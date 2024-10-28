Оценка движимого имущества: основы оценки, подходы, методы

Основы оценки движимого имущества
Оценка имущества — довольно распространенная процедура, к которой часто прибегают в повседневной жизни. Оценка необходима в случаях:
Покупки или продажи вещи.
Например, человек решил продать машину. Для того чтобы узнать, какую стоимость автомобиля выставить, необходимо учесть множество нюансов, начиная от состояния машины «под капотом» и заканчивая каждой закрашенной царапиной. Для этого продавцы прибегают к услугам по оценке их транспортного средства.
Это же касается и покупателей. Когда люди выбирают, какую машину купить, они тоже часто прибегают к услугам оценщиков, чтобы наверняка убедиться в стоимости, выставленной продавцом.
Страхование объекта
В этом случае тоже можно привести пример обращения с транспортными средствами. Чтобы страховая компания верно рассчитала сумму выплат по страховке, нужно выяснить реальную рыночную стоимость объекта страхования. В этом случае тоже обязательно прибегают к оценке.
Кредит
Принцип остается прежним. Основная задача оценки — уверенность в стоимости объекта. Чтобы банк выдал кредит, нужно обосновать заявленную сумму, а для этого нужно оценить объект, на покупку которого человек берет кредит.
Исполнение судебных решений
Когда встает имущественный вопрос в судебном разбирательстве, тоже необходима оценка этого имущества, чтобы суд смог вынести вердикт, исходя их реальной рыночной стоимости объекта оценки.
Оформление сделок
Любые сделки с целью покупки или продажи имущества требуют оценки стоимости объекта экспертом. Это придаст точность договору, подтвердит стоимость объекта оценки, а обе стороны убедятся в серьезности намерений.
Также оценка необходима при получении наследства и в других ситуациях, когда человеку необходимо узнать стоимость реальную стоимость вещи.
Оценка всегда проводится квалифицированными специалистом одним из различных методов и подходов к оценке имущества.
Методы оценки движимого имущества
Метод оценки движимого имущества зависит от многих факторов, как влияющих на объект, так и на рынок. Вернемся к примеру на основе оценки автомобиля. Для машины это год выпуска, пробег, внешний износ, состояние «под капотом», внешний вид и т. д. Также влияет и обстановка на авторынке страны, востребованность подобных автомобилей, средняя стоимость, которую выставляют продавцы и т.п.
Существует 3 основных метода оценки:
затратный;
сравнительный;
доходный.
Сотрудники компании КСК ГРУПП помогут вам в решении сложных вопросов оценки движимого и недвижимого имущества, предлагая экспертные решения в сложных ситуациях, если нужно:
определить изменяющуюся стоимость;
проанализировать влияние на стоимость активов;
определить, следует ли рассматривать движимое имущество как отдельный объект или как часть более крупного актива, например, недвижимости.
Обратившись в КСК ГРУПП, вы получите профессиональную оценку, учитывающую все нюансы и аспекты вашего имущества. Мы работаем для тех, кто ценит точность и надежность.
Затратный подход
Затратный подход — совокупность методов, направленных на определение стоимости, необходимой для воспроизводства или замещения оцениваемого объекта с учетом его физического износа.
Этот метод базируется на принципе замещения, который предполагает, что стоимость объекта не должна превышать затраты на создание аналогичного объекта с такой же полезностью.
При рассмотрении возможности и целесообразности использования затратного подхода оценщик должен учитывать следующие факторы:
Высокая значимость подхода — в случаях, когда создание аналогичного объекта не требует значительных юридических ограничений и может быть выполнено настолько быстро, что участники рынка не будут готовы платить значительную премию за немедленное использование оцениваемого актива.
Затратный подход приобретает особую значимость, когда объект не генерирует непосредственный доход или является специализированным, то есть не может быть продан отдельно от бизнеса или имущественного комплекса, для которого он изначально был создан.
Затратный подход включает два основных метода:
Метод затрат замещения. Определяет стоимость создания или покупки объекта с аналогичной полезностью, но не обязательно с идентичными физическими характеристиками. Обычно это современный аналог с равной функциональностью, выполненный с использованием современных материалов и технологий.
Метод затрат воспроизводства. Рассчитывает стоимость создания или покупки точной копии оцениваемого объекта.
Сравнительный подход
Сравнительный подход к оценке основан на сравнении оцениваемого объекта с аналогичными или идентичными объектами (аналогами). Основные принципы данного подхода — это ценовое равновесие и замещение.
При выборе этого метода оценщику нужно учитывать следующие факторы:
Активность рынка: чем больше на рынке сделок с аналогами, тем значимее сравнительный подход.
Доступность информации: метод становится более актуальным при наличии надежной информации о сделках с аналогами.
Актуальность данных: чем ближе дата сделки к дате оценки, и чем стабильнее рыночные условия, тем выше значимость подхода.
Сопоставимость объектов: чем ближе аналоги по характеристикам к оцениваемому объекту, тем эффективнее работает метод.
Методы сравнительного подхода используют данные о ценах сделок и предложений на аналогичные объекты. В случае отсутствия информации о сделках, оценщик может анализировать цены предложений, принимая во внимание:
разницу между ценой сделки и ценой предложения;
период нахождения аналога на рынке и изменения его цены за это время;
соответствие цены предложенного объекта его характеристикам, избегая завышенных или заниженных цен.
Важно документировать все сведения о предложениях, чтобы они были подтверждены в будущем.
Сравнительный подход — эффективный инструмент, который требует наличия актуальной и надежной информации о рыночных сделках и предложениях для точной и объективной оценки.
Доходный подход
Доходный подход к оценке основывается на определении текущей стоимости будущих денежных потоков, которые объект может приносить. Этот метод полагается на принцип ожидания выгод.
При использовании доходного подхода оценщику важно учитывать:
способность объекта оценки приносить доход: метод становится более значимым, если объект реально может приносить доход, и это соответствует целям потенциальных покупателей;
неопределенность будущих доходов: метод менее значим, если есть высокая неопределенность относительно суммы и времени поступления доходов.
Доходный подход включает два основных метода:
Метод прямой капитализации. Стоимость объекта определяется делением годового дохода на ставку капитализации.
Метод дисконтированных денежных потоков. Будущие денежные потоки приводятся к текущей дате с использованием ставки дисконтирования, которая отражает ожидаемую доходность на инвестиции с сопоставимым риском.
Этапы доходного подхода:
Выбор вида денежного потока. Например, номинальный или реальный денежный поток, до или после налогообложения, с учетом или без учета заемных средств.
Определение денежного потока. Рассчитывается ожидаемый денежный поток, который объект будет приносить.
Используя доходный подход, оценщики могут точно определить текущую стоимость объектов, которые приносят доход, учитывая при этом будущие ожидания и риски.
Независимые эксперты компании КСК ГРУПП выполнят оценку движимого имущества оперативно и грамотно, используя многолетний опыт и собственные наработки. Мы применяем различные подходы и методы для определения, учитываем специфику объектов в зависимости от функций, технического состояния, рыночной ситуации в целом.
Бухгалтерский и налоговый консалтинг
Помогаем в решении сложных вопросов!
Запишитесь на консультацию
Реклама: ООО «КСК», ИНН: 7725685410, erid: LjN8K6QHD
Начать дискуссию