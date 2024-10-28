Оценка движимого имущества: основы оценки, подходы, методы

Оценка имущества — довольно распространенная процедура, к которой часто прибегают в повседневной жизни. Оценка необходима в случаях:

Покупки или продажи вещи.

Например, человек решил продать машину. Для того чтобы узнать, какую стоимость автомобиля выставить, необходимо учесть множество нюансов, начиная от состояния машины «под капотом» и заканчивая каждой закрашенной царапиной. Для этого продавцы прибегают к услугам по оценке их транспортного средства.

Это же касается и покупателей. Когда люди выбирают, какую машину купить, они тоже часто прибегают к услугам оценщиков, чтобы наверняка убедиться в стоимости, выставленной продавцом.

Страхование объекта

В этом случае тоже можно привести пример обращения с транспортными средствами. Чтобы страховая компания верно рассчитала сумму выплат по страховке, нужно выяснить реальную рыночную стоимость объекта страхования. В этом случае тоже обязательно прибегают к оценке.

Кредит

Принцип остается прежним. Основная задача оценки — уверенность в стоимости объекта. Чтобы банк выдал кредит, нужно обосновать заявленную сумму, а для этого нужно оценить объект, на покупку которого человек берет кредит.

Исполнение судебных решений

Когда встает имущественный вопрос в судебном разбирательстве, тоже необходима оценка этого имущества, чтобы суд смог вынести вердикт, исходя их реальной рыночной стоимости объекта оценки.

Оформление сделок

Любые сделки с целью покупки или продажи имущества требуют оценки стоимости объекта экспертом. Это придаст точность договору, подтвердит стоимость объекта оценки, а обе стороны убедятся в серьезности намерений.

Также оценка необходима при получении наследства и в других ситуациях, когда человеку необходимо узнать стоимость реальную стоимость вещи.

Оценка всегда проводится квалифицированными специалистом одним из различных методов и подходов к оценке имущества.