Стоит ли брать кредит на бизнес и если ДА, то на какую сумму

Компании и ИП пользуются кредитами, чтобы расширить бизнес и ускорить развитие. Но заемные средства могут быть как благом, так и злом — как вывести на новый уровень, так и отбросить в долговую яму. Рассказываем, как понять, стоит ли брать кредит и на какую сумму.

На какие цели стоит оформлять кредит

Кредит не должен быть решением на все случаи жизни. Прежде чем перейти к коэффициентам и формулам, рассмотрим «полезные» цели привлечения заемных средств:

Пополнение оборотного капитала . Когда спрос на товары растет, а у вас не хватает денег на покупку дополнительного сырья или товаров.

Масштабирование . Открытие новых точек продаж или направлений.

Увеличение продаж . Тут и увеличение рекламного бюджета и набор нового персонала и увеличение ассортимента и т.д.

Сезонный бизнес . Нужно увеличить запасы товара на сезон.

Имущественное развитие . Обновление или покупка оборудования, расширение производства, торговых площадей и т. п. Все, что позволить повысить продажи и прибыль.

Закрытие кассового разрыва. В подобной ситуации может оказаться любая фирма из-за форс-мажора, тут важно точно знать, что бизнес прибыльный. Иначе кредит будет нечем отдавать.

Целей может быть много, но все они объединены одной чертой — развитие бизнеса.

Кредит точно не стоит брать, чтобы закрыть финансовые дыры — например, расплатиться по долгам перед поставщиками. Возможно, бизнес не приносит прибыль, поэтому сперва разбирайтесь с бизнес-процессами и причинами убытков.

Можно ли объективно оценить, стоит ли брать кредит

Чтобы быстро понять, стоит ли брать кредит, смотрят на изменение рентабельности капитала после привлечения заемных средств.

RoE = Прибыль / Собственный капитал.

Пример 1. ИП Петров Дмитрий Егорович вложил в бизнес 1,5 млн руб. Прибыль за 2023 г. — 400 тыс. руб. RoE = 400 000 / 1 500 000 = 26,7%.

Предприниматель планирует оформить кредит на 1 млн руб., чтобы расширить производство. Он ожидает, что годовая прибыль вырастет до 700 000 руб., а RoE — до 46,7%. В этом случае нужно брать кредит, потому что бизнес станет эффективнее.

Пример 2. ИП Смирнов Дмитрий Николаевич вложил в бизнес 1 млн руб. Прибыль за 2023 г. — 200 тыс. руб. RoE = 200 000 / 1 000 000 = 20%.

Предприниматель столкнулся с трудностями и хочет взять в кредит 500 тыс. руб., чтобы рассчитаться с поставщиками. Он ожидает, что из-за ежемесячных платежей прибыль снизится до 180 тыс. руб., а RoE — до 18%.

В этом случае не стоит брать кредит, потому что он станет временной затычкой и создаст новые проблемы. Дмитрию нужно налаживать процессы, чтобы сделать бизнес эффективнее.

Это упрощенный подход, который не учитывает уплату налогов, процентную ставку и изменение капитала. Чтобы принять объективное решение, рассматривают эффект финансового рычага (ЭФР).

Как рассчитать ЭФР

Эффект финансового рычага показывает, как меняется отдача на вложенный капитал после получения заемных средств.

Формула:

Чтобы принять решение, ориентируются на нормативные значения:

если ЭФР < 0 , не берите кредит . Он ухудшит финансовое состояние, повысит риск банкротства;

если ЭФР от 0 до 10% , кредит рекомендуется . Но параллельно оценивайте, на сколько вырастет сложность ведения бизнеса;

если ЭФР > 10%, берите кредит. Он сделает бизнес эффективнее и успешнее.

Вернемся к примерам Петрова и Смирнова. Предприниматели работают на УСН «Доходы минус расходы», платят налог по ставке 15%. Банк предлагает кредит под 19% годовых.

Пример 1.1. ЭФР = (1 – 0,15) х (400 000 / 1 500 000 – 0,19) х (700 000 / 1 500 000) = 0,85 х 0,077 х 0,47 = 0,031. Если Дмитрий Егорович оформит кредит, рентабельность бизнеса вырастет ~ на 3,1%.

Пример 2.1. ЭФР = (1 – 0,15) х (200 000 / 1 000 000 – 0,19) х (500 000 / 1 000 000) = 0,85 х 0,01 х 0,5 = 0,0043. Если Дмитрий Николаевич оформит кредит, рентабельность капитала вырастет меньше, чем на полпроцента.

И хотя у Дмитрия Николаевича ЭФР положительный, кредит не выглядит хорошей идеей. Особенно если вспомнить, что деньги нужны для закрытия долгов перед поставщиками. Поэтому в каждой ситуации смотрите на контекст и цели бизнеса.

Внимательные читатели заметили, что для быстрой оценки можно использовать дифференциал финансового рычага (ДФР). Если рентабельность активов ниже процентной ставки, то кредит не выгоден и в ближайшем будущем приведет к убыткам.

Если вы не хотите считать самостоятельно все коэффициенты, то приглашаем вас на бесплатную консультацию. Мы, проект КУБ24, уже ведем управленческий учет более 100 компаниям из разных сфер бизнеса. На встрече обсудим текущие задачи вашего бизнеса и поможем сделать расчеты коэффициентов.

Одобрит ли банк вашей компании кредит или нет

Важно не только понять нужно ли вам брать кредит, но и понять одобрит ли банк выдачу вам кредита. Есть ли смысл связываться?

Одобрит ли банк кредит вашей компании? Узнайте ответ еще до похода в банк! Забирайте бесплатный чек-лист, чтобы все рассчитать по вашей компании Заполните форму, вышлем чек-лист на e-mail: Отправить

На какую сумму можно оформить кредит

Не менее важно понять, сколько брать в кредит. Чтобы определить комфортную сумму, рассчитывают коэффициент финансового рычага (КФР) — см. формулу выше. Это соотношение заемных средств к собственному капиталу, аналог долговой нагрузки.

К заемным средствам относятся обязательства — долгосрочные и краткосрочные кредиты. Некоторые предприниматели также учитывают предоплаты от покупателей и долги перед контрагентами. К собственному капиталу — уставный капитал, нераспределенная прибыль, стоимость активов, запасов и прочее.

Нормативные значения коэффициента ФР:

< 0,5 — компания привлекает недостаточно заемных средств, ограничивая развитие;

от 0,5 до 0,7 — у организации оптимальный объем заемных средств;

> 0,7 — предприятие закредитовано, высокая вероятность финансовых трудностей в будущем.

КФР = Заемные средства / Собственный капитал. Чтобы найти предельную сумму кредита, 0,5-0,7 умножают на собственный капитал.

Например, собственный капитал Петрова — 1 500 000 руб. Если у предпринимателя нет кредитов и других обязательств, он может привлечь на развитие: 0,7 х 1 500 000 = 1 050 000 руб.

Если уже есть кредиты, рассчитывают текущий коэффициент, находят разницу с предельным значением и считают предельный объем заемных средств.

Представим, что у Петрова есть кредит на 300 тыс. руб.

КФР = 300 000 / 1 500 000 = 0,2.

До предельно значения осталось 0,5, значит, предприниматель может получить: 0,5 х 1 500 000 = 750 000 руб. Заемные средства свыше этой суммы будут считаться чрезмерной долговой нагрузкой.

Как получить кредит на бизнес

Порядок получения кредита:

Выберите программу с подходящими условиями. Например, если планируете пополнить оборотку, подойдет нецелевой кредит без залога. Подайте заявку. Выберите сумму и срок. Дождитесь предварительного рассмотрения — обычно скоринговая система сообщает результат через 5-15 минут. В отдельных случаях проверка затягивается на 1–2 дня. Соберите документы, если получили предварительное одобрение. У предпринимателей запрашивают паспорт, ИНН, уведомление о регистрации, декларации за последние 2–3 налоговых периода, выписки из других банков. О полном списке расскажет кредитный специалист. Подайте документы и дождитесь решения. Эту заявку рассмотрят специалисты, а не автоматическая система. Поэтому проверка может длиться от 2–3 часов до 2–3 дней. Подпишите кредитный договор, если банк одобрил кредит. Проверьте условия — они могут отличаться от предварительных.

Этапов может быть больше — это зависит от особенностей бизнеса и внутренней политики выбранного банка. Например, может потребоваться личная проверка производства или встреча с предпринимателем. Об этом расскажет кредитный специалист.

Не подавайте сразу 5-10 заявок — это расценят как импульсивный поиск денег для решения проблем, поэтому шансы на одобрение и выгодные условия снизятся. Ограничьтесь 3–4 банками, чтобы выбрать самый выгодный вариант.

Что делать, если не дают кредит

Кредит — не единственный источник внешнего финансирования. Не опускайте руки, если банк отклонил заявку, рассмотрите другие варианты:

Частный заем у юридического лица . Есть компании, которые занимаются финансированием бизнеса. Они лояльнее относятся к заемщикам, но предлагают менее выгодные условия.

Инвестор . Вложит деньги за долю в уставном капитале и будущей прибыли. Кроме финансирования, может помочь с поиском партнеров, налаживанием процессов и выходом на новые рынки.

Лизинг . Подойдет, если нужны деньги для покупки оборудования, транспортных средств и другого имущества.

Факторинг . Это инструмент конвертации дебиторки в деньги. Если работаете с клиентами в рассрочку, факторинг ускорит пополнение оборотных средств.

Государственные льготы и субсидии. Правительство стимулирует развитие предпринимательства, выделяя десятки миллионов на расширение производства, обновление активов и другие цели.

Если только планируете открытие бизнеса и банки не дают кредит, рассмотрите краудфандинг. Этот вариант подходит для инновационных ИТ-компаний, которые планируют выпустить уникальный продукт.

Что сделать до получения кредита

Если развиваете бизнес без учета и планирования, то даже при правильной оценке заемные средства могут навредить. Чтобы извлечь пользу из кредита, нужно навести внутренний порядок.

Наладьте управленческий учет. Вы должны знать, сколько продаете, какова себестоимость производства и растет ли операционная прибыль. Процесс можно автоматизировать в сервисе КУБ24 ФинДиректор — это не только отразит финансовое положение, но и укажет на точки роста и проблемные места. Поставьте измеримые цели, которых хотите достичь с заемными средствами. Например, Петров до получения кредита решил, что хочет увеличить прибыль на 75% — с 400 до 700 тыс. Составьте план достижения цели. Сама по себе прибыль не вырастет на 75%. Вы должны понимать, как получить нужный результат. Наличие плана не только повысит эффективность, но и даст понимание, как действовать и на что тратить заемные средства.

Что нужно запомнить

Кредит — это ускоритель развития, если деньги берутся на правильные цели. Чтобы объективно оценить, стоит ли брать кредит и на какую сумму, рассчитывайте эффект и коэффициент финансового рычага (ЭФР и КФР). Если банки не дают кредит, рассмотрите частный заем у юридического лица, привлечение инвестора, лизинг, факторинг, государственные льготы и субсидии или краудфандинг. До получения кредита наладьте управленческий учет, поставьте измеримые цели и подготовьте план по их достижению.

Реклама: ООО «КУБ», ИНН 9705052396, erid: LjN8Jw4S8