании, ее потенциал роста и т.д.
Более комплексный подход — оценка по мультипликатору. Мультипликатор — это коэффициент, отражающий отношение стоимости бизнеса к какому-либо финансовому показателю.
Чаще всего используют показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации). Мультипликаторы различаются по отраслям и обычно находятся в пределах от 3 до 7. Чтобы оценить готовый бизнес, нужно умножить значение EBITDA за последний год на средний мультипликатор по вашей отрасли.
Но наиболее достоверную оценку сможет дать только профессиональный независимый оценщик. Он проведет комплексный анализ финансового состояния компании, ее материальных и нематериальных активов, рыночной конъюнктуры. Стоимость услуг оценщика для малого и среднего бизнеса обычно составляет от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Но в итоге вы получите официальный отчет, который будет хорошим подспорьем в переговорах с покупателями.
При определении цены также важно изучить сделки по продаже аналогичных компаний, особенно в вашем регионе. Это даст понимание среднерыночных цен. В любом случае будьте готовы к торгу с покупателем.
Оценка бизнеса — важный этап перед его продажей. Она позволяет определить реальную стоимость компании и принять обоснованное решение о продаже. КСК ГРУПП предлагает профессиональные услуги по оценке бизнеса. Мы поможем определить рыночную стоимость вашей компании с учетом ее особенностей и потенциала.
Где искать покупателя
Найти покупателя — один из самых непростых и трудозатратных этапов при подготовке готового бизнеса к продаже. Многое зависит от масштабов компании, отрасли, ценового диапазона. Но в целом есть несколько основных способов размещения предложений о продаже.
Самый простой вариант — разместить предложение о продаже на специализированных онлайн-площадках. Для малого и микробизнеса подойдут Avito, Юла, «Бизнесы для Продажи».
Для среднего бизнеса есть более «серьезные» площадки типа «Альтера Инвест», InvestTalk, «Бизнес Маркет» и другие. Не забудьте про отраслевые интернет-форумы, доски объявлений, сообщества предпринимателей в соцсетях.
Другой вариант найти покупателя — обратиться в бизнес-брокерскую компанию. Это посредники, специализирующиеся на сделках купли-продажи готового бизнеса. С одной стороны, их услуги недешевы (от 5% до 10% от суммы сделки), с другой — у них уже есть база потенциальных покупателей, отработанные техники продаж, богатый опыт оформления документов. Если ваш бизнес достаточно крупный и сложный, привлечение брокера может быть оправданным.
Также один из самых эффективных, хотя и не быстрых способов — поиск через личные связи, знакомых, бывших партнеров по бизнесу. Кто-то из них может сам заинтересоваться покупкой или порекомендовать надежного человека. Личное знакомство всегда повышает уровень доверия в сделке.
Можно попробовать прицельно выйти на тех, кому ваш бизнес может быть интересен стратегически. Например, на прямых конкурентов, которые захотят устранить соперника или усилить свои позиции в нише. Или на крупные компании из смежных отраслей, заинтересованных в диверсификации или вертикальной интеграции.
В любом случае будьте готовы к долгому процессу поиска. Сделки по продаже бизнеса редко совершаются быстро, особенно если речь идет о среднем и крупном сегменте.
Оформление сделки
Когда покупатель найден и принципиально готов к сделке, наступает этап ее формального оформления. Здесь лучше не экономить и обратиться к опытным юристам по сопровождению сделок M&A (слияния и поглощения). Они помогут составить грамотный договор купли-продажи со всеми необходимыми пунктами и условиями, а также проконтролируют законность сделки на всех этапах.
Ключевые документы, которые потребуются для оформления:
Договор купли-продажи бизнеса (доли в ООО, акций АО или всех активов для ИП).
Акт приема-передачи.
Договор о неразглашении конфиденциальной информации и неконкуренции (если применимо).
Корпоративные решения — протоколы собраний участников/акционеров.
Обновленные учредительные документы — устав, списки участников.
Также нужно будет переоформить на покупателя все текущие договоры компании (аренды, поставок, подряда и т.д.), лицензии, сертификаты, патенты. Если в бизнесе использовались кредитные средства — уведомить банки о смене собственника. Все это требует значительных затрат времени и усилий.
Отдельный вопрос — форма расчетов по сделке. Самый безопасный вариант — через банковскую ячейку или аккредитив. В первом случае деньги закладываются в ячейку, доступ к которой продавец получает только после подписания всех документов. Во втором случае покупатель переводит деньги на специальный счет в банке, а банк направляет их продавцу только после выполнения всех оговоренных условий сделки.
Бизнес по франшизе, как продать
Если ваш бизнес работает по франчайзингу, процедура подготовки бизнеса к продаже может отличаться. Многое зависит от конкретного договора франчайзинга и политики франчайзера.
Первым делом нужно внимательно перечитать договор и уведомить франчайзера о своем намерении продать бизнес. Часто в договорах прописано право франчайзера на первоочередной выкуп предприятия или на одобрение кандидатуры нового владельца бизнеса. Если это ваш случай, придется действовать по правилам франчайзера.
Если франчайзер не заинтересован в покупке, он все равно захочет убедиться, что бизнес перейдет в надежные руки. Скорее всего, потребуется собеседование потенциального покупателя с представителями франчайзера, проверка его деловой репутации, финансовых возможностей. Без одобрения франчайзера сделку, скорее всего, совершить не получится.
После всех согласований нужно будет переоформить договор франчайзинга на нового владельца, передать ему все стандарты, регламенты, доступы к корпоративным системам франчайзера. Обычно в этом активно участвуют представители управляющей компании франчайзинговой сети.
Еще один нюанс — в стоимость франшизы часто входит так называемый «паушальный взнос» — единовременный платеж за вход в сеть. Логично включить его (или часть) в стоимость бизнеса при продаже. Но будьте готовы, что франчайзер может потребовать с покупателя новый паушальный взнос за переоформление франшизы.
Как продать бизнес, если у вас ИП или юрлицо
Если ваш бизнес оформлен как ИП, то по закону он неотделим от личности владельца. Фактически при продаже ИП вы продаете только активы (оборудование, товарные остатки, клиентскую базу и т.д.), а не сам бизнес как юридическое лицо.
Поэтому типичная схема выглядит так.
Сначала покупатель регистрирует новое ИП или юрлицо. Затем между вами заключается договор купли-продажи бизнес-активов. После расчетов по сделке и передачи всех активов вы закрываете свое ИП, а покупатель начинает деятельность уже в новом статусе.
Если ваш бизнес действует как ООО, АО или другое юридическое лицо, то по сути вы продаете долю в этом юрлице (или акции). Покупатель становится новым участником (акционером) компании, а само юрлицо при этом сохраняется и продолжает работу.
Оформление сделки в этом случае происходит через нотариуса. Нотариус проверяет полномочия сторон и удостоверяет договор купли-продажи доли (акций). После этого сведения о новом участнике (акционере) вносятся в ЕГРЮЛ (реестр акционеров).
КСК ГРУПП предлагает профессиональное сопровождение купли-продажи бизнеса. Наши эксперты помогут вам избежать ошибок и обеспечат законность сделки. Мы консультируем по вопросам купли-продажи бизнеса, проверяем юридическую чистоту сделки, помогаем подготовить документы и сопровождаем сделку до ее завершения.
Какие налоги с продажи бизнеса
Налоговые последствия продажи бизнеса зависят в первую очередь от организационно-правовой формы и системы налогообложения.
Для ИП:
Общая система налогообложения (ОСНО) — нужно будет заплатить НДФЛ 13% с разницы между ценой продажи и документально подтвержденными расходами на приобретение бизнес-активов.
УСН доходы — налог 6% со всей суммы продажи.
УСН доходы минус расходы — налог 15% с разницы между ценой продажи и расходами, включая стоимость проданных активов.
ПСН — налог на прибыль платить не нужно. Но если стоимость продажи превышает остаточную стоимость активов, разница облагается НДФЛ.
Для ООО, АО:
ОСНО — налог на прибыль 20% с разницы между ценой продажи и балансовой стоимостью доли (акций). Если продавец владел долей (акциями) более 5 лет — налог платить не нужно.
УСН доходы — налог 6% со всей суммы продажи.
УСН доходы минус расходы — налог 15% с разницы между ценой продажи и расходами на приобретение/создание доли (акций).
Также в некоторых случаях (при продаже доли/акций) у покупателя возникает обязанность уплатить НДФЛ 13% с суммы, превышающей номинальную стоимость доли (акций).
Если продаются не доли (акции), а отдельные активы предприятия, то налоговые последствия будут зависеть от вида актива и применяемой системы налогообложения. Например, при продаже недвижимости или транспорта на ОСНО нужно будет уплатить НДС 20%, а также налог на прибыль с разницы между ценой продажи и балансовой стоимостью.
Если сумма сделки существенная, имеет смысл заранее просчитать все налоговые последствия и оптимизировать структуру сделки. В этом поможет опытный налоговый консультант.
Заключение
Как видим, продажа бизнеса — процесс непростой и многоэтапный, который требует серьезной подготовки и привлечения различных специалистов.
Самый правильный подход к подготовке бизнеса к продаже — заблаговременно, еще до начала активных действий по продаже, проконсультироваться с юристами, налоговыми консультантами, возможно, с бизнес-брокерами. Они помогут структурировать сделку оптимальным образом, подскажут, на что обратить особое внимание при подготовке.
В процессе поиска покупателя будьте готовы к длительным переговорам и торгу. Здесь важны навыки продаж и переговоров. Если таких навыков нет — имеет смысл нанять профессионального брокера или М&А консультанта.
На этапе оформления сделки не экономьте на юридическом сопровождении. Хороший юрист поможет выстроить структуру сделки, составит грамотный договор, предусмотрит все возможные риски и подводные камни.
И конечно, заранее просчитайте все налоговые последствия и ваши действия после продажи (закрытие ИП, перерегистрация юрлица, уплата налогов).
Если подойти к процессу продажи бизнеса ответственно, спланировать все заранее и привлечь грамотных специалистов, вероятность успешной и выгодной сделки будет гораздо выше. А значит, многолетние труды по созданию и развитию своего дела принесут достойные дивиденды.
Сделки по передаче права собственности на имущественные комплексы могут быть сложными из-за большого количества разнообразных активов и обязательств. Кроме того, Гражданский кодекс не содержит подробных инструкций по оформлению купли-продажи бизнеса.
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