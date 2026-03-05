7 ошибок в юридических документах бизнеса, которые могут привести к штрафам и судебным спорам

7 признаков, что компании может потребоваться юридическая проверка

1. Бизнес вырос, но документы не обновлялись

В результате юридическая модель бизнеса начинает отставать от реальной деятельности компании.

структура управления не отражена в корпоративных документах;

Но часто юридические документы остаются прежними:

Когда компания расширяется, появляются новые продукты, направления и сотрудники.

2. Договорная база собрана из разных шаблонов

В ряде компаний договоры формируются годами — один документ взяли из старого проекта, другой прислал контрагент, третий найден в интернете.

Такая практика может привести к:

противоречиям между условиями договоров;

неравномерному распределению ответственности;

отсутствию механизмов защиты компании.

При конфликте с контрагентом это становится серьёзным юридическим риском.