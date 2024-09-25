Первым и очень важным этапом является приведение всех дел в порядок. Потенциальный покупатель захочет видеть прозрачную и понятную картину финансового состояния приобретаемой компании. Поэтому необходимо навести порядок в бухгалтерии, подготовить отчетность за последние 2–3 года, собрать все важные документы — от учредительных до договоров с ключевыми контрагентами.

Проведите полную инвентаризацию и аудит активов. У вас должно быть четкое понимание, чем владеет бизнес, в каком состоянии находится оборудование и прочее имущество. Если есть просроченная дебиторская задолженность — постарайтесь ее взыскать до сделки.

Следующий момент — проанализируйте сильные и слабые стороны своего бизнеса, его положение на рынке, перспективы роста. Это поможет вам в дальнейшем более выгодно представить компанию потенциальным покупателям, обосновать ее стоимость. Составьте информационный меморандум — документ с подробным описанием бизнеса.

Заранее продумайте, какие активы будут входить в сделку. Иногда выгоднее некоторые из них, например, недвижимость или дорогостоящее оборудование, продать отдельно. Это связано как с налоговыми аспектами, так и с увеличением круга потенциальных покупателей — не всем нужны дополнительные активы.

Если в вашем бизнесе есть ключевые сотрудники, от которых сильно зависит успех компании — постарайтесь заранее обсудить с ними ситуацию, мотивировать остаться при смене собственника. Это будет дополнительным плюсом в глазах покупателя.