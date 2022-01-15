Лень VS эффективность. Оцените ваших сотрудников и себя лично

Эффективность любого предпринимателя — это эффективность бизнеса, которым он руководит. Бизнес — это сложный механизм, который включает в себя продажи, сотрудников, рекламу, клиентов, проекты, направления, стимулирование сбыта, производство и другие части. Сбой одного элемента сказывается на общей эффективности предприятия. Замедляется развитие, что может привести к стагнации и даже в долгосрочной перспективе может грозить банкротством.

Каждый предприниматель должен не только уметь оценивать эффективность своей управленческой деятельности и отдельных составляющих бизнеса, но и регулярно заниматься этим.

Про эффективность бизнеса и страхи предпринимателей

Для начала представим рядового менеджера по продажам.

В начале месяца ему поставили план: сделать продаж на 1 млн рублей. В результате он продал на 1,2 млн. руб. Во первых он перевыполнил план, во вторых принес компании прибыль 400 тыс. при его окладе 50 тыс. рублей.

Достаточно сравнить менеджеров по соотношению:

Чистая прибыль / расходы на сотрудника

и определим самого эффективного и неэффективного сотрудника.

А как руководителю оценить собственную эффективность и успешность бизнеса?

Для этого придумали показатели рентабельности. Они количественно оценивают разные аспекты бизнеса и подсказывают, где «болит» и что делать.

В бизнес-сфере существует негласный стандарт: сравнивать рентабельность с банковским депозитом. Если показатель меньше процентной ставки, дело в неэффективности. Проще положить деньги в банк и не тратить рабочие часы на управление бизнесом.

Можно разложить бизнес на направления и проекты, чтобы оценить эффективность отдельных составляющих. Направления и проекты с низкой рентабельностью назовем «ворами прибыли». Отказ от них повысит эффективность предприятия и увеличит прибыль.

Показатели рентабельности — лишь аналитика, помогающая принимать правильные решения. Отказываться от нерентабельного направления без оценки других факторов нельзя. Возможно, оно генерирует клиентов на приобретение других, более выгодных товаров или услуг. И если от него отказаться, можно потерять всю прибыль.

Про важность регулярной оценки эффективности говорят во многих учебниках по экономике. Но все равно многие предприниматели не уделяют этому должного внимания.

Одни боятся, что их любимый бизнес «проиграет» банковскому депозиту или прошлой зарплате по найму. Другие вообще не знакомы с показателями рентабельности. А третьи так сильно погрязли в операционном управлении, что просто не успевают следить за эффективностью.

Давайте разберемся, с помощью каких показателей предпринимателю следует оценивать собственную эффективность как руководителя.

Как предпринимателю оценить собственную эффективность?

Эффективность предпринимателя оценивают по трем коэффициентам рентабельности:

собственного капитала; активов; продаж по операционной чистой прибыли.

Рентабельность собственного капитала (ROE)

Рентабельность собственного капитала (ROE) оценивает эффективность использования вложенных в развитие бизнеса средств. Его рассчитывают как соотношение чистой прибыли и вложенных средств.

ROE = (Чистая прибыль / Собственный капитал) х 100%

Для определения эффективности выполнения управленческих функций предприниматели сравнивают рентабельность собственного капитала с банковским депозитом.

Например, Игорь в открытие бизнеса вложил 2 миллиона рублей. За год предприятие принесло 800 000 рублей чистой прибыли: ROE = (800 000 / 2 000 000) х 100% = 40%.

Средняя ставка банковских депозитов в конце 2021 года совсем маленькая — 3-5% годовых. Прибыльность бизнеса превышает этот показатель в 8-12 раз, что говорит об эффективности Игоря.

ROE можно сравнить с показателями конкурентов, изучив их бухгалтерскую отчетность. Например, можно говорить об Игоре как о хорошем руководителе, если рентабельность собственного капитала других организаций не превышает 30-32%.

При планировании нового бизнеса сравнивают между собой ROE нескольких вариантов. Предварительная оценка выявляет невыгодные идеи и помогает сконцентрировать усилия на перспективных направлениях.

Обычно оценивают динамику рентабельности собственного капитала за последние 2-5 года. По изменениям понимают актуальное движение бизнеса. Если ROE растет, руководитель своевременно реагирует на проблемы, находит точки роста и развивает предприятие.

Рентабельность активов

Рентабельность активов (ROA) — показатель эффективности использования активов.

С развитием фирма вкладывает часть прибыли в инвестиционные продукты, увеличение запасов или покупку новых станков, транспортных средств и иного имущества. Активы растут, поэтому оценка рентабельности собственного капитала не всегда полезна в принятии управленческих решений.

ROA = (Операционная прибыль / Активы) х 100%

Увеличение коэффициента от года к году говорит о высокой эффективности руководителя.

Например, организация Дмитрия производит украшения и аксессуары для домашних интерьеров. Предприниматель решил оценить текущее положение дел:

До анализа Дмитрий был уверен, что бизнес в порядке. Прибыль и объемы выпускаемой продукции растут, штат сотрудников увеличивается. Поэтому он вкладывал часть заработанных денег в развитие дела.

ROA показал, что с наращиванием объемов снижается эффективность бизнеса . При этом предприниматель стал уделять предприятию гораздо больше личного времени.

Снижение рентабельности активов говорит о низкой эффективности принятых решений за последние несколько лет. Предпринимателю стоит задуматься о прекращении расширения и о развитии других направлений. Но это лишь предварительный вывод. Более детальный анализ позволит посмотреть на предприятие «свысока».

В отличие от рентабельности собственного капитала ROA учитывает накопления бизнеса за счет полученной прибыли. С годами ROE может увеличиваться из-за неизменной величины собственного капитала. А анализ положения бизнеса с учетом всех активов показывает истинное направление развития.

Рентабельность продаж по чистой прибыли

Рентабельность продаж (ROS) — процент чистой прибыли в выручке предприятия. По этому показателю предприниматели понимают, сколько копеек из каждого рубля выручки можно забрать на личные нужды или вложить в развитие.

ROS = (Чистая прибыль / Выручка) х 100%. Коэффициент можно считать по операционной или валовой прибыли.

Снижение показателя, как и предыдущих, свидетельствует о неэффективном использовании доступных ресурсов.

Вернемся к производству Дмитрия:

За 4 года рентабельность продаж сократилась на 4%. Скорее всего, Дмитрий развивает нерентабельные направления или усердствует со стимулированием сбыта. Точный ответ даст детальный анализ, о котором поговорим далее.

Как найти проблемные места и повысить личную эффективность?

Верные управленческие решения, подкрепленные объективными обоснованиями, — залог высокой эффективности предпринимателя. Но они требуют регулярного отслеживания разных аспектов бизнеса. В частности, необходимо всегда знать, сколько прибыли приносят:

клиенты;

сотрудники;

направления;

проекты.

Чтобы узнать ответы, воспользуемся рентабельностью продаж по операционной (чистой или валовой) прибыли. Разложив бизнес на части, узнаем о проблемных местах и найдем точки роста. Это поможет в составлении планов на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Оценка прибыльности клиентов

Вернемся к производству Дмитрия, рентабельность продаж которого снижается последние 4 года. Начнем анализ с прибыльности клиентов.

У предприятия три ключевых покупателя, на которых приходится 95% от общего объема продаж:

Перенесем данные на график:

Причина ухудшения общей рентабельности — ООО «Никитинский». У этой компании наибольший объем потребления, но минимальная прибыльность, которая снижается на протяжении четырех лет. Рентабельность ООО «Тарон» и ИП Васильев И.Д. остается на приемлемом уровне.

Что делать предпринимателю? Отказываться от работы с ООО «Никитинский»? Перед принятием окончательного решения углубимся в анализ.

Оценка прибыльности направлений и проектов

Дмитрий сотрудничает с ООО «Никитинский» по трем направлениям (категориям товаров): декоративные панели для стен, точечные светильники и столы. Проанализируем рентабельность каждого:

Перенесем данные на график:

Выводы:

рентабельность снижается по всем направлениям. Это связано с большими объемами закупок, из-за которых менеджерам приходится делать дополнительные скидки для стимулирования сбыта;

общий показатель портят «столы». С этой категорией товаров Дмитрий начал работать с ООО «Никитинский». Тогда предприниматель дал компании большую скидку для заключения сделки.

Детальный анализ показал, что полный отказ от сотрудничества с ООО «Никитинский» — преждевременное, а главное — неэффективное решение. В краткосрочной перспективе Дмитрий пересмотрит условия поставок: повысит стоимость или изменит размер скидки. А в долгосрочной откажется от стимулирования сбыта по декоративным панелям и светильникам. Эти точки роста ускорят развитие предприятия.

Подробный анализ можно проводить вплоть до отдельных позиций номенклатуры. Но это отнимает много времени и зачастую лишено смысла. Обычно проблемные места вскрываются на этапе анализа направлений и проектов.

Оценка эффективности сотрудников

Сотрудники — сердце бизнеса. Их эффективность влияет на здоровье предприятия. Дмитрию следует регулярно оценивать результаты работников для кадровых перестановок. Сотрудников аналогично оценивают по коэффициенту рентабельности:

Рентабельность = (Затраты на работника / Операционная прибыль) х 100%

Затраты на работника — зарплата, премии, больничные и другие выплаты.

Оценим работников производственного цеха Дмитрия:

Перенесем данные на график:

Анализ показал снижение эффективности сотрудников. Поэтому предприниматель пересмотрит почасовые ставки, предложит работникам повышение квалификации или перейдет на сдельную систему оплаты труда.

В краткосрочной перспективе Дмитрий поработает над эффективностью Петрова С.В. За 4 года он показал наибольшее снижение. Возможно, предпринимателю придется нанять на его место более ответственного и квалифицированного сотрудника.

Выводы

Дмитрий пришел к выводу, что в сложившейся ситуации он не нанял бы себя руководителем. Под его началом за 4 года снизилась рентабельность предприятия, а сотрудники стали менее продуктивными.

Но теперь у него есть свежие данные для принятия объективных управленческих решений и примерный план действий в краткосрочной перспективе.

Таким образом:

руководителям нужно регулярно оценивать собственную эффективность и «здоровье» бизнеса;

для оценки предприятия, клиентов, направлений и сотрудников считают коэффициенты рентабельности;

управленческие решения принимают не наобум, а на основе фактов и результатов анализа;

работая с рентабельностью, нельзя забывать и о других факторах. Товары с низкой прибыльностью могут стимулировать продажи других, более выгодных продуктов. Поэтому от них нельзя отказываться.

Инструмент регулярной оценки собственной эффективности

Чтобы держать руку на пульсе здоровья своего бизнеса, нужно использовать современные онлайн-сервисы для автоматизации расчета всех параметров рентабельности, а также построения графиков и дашбордов.