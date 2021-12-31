Страховые взносы для ИП в 2021 и в 2022 г.

Расскажем про страховые взносы ИП за себя еще раз. Почему еще раз? Потому что уже везде это написано, но все равно есть предприниматели, которые не знают особенности уплаты взносов по ИП.

Если вы зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя, у вас возникают обязанности по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд РФ и в Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС).

ВАЖНО! Даже если у вас совсем нет доходов, т.е. ваше ИП — «нулевка», фиксированные взносы все равно нужно заплатить.

Есть исключения, когда платить не нужно. Они перечислены в п. 7 статьи 430 Налогового кодекса, например это периоды прохождения военной службы по призыву, ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет и некоторые другие ситуации.

Сумма обязательных взносов фиксирована и меняется от года к году.

Величина фиксированных страховых взносов для ИП в 2021 и 2022 годах

Дополнительные взносы для ИП на УСН

Индивидуальный предприниматель должен уплатить эти взносы, если годовой доход превысит 300 000 рублей. Они идут на обязательное пенсионное страхование и рассчитываются как 1% от суммы превышения.

1. Если у ИП система налогообложения УСН «Доходы», то дополнительный взнос в размере 1% от дохода ИП, платится с суммы превышающей фактический доход за год 300 000 руб.

Формула: (Доход — 300 000 руб.) х 1%

Пример: Годовой доход у ИП — 700 000 руб. Годовой доход у ИП — 700 000 руб. Дополнительные взносы: (700 000 — 300 000) х 1% = 4 000 руб.

2. Если у ИП система налогообложения УСН «Доходы минус расходы», то на этом режиме 1% считается от разницы доходов и расходов и за минусом 300 000 руб.

Формула: (Доход — Расход — 300 000 руб) х 1%

Пример: Годовой доход у ИП — 700 000 руб., а расход 200 000 руб. Годовой доход у ИП — 700 000 руб., а расход 200 000 руб. Дополнительные взносы: (700 000 — 200 000 — 300 000) х 1% = 2 000 руб.

Для взносов на пенсионное страхование есть лимит. Максимальная сумма фиксированных и дополнительных взносов в 2021 году — 259 584 руб. Для расчета максимума по дополнительным взносам, из общего лимита нужно вычесть фиксированные взносы на пенсионное страхование: 259 584 руб. − 32 448 руб. = 227 136 руб. Если у вас 1% получается больше данной суммы, то уплатить нужно только эту сумму.

Какие сроки уплаты страховых взносов?

Для фиксированной части — до 31 декабря текущего года. За 2021 год — до 10 января 2022 года, т.к. 31 декабря выходной.

Дополнительные платежи нужно заплатить не позднее 1 июля года, следующего за расчетным.

Но как всегда, есть нюансы. Хотя предпринимателю не запрещено платить взносы за 2021 хоть полностью в последний день, выгоднее это сделать в течение года, например поквартально. Это связано с возможностью оптимизировать сумму налогов, предусмотренную Налоговым кодексом.

Уменьшение налога на сумму взносов

Налоговое законодательство предоставляет ИП официальную возможность экономить на налогах, так как на сумму взносов уменьшается единый налог при применении УСН.

Если у ИП есть работники, то сумму единого налога можно уменьшить на 50%, а если нет — то полностью.

Но уменьшить можно, только если взносы уже были уплачены в бюджет в текущем отчетном периоде.

Как всё рассчитать и не ошибиться?

Можно рассчитать самостоятельно или заплатить бухгалтеру. Сегодня существует много онлайн-бухгалтерий, в том числе встроенных в клиент-банки.

ВАЖНО! Далеко не все онлайн-бухгалтерии, а особенно те, которые предлагаются банками бесплатно, делают расчет налогов, с учетом официальной налоговой оптимизации и учета лимитов для взносов.

Поэтому при выборе сервиса, где будет вестись расчет ваших налогов по ИП, необходимо убедиться, что там предусмотрена возможность оптимизации налогов ИП на сумму уплаченных взносов. Почему-то она предусмотрена не везде! Получается, сервис может быть бесплатным, но вы, как ИП, не используете свою легальную возможность сэкономить на налогах, и, возможно, платите больше.

В «КУБ24 Бухгалтерия ИП» налоги рассчитываются с учетом уплаченных взносов, поэтому Вы точно сможете сэкономить, а значит, заработать! Ведь легальных способов снизить налоги не так много, и обидно не использовать их по максимуму.

Конечно, тема с уплатой взносов для ИП совершенно посильна даже для предпринимателя, не имеющего специального образования и подготовки. Нанимать бухгалтера тут точно смысла нет. Но есть и свои нюансы. Все больше предпринимателей доверяют специальным сервисам, позволяющим сделать эту работу верно, в срок, с актуальными формами налоговой отчетности и формированием платежек без ошибок.

Программа «КУБ24 Бухгалтерия ИП» — рассчитывает налоги для ИП на УСН «Доходы», готовит платежные поручения и заполняет налоговую декларацию. Всё полностью автоматизировано — от загрузки выписки из банков, до подготовки платежек и налоговой декларации.