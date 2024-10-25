КСК ГРУПП
Дебиторская задолженность

Управление дебиторской задолженностью, риски просроченной задолженности

Дебиторская задолженность — это значит «нам должны», так всегда учат бухгалтеров и экономистов. Но не всегда учат, как работать с такими должниками и такой задолженностью. Расскажем, как управлять дебиторской задолженностью: этапы и методы эффективного управления, как оценить риски, оптимизировать и контролировать дебиторскую задолженность.

Виды дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность, как и любая другая задолженность в бухучете, делится на два вида:

  • краткосрочная;

  • долгосрочная.

Краткосрочная дебиторская задолженность — это долг от покупателя, который должен быть погашен в течение 12 месяцев с момента возникновения. Например, это может быть отгрузка товаров с отсрочкой платежа, предоплата поставщику или краткосрочный займ. А долгосрочная дебиторская задолженность будет погашена после 12 месяцев, к ней можно отнести более крупные займы и инвестиционные проекты.

Со временем долгосрочная задолженность переходит в краткосрочную, так как подходит срок ее погашения.

По типу оплаты обязательства выделяют нормальную и просроченную дебиторскую задолженность.

К нормальной дебиторской задолженности можно отнести долги за товар или услугу, которые уже нашли своего покупателя, но срок оплаты по ним не наступил. По сути это отсрочка платежа. 

Просроченная дебиторская задолженность — та, по которой срок погашения уже наступил, а долг так и не погасили. Просроченная дебиторская  задолженность подразделяется на 2 типа:

  • сомнительная дебиторская задолженность, когда финансовое состояние должника неудовлетворительное;

  • безнадежная дебиторская задолженность, когда должник стал банкротом и претендовать на погашение долга компания уже не может.

В целом, любая задолженность требует к себе внимательного отношения, так как услугу вы уже оказали или товар отгрузили, а деньги еще не получили.

Как проводить анализ дебиторской задолженности

Чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию с дебиторской задолженностью, нужно рассчитать ряд финансовых коэффициентов.

1. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности.

Показывает, сколько раз за анализируемый период компания получила от покупателей оплату в размере среднего остатка неоплаченной задолженности. 

К об. деб. задолж. = Выручка / Средний остаток дебиторской задолженности за период.

Средний остаток можно рассчитать как среднее арифметическое от начального и конечного остатка дебиторской задолженности за анализируемый период.

2. Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях. 

Показывает, сколько дней дебиторская задолженность остается непогашенной.

Оборачиваемость ДЗ в днях = 365 / Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности.

Чем больше число дней, тем больше компании приходится вкладывать собственных средств в оборотный капитал, а чем он меньше, тем меньше зависимость от покупателей или банков. Средних показателей нет, в каждой отрасли свои параметры, но чем быстрее компания получает деньги от покупателей, тем лучше.

3. Доля дебиторской задолженности в оборотных активах. 

Показывает, какая сумма дебиторской задолженности приходится на 1 рубль обязательств перед кредиторами компании. Идеально, если показатель находится в пределах от 0,9 до 1,1.

Доля дебиторской задолженности в оборотных активах = (Дебиторская задолженность / общая сумма оборотных активов) * 100%.

 4. Глубина просрочки по периодам. 

Зная, когда дебиторская задолженность возникла, вы можете провести анализ и классифицировать периодичность платежей:

  • рабочая просроченная задолженность — до 30 дней;

  • текущая просроченная задолженность — от 31 до 90 дней;

  • проблемная просроченная задолженность — от 91 до 360 дней;

  • хроническая просроченная задолженность — от 1 года до 3 лет;

  • безнадежная задолженность — свыше 3 лет.

Обычно после истечения трехлетнего срока задолженность списывается с баланса организации как безнадежная. Но в целом, говорить о нормальном или ненормальном сроке задолженности нужно в контексте специфики деятельности компании. Для некоторых компаний не приемлема задолженность в течение месяца, а кто-то расценивает отсрочку на 3 месяца как рабочий момент. 

Проанализировав все представленные коэффициенты, вы сможете оценить, насколько критична дебиторская задолженность в вашей организации и выстроить планы по работе с должниками.

Для разработки стратегии управления дебиторской задолженностью можно обратиться к профессионалам, например, в КСК ГРУПП. Специалисты проанализируют ситуацию, сложившуюся в вашей организации, и предложат оптимальную стратегию работы с дебиторской задолженностью. 

Цели управления дебиторской задолженностью

Управление дебиторской задолженностью — это не только судебные разбирательства с контрагентами-неплательщиками. Целями управления дебиторской задолженностью могут быть:

  • установление порога по приемлемому уровню дебиторской задолженности;

  • определение таких условий продаж, которые гарантируют оплату от контрагента;

  • расчет скидок или надбавок для разных категорий покупателей;

  • ускорение процесса требования долга;

  • снижение бюджетных долгов;

  • оценка упущенной выгоды от просроченной дебиторской задолженности.

Методы и инструменты управления дебиторской задолженностью

Процесс управления дебиторской задолженностью состоит из классических управленческих элементов:

1. Планирование дебиторской задолженности — предварительный финансовый расчет и определение возможных нормативов дебиторской задолженности исходя из анализа специфики деятельности организации.

2. Организация управления дебиторской задолженностью — текущая работа с контрагентами. 

Чтобы процесс организации управления дебиторской задолженностью был максимально корректным, нужно наладить получение своевременной информации о сроках выставления счетов дебиторам, времени просрочки, кредитной истории контрагента, направления писем с досудебной претензией и т. п.

Только так можно наладить эффективный процесс управления дебиторской задолженностью, особенно, если этим на предприятии занимается несколько человек.

3. Мотивация — процесс, который определяет поведение должника и способность его погасить задолженность в короткие сроки.

4. Контроль за дебиторской задолженностью — формирование стандартов действий в ситуации, когда задолженность перейдет из рабочей текущую, а затем проблемную. А также анализ факторов, которые привели к ситуации, когда задолженность становится все более критичной.

Оценка эффективности управления дебиторской задолженностью

Чтобы понять, насколько эффективно менеджеры и экономисты работают с просроченной дебиторкой, в компании используются следующие критерии:

  • Процент просроченной дебиторской задолженности в общей сумме задолженности. Необходимо установить норматив по просроченной задолженности в общем объеме и регулярно проводить анализ на соответствие ему.

  • Процент просроченной дебиторки к объему продаж текущего периода.

  • Усредненный период просроченной дебиторской задолженности. С этим показателем лучше быть аккуратными в части установления норматива, так как иногда, чтобы добраться до нормы менеджеры, начинают активно работать не со злостными неплательщиками, а с обычными контрагентами.

  • Процент выполнения плана поступления денежных средств.

Управление дебиторской задолженностью важно как в контексте работы каждой организации, так как наличие просроченной задолженности негативно сказывается на объемах прибыли, выручки и эффективности работы компании.

Разработайте свой план по оценке эффективности управления дебиторской задолженностью с КСК ГРУПП. Мы проведем аудит и анализ текущей дебиторской задолженности, оптимизируем управление дебиторкой и настройки кредитного контроля, разработаем и внедрим политики и процедуры оценки контрагентов.

Факторинг управления дебиторской задолженностью

Для управления дебиторской задолженностью можно привлечь банк. Многие банки предоставляют услугу факторинга — возможность продать свою дебиторскую задолженность банку. 

Например, у вас есть дебиторская задолженность, срок погашения по которой наступит через месяц. Вам срочно нужны деньги, вы приходите в банк, чтобы продать свой долг. Вам должны 1 млн руб., банк вам переводит 950 тыс. руб. и сам начинает процесс работы с контрагентом по истребованию дебиторской задолженности.

Важно, что факторинг — это не кредит. И он не отражается в балансе, как кредитные средства, а значит, не портит ваши финансовые показатели.

В сделке факторинга участвуют 3 стороны:

  • продавец — поставщик товаров;

  • покупатель;

  • фактор — финансовый агент, банк, факторинговая компания.

Благодаря факторингу можно быстро избавиться от кассового разрыва, найти крупных покупателей, которым нужны длительные отсрочки платежа — без кредитов и негативного влияния на баланс организации.

Пример управления дебиторской задолженностью

Компания «А» выполнила услугу для компании «Б» на сумму 1 млн руб. По условиям договора оплата должна поступить в течение 30 дней после подписания акта приема-передачи. 

Акт был подписан вовремя, однако через 30 дней оплаты не поступило. Компания «А» направила в компанию «Б» напоминание о необходимости оплатить оказанные услуги в определенный срок, но деньги так и не поступили

Тогда компания «А» обратилась в суд с иском о взыскании задолженности. Суд удовлетворил иск и вынес постановления взыскать с компании «Б» задолженность, сумму за судебные издержки и проценты за пользование чужими денежными средствами. 

Несколько шагов, как уменьшить задолженность:

1. Перед заключением договора проверить надежность контрагента через сайт ФНС, библиотеку арбитражных дел и через систему проверки контрагента «ЗаЧестныйБизнес».

2. Определите период отсрочки и кредитный лимит по конкретной сделке. Можно воспользоваться формулой:

  • П = (Ц х Р прод) / (Ц х %),

где:

  • П — период, на который компания готова отсрочить платеж;

  • Ц — цена сделки по договору;

  • Р прод — ожидаемая рентабельность по сделке;

  • % — стоимость заемных активов.

Р прод можно рассчитать из условий сделки. Например, компания продает продукцию на 1 млн руб., в том числе НДС 20%. Себестоимость продукции — 600 тыс. руб. Тогда:

  • Выручка = 1 000 000 / 1,2 = 833 333 руб.

  • Прибыль = 1 000 000 / 1,2 - 600 = 233 333 руб.

  • Р прод = 233 333 / 833 333 = 0,28 *100% = 28%.

3. Мотивируйте на быструю оплату. Обычно покупателя можно замотивировать оплатить товар быстро, если предоставить скидку на текущую покупку или следующую. Размер скидки тоже лучше установить исходя из размеров покупки и ее стоимости.

4. Следите за оплатой и ведите досудебные разбирательства.

Заключение

Компании, которые активно управляют дебиторской задолженностью, способны значительно улучшить свои финансовые показатели. Важную роль играет внедрение строгих кредитных политик и процедур, а также использование современных систем учета для мониторинга задолженностей.

Просроченная задолженность не только отрицательно сказывается на денежном потоке компании, но также может привести к увеличению операционных затрат, ухудшению отношений с кредиторами и, в конечном счете, к убыткам. Одна из стратегий минимизации этих рисков — установление четких условий оплаты и регулярное напоминание клиентам о сроках платежей.

Важно также проводить регулярный анализ и аудит дебиторской задолженности.

Одним из эффективных методов управления дебиторской задолженностью является использование факторинга. Передача дебиторских счетов факторинговой компании (банку) позволяет бизнесу быстро получить доступ к средствам, улучшая ликвидность и снижая риски, связанные с просроченными платежами.

Для разработки комплексной стратегии управления дебиторской задолженностью обратитесь к профессионалам. КСК ГРУПП — крупная аудиторско-консультационная группа, лидер в области бизнес-консалтинга.

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