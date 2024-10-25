Управление дебиторской задолженностью, риски просроченной задолженности

Дебиторская задолженность, как и любая другая задолженность в бухучете, делится на два вида:

краткосрочная;

долгосрочная.

Краткосрочная дебиторская задолженность — это долг от покупателя, который должен быть погашен в течение 12 месяцев с момента возникновения. Например, это может быть отгрузка товаров с отсрочкой платежа, предоплата поставщику или краткосрочный займ. А долгосрочная дебиторская задолженность будет погашена после 12 месяцев, к ней можно отнести более крупные займы и инвестиционные проекты.

Со временем долгосрочная задолженность переходит в краткосрочную, так как подходит срок ее погашения.

По типу оплаты обязательства выделяют нормальную и просроченную дебиторскую задолженность.

К нормальной дебиторской задолженности можно отнести долги за товар или услугу, которые уже нашли своего покупателя, но срок оплаты по ним не наступил. По сути это отсрочка платежа.

Просроченная дебиторская задолженность — та, по которой срок погашения уже наступил, а долг так и не погасили. Просроченная дебиторская задолженность подразделяется на 2 типа:

сомнительная дебиторская задолженность, когда финансовое состояние должника неудовлетворительное;

безнадежная дебиторская задолженность, когда должник стал банкротом и претендовать на погашение долга компания уже не может.

В целом, любая задолженность требует к себе внимательного отношения, так как услугу вы уже оказали или товар отгрузили, а деньги еще не получили.