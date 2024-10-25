Управление дебиторской задолженностью, риски просроченной задолженности

Виды дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность, как и любая другая задолженность в бухучете, делится на два вида:
краткосрочная;
долгосрочная.
Краткосрочная дебиторская задолженность — это долг от покупателя, который должен быть погашен в течение 12 месяцев с момента возникновения. Например, это может быть отгрузка товаров с отсрочкой платежа, предоплата поставщику или краткосрочный займ. А долгосрочная дебиторская задолженность будет погашена после 12 месяцев, к ней можно отнести более крупные займы и инвестиционные проекты.
Со временем долгосрочная задолженность переходит в краткосрочную, так как подходит срок ее погашения.
По типу оплаты обязательства выделяют нормальную и просроченную дебиторскую задолженность.
К нормальной дебиторской задолженности можно отнести долги за товар или услугу, которые уже нашли своего покупателя, но срок оплаты по ним не наступил. По сути это отсрочка платежа.
Просроченная дебиторская задолженность — та, по которой срок погашения уже наступил, а долг так и не погасили. Просроченная дебиторская задолженность подразделяется на 2 типа:
сомнительная дебиторская задолженность, когда финансовое состояние должника неудовлетворительное;
безнадежная дебиторская задолженность, когда должник стал банкротом и претендовать на погашение долга компания уже не может.
В целом, любая задолженность требует к себе внимательного отношения, так как услугу вы уже оказали или товар отгрузили, а деньги еще не получили.
Как проводить анализ дебиторской задолженности
Чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию с дебиторской задолженностью, нужно рассчитать ряд финансовых коэффициентов.
1. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности.
Показывает, сколько раз за анализируемый период компания получила от покупателей оплату в размере среднего остатка неоплаченной задолженности.
К об. деб. задолж. = Выручка / Средний остаток дебиторской задолженности за период.
Средний остаток можно рассчитать как среднее арифметическое от начального и конечного остатка дебиторской задолженности за анализируемый период.
2. Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях.
Показывает, сколько дней дебиторская задолженность остается непогашенной.
Оборачиваемость ДЗ в днях = 365 / Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности.
Чем больше число дней, тем больше компании приходится вкладывать собственных средств в оборотный капитал, а чем он меньше, тем меньше зависимость от покупателей или банков. Средних показателей нет, в каждой отрасли свои параметры, но чем быстрее компания получает деньги от покупателей, тем лучше.
3. Доля дебиторской задолженности в оборотных активах.
Показывает, какая сумма дебиторской задолженности приходится на 1 рубль обязательств перед кредиторами компании. Идеально, если показатель находится в пределах от 0,9 до 1,1.
Доля дебиторской задолженности в оборотных активах = (Дебиторская задолженность / общая сумма оборотных активов) * 100%.
4. Глубина просрочки по периодам.
Зная, когда дебиторская задолженность возникла, вы можете провести анализ и классифицировать периодичность платежей:
рабочая просроченная задолженность — до 30 дней;
текущая просроченная задолженность — от 31 до 90 дней;
проблемная просроченная задолженность — от 91 до 360 дней;
хроническая просроченная задолженность — от 1 года до 3 лет;
безнадежная задолженность — свыше 3 лет.
Обычно после истечения трехлетнего срока задолженность списывается с баланса организации как безнадежная. Но в целом, говорить о нормальном или ненормальном сроке задолженности нужно в контексте специфики деятельности компании. Для некоторых компаний не приемлема задолженность в течение месяца, а кто-то расценивает отсрочку на 3 месяца как рабочий момент.
Проанализировав все представленные коэффициенты, вы сможете оценить, насколько критична дебиторская задолженность в вашей организации и выстроить планы по работе с должниками.
Для разработки стратегии управления дебиторской задолженностью можно обратиться к профессионалам, например, в КСК ГРУПП. Специалисты проанализируют ситуацию, сложившуюся в вашей организации, и предложат оптимальную стратегию работы с дебиторской задолженностью.
Цели управления дебиторской задолженностью
Управление дебиторской задолженностью — это не только судебные разбирательства с контрагентами-неплательщиками. Целями управления дебиторской задолженностью могут быть:
установление порога по приемлемому уровню дебиторской задолженности;
определение таких условий продаж, которые гарантируют оплату от контрагента;
расчет скидок или надбавок для разных категорий покупателей;
ускорение процесса требования долга;
снижение бюджетных долгов;
оценка упущенной выгоды от просроченной дебиторской задолженности.
Методы и инструменты управления дебиторской задолженностью
Процесс управления дебиторской задолженностью состоит из классических управленческих элементов:
1. Планирование дебиторской задолженности — предварительный финансовый расчет и определение возможных нормативов дебиторской задолженности исходя из анализа специфики деятельности организации.
2. Организация управления дебиторской задолженностью — текущая работа с контрагентами.
Чтобы процесс организации управления дебиторской задолженностью был максимально корректным, нужно наладить получение своевременной информации о сроках выставления счетов дебиторам, времени просрочки, кредитной истории контрагента, направления писем с досудебной претензией и т. п.
Только так можно наладить эффективный процесс управления дебиторской задолженностью, особенно, если этим на предприятии занимается несколько человек.
3. Мотивация — процесс, который определяет поведение должника и способность его погасить задолженность в короткие сроки.
4. Контроль за дебиторской задолженностью — формирование стандартов действий в ситуации, когда задолженность перейдет из рабочей текущую, а затем проблемную. А также анализ факторов, которые привели к ситуации, когда задолженность становится все более критичной.
Оценка эффективности управления дебиторской задолженностью
Чтобы понять, насколько эффективно менеджеры и экономисты работают с просроченной дебиторкой, в компании используются следующие критерии:
Процент просроченной дебиторской задолженности в общей сумме задолженности. Необходимо установить норматив по просроченной задолженности в общем объеме и регулярно проводить анализ на соответствие ему.
Процент просроченной дебиторки к объему продаж текущего периода.
Усредненный период просроченной дебиторской задолженности. С этим показателем лучше быть аккуратными в части установления норматива, так как иногда, чтобы добраться до нормы менеджеры, начинают активно работать не со злостными неплательщиками, а с обычными контрагентами.
Процент выполнения плана поступления денежных средств.
Управление дебиторской задолженностью важно как в контексте работы каждой организации, так как наличие просроченной задолженности негативно сказывается на объемах прибыли, выручки и эффективности работы компании.
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Факторинг управления дебиторской задолженностью
Для управления дебиторской задолженностью можно привлечь банк. Многие банки предоставляют услугу факторинга — возможность продать свою дебиторскую задолженность банку.
Например, у вас есть дебиторская задолженность, срок погашения по которой наступит через месяц. Вам срочно нужны деньги, вы приходите в банк, чтобы продать свой долг. Вам должны 1 млн руб., банк вам переводит 950 тыс. руб. и сам начинает процесс работы с контрагентом по истребованию дебиторской задолженности.
Важно, что факторинг — это не кредит. И он не отражается в балансе, как кредитные средства, а значит, не портит ваши финансовые показатели.
В сделке факторинга участвуют 3 стороны:
продавец — поставщик товаров;
покупатель;
фактор — финансовый агент, банк, факторинговая компания.
Благодаря факторингу можно быстро избавиться от кассового разрыва, найти крупных покупателей, которым нужны длительные отсрочки платежа — без кредитов и негативного влияния на баланс организации.
Пример управления дебиторской задолженностью
Компания «А» выполнила услугу для компании «Б» на сумму 1 млн руб. По условиям договора оплата должна поступить в течение 30 дней после подписания акта приема-передачи.
Акт был подписан вовремя, однако через 30 дней оплаты не поступило. Компания «А» направила в компанию «Б» напоминание о необходимости оплатить оказанные услуги в определенный срок, но деньги так и не поступили.
Тогда компания «А» обратилась в суд с иском о взыскании задолженности. Суд удовлетворил иск и вынес постановления взыскать с компании «Б» задолженность, сумму за судебные издержки и проценты за пользование чужими денежными средствами.
Несколько шагов, как уменьшить задолженность:
1. Перед заключением договора проверить надежность контрагента через сайт ФНС, библиотеку арбитражных дел и через систему проверки контрагента «ЗаЧестныйБизнес».
2. Определите период отсрочки и кредитный лимит по конкретной сделке. Можно воспользоваться формулой:
П = (Ц х Р прод) / (Ц х %),
где:
П — период, на который компания готова отсрочить платеж;
Ц — цена сделки по договору;
Р прод — ожидаемая рентабельность по сделке;
% — стоимость заемных активов.
Р прод можно рассчитать из условий сделки. Например, компания продает продукцию на 1 млн руб., в том числе НДС 20%. Себестоимость продукции — 600 тыс. руб. Тогда:
Выручка = 1 000 000 / 1,2 = 833 333 руб.
Прибыль = 1 000 000 / 1,2 - 600 = 233 333 руб.
Р прод = 233 333 / 833 333 = 0,28 *100% = 28%.
3. Мотивируйте на быструю оплату. Обычно покупателя можно замотивировать оплатить товар быстро, если предоставить скидку на текущую покупку или следующую. Размер скидки тоже лучше установить исходя из размеров покупки и ее стоимости.
4. Следите за оплатой и ведите досудебные разбирательства.
Заключение
Компании, которые активно управляют дебиторской задолженностью, способны значительно улучшить свои финансовые показатели. Важную роль играет внедрение строгих кредитных политик и процедур, а также использование современных систем учета для мониторинга задолженностей.
Просроченная задолженность не только отрицательно сказывается на денежном потоке компании, но также может привести к увеличению операционных затрат, ухудшению отношений с кредиторами и, в конечном счете, к убыткам. Одна из стратегий минимизации этих рисков — установление четких условий оплаты и регулярное напоминание клиентам о сроках платежей.
Важно также проводить регулярный анализ и аудит дебиторской задолженности.
Одним из эффективных методов управления дебиторской задолженностью является использование факторинга. Передача дебиторских счетов факторинговой компании (банку) позволяет бизнесу быстро получить доступ к средствам, улучшая ликвидность и снижая риски, связанные с просроченными платежами.
Для разработки комплексной стратегии управления дебиторской задолженностью обратитесь к профессионалам. КСК ГРУПП — крупная аудиторско-консультационная группа, лидер в области бизнес-консалтинга.
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