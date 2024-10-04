Существует несколько моделей налогового консультирования, каждая из которых имеет свои особенности и сферу применения.

Экспертная модель подходит для решения точечных проблем, например, при выборе оптимальной формы договора или схемы работы с контрагентами.

Это классическая модель консалтинга, при которой клиент обращается к консультанту за экспертным мнением по конкретному налоговому вопросу. Консультант проводит анализ ситуации, изучает законодательство и судебную практику, после чего предоставляет клиенту развернутое заключение с рекомендациями.

Проектная модель предполагает глубокое погружение консультанта в бизнес клиента и тесное взаимодействие на всех этапах реализации проекта. Результатом является комплексное решение поставленной задачи с учетом налоговых аспектов.

В рамках этой модели консультант берет на себя полное сопровождение определенного проекта клиента , связанного с налогообложением. Это может быть реструктуризация бизнеса, разработка налоговой стратегии, сопровождение сделки M&A и т.д.

Процессная модель актуальна для среднего и малого бизнеса, который не может содержать собственную налоговую службу.

Здесь консультант встраивается в текущие бизнес-процессы компании, связанные с исчислением и уплатой налогов. Он может вести налоговый учет, готовить налоговую отчетность, представлять интересы клиента в налоговых органах. Фактически, консультант берет на себя функции налогового отдела компании, обеспечивая своевременное и полное выполнение всех налоговых обязательств.

В этом случае консультант выступает в роли тренера или наставника, передавая сотрудникам клиента знания и опыт в сфере налогообложения. Он может проводить семинары, разрабатывать методические материалы, давать практические рекомендации.

Обучающий консалтинг позволяет повысить квалификацию персонала и создать в компании правильную налоговую культуру, ориентированную на соблюдение законодательства и снижение рисков.