Показатели эффективности проекта, о которых должен знать каждый директор

Эффективность проекта важна не только для инвесторов. Руководству компании тоже важно ее оценить — расскажем, как это сделать, чтобы самому не углубляться в расчеты всех показателей.

Что такое финмодель и зачем ее рассчитывать

Проекты могут быть совершенно разных масштабов: это и новое направление деятельности, и запуск отдельных продуктов.

Например, известная компания по выпуску электромобилей Tesla запустила производство человекоподобных роботов Optimus, которые будут помогать людям — ходить в магазин, выполнять рутинные задачи, переносить коробки на складах и упрощать работу складского персонала.

Еще один пример — «Яндекс Маркет», который начал развивать производство товаров для дома под собственным брендом Pragma или ноутбуков под своим брендом Lunnen.

Открытие новой торговой точки или еще одной кофейни — это тоже проект.

Перед тем как что-то запускать или открывать, компании нужно рассчитать финансовые показатели, которые помогают оценить эффективность проекта. По-другому, нужно составить финансовую модель — это таблица с разными показателями и аналитической запиской. Она поможет собственнику бизнеса понять, стоит ли открывать новое направление или выпускать новый продукт на рынок. Также она даст детальную информацию, за счет чего можно увеличить прибыль от проекта или что влияет на ее снижение.

Финансовая модель — это универсальная система, ее используют бизнесы из любых отраслей. Далее разберем показатели, которые входят в финмодель.

Показатели эффективности проекта

Эффективность проекта — ключевой фактор успеха любого предприятия. Директору важно понимать, какие показатели нужно учитывать при оценке проектов. Рассмотрим основные показатели, которые помогут директору принимать взвешенные решения.

К главным показателям эффективности проекта, в том числе инвестиционного, относятся:

Срок окупаемости (Payback Period).

Чистый доход (Net Value, NV).

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV).

Норма прибыли (Rate of return, ROR).

Средняя норма прибыли (Accounting Rate of Return, ARR).

Внутренняя норма рентабельности (Internal Rate of Return, IRR).

Потребность в дополнительном финансировании.

Индекс доходности затрат.

Индекс доходности дисконтированных затрат.

Индекс доходности инвестиций.

Индекс доходности дисконтированных инвестиций.

Расчеты этих показателей нужно делать перед запуском любого проекта. Но если вы их не провели и проект уже запущен, важно будет сделать это сейчас, чтобы понять, какие есть риски и какие коррективы в уже существующий проект можно внести.

Срок окупаемости (Payback Period)

Срок окупаемости определяет время, необходимое для того, чтобы проект начал приносить прибыль, достаточную для покрытия его затрат. Рассчитывается срок окупаемости, как правило, в месяцах.

Этот показатель помогает оценить скорость возврата инвестиций: чем короче срок окупаемости, тем быстрее окупятся вложения в проект.

Например, вы открываете новую торговую точку и по расчетам срок окупаемости составляет 24 месяца — то есть, допустим, вложения в 2 млн рублей генерируют чистый доход в 1 млн рублей в год. Это значит, что через 2 года первоначальные вложения окупятся и торговая точка начнет приносить компании прибыль.

Чистый доход (Net Value, NV)

Чистый доход представляет собой ключевой показатель при оценке финансовой эффективности проекта. Этот показатель определяется как разница между общими доходами и затратами проекта за определенный период времени. Проще говоря, это то, сколько денег проект приносит после вычета всех расходов.

Для руководителя важно иметь ясное представление о чистом доходе, так как это помогает определить финансовую привлекательность проекта.

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV)

Чистый дисконтированный доход представляет собой стоимость всех будущих денежных потоков проекта, приведенную к сегодняшнему моменту с учетом временной стоимости денег. Это разница между текущей стоимостью денежных потоков проекта и затратами на его реализацию.

NPV позволяет оценить, насколько эффективен проект в текущих ценах с учетом его будущих доходов и расходов. Для директора важно знать размер чистого дисконтированного дохода, чтобы принимать решения о размере финансирования проекта и его приоритетности. Положительное значение NPV говорит о том, что проект приносит больше денег, чем вложено в него.

Дисконтирование — это важный инструмент, который используется для оценки текущей стоимости будущих денежных потоков или платежей. Процесс дисконтирования включает в себя применение дисконтной ставки к будущим денежным потокам. Она учитывает риск и предполагаемую доходность инвестиций или проекта.

Чем больше риск, тем выше дисконтная ставка. Чем больше времени до получения денежного потока, тем меньше его текущая стоимость. Таким образом, дисконтирование позволяет учесть стоимость времени и риска при оценке проектов.

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Норма прибыли (Rate of return, ROR)

Норма прибыли позволяет оценить доходность проекта в процентном отношении к затратам. Показывает, какая часть финансовых вложений возмещается за счет прибыли от проекта за определенный период времени. Считается по формуле:

Норма чистой прибыли = Чистая прибыль (убыток) / Выручка (без учета НДС и акцизов, включенных в цену реализации)

Норма прибыли является одним из простейших показателей, тем не менее она позволяет оперативно оценить проект, что особенно актуально в случае дефицита денежных средств.

Например, вы потратили 5 млн рублей на открытие кофейни. В затраты входят приобретение оборудования, годовая аренда помещения, реклама, зарплата сотрудникам. Прибыль за год составила 800 тысяч. Норма прибыли или рентабельность по чистой прибыли = 800 000 / 5 000 000 × 100% = 16%.

Средняя норма прибыли (Accounting Rate of Return, ARR)

Среднюю норму прибыли еще называют коэффициентом эффективности инвестиций. Данный коэффициент отражает среднюю годовую прибыль от проекта в процентном отношении к исходным инвестициям. Чем выше ARR, тем более привлекательный с финансовой точки зрения проект.

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Внутренняя норма рентабельности (Internal Rate of Return, IRR)

Внутренняя норма рентабельности определяет процентную ставку, при которой чистый дисконтированный доход равен нулю. Этот показатель помогает оценить доходность инвестиций и сравнивать различные проекты по их доходности. Проекты с более высокой внутренней нормой рентабельности обычно считаются более привлекательными.

Потребность в дополнительном финансировании

Потребность в дополнительном финансировании отражает сумму дополнительных средств, которые требуются для завершения проекта. Понимание необходимости в дополнительном финансировании помогает директору планировать финансы проекта и управлять ликвидностью.

Индекс доходности затрат

Индекс доходности затрат позволяет определить, насколько эффективно используются ресурсы проекта. Этот показатель выражает соотношение между доходами от проекта и затратами на его реализацию.

Чем выше этот показатель, тем эффективнее используются ресурсы. Размер индекса, близкий к единице, может говорить о невысокой устойчивости проекта к возможным изменениям доходов и расходов.

Индекс доходности дисконтированных затрат

Этот показатель аналогичен предыдущему, однако учитывает стоимость денег во времени. Индекс доходности дисконтированных затрат определяется как отношение дисконтированных доходов от проекта к дисконтированным затратам на его реализацию.

За счет приведения показателей к текущей стоимости индекс позволяет сравнивать эффективность проектов с разными сроками окупаемости. Следовательно, применение показателя помогает директору принимать обоснованные решения о распределении инвестиций между проектами.

Индекс доходности инвестиций

Индекс доходности инвестиций отражает соотношение между стоимостью денежных потоков от операционной деятельности по проекту и суммой вложений в проект. Для расчета этого показателя может учитываться вся сумма инвестиций за период или только первоначальные вложения в проект, которые внесли до его запуска. Оптимальный размер индекса доходности инвестиций должен быть не менее единицы.

Индекс доходности дисконтированных инвестиций

Индекс доходности дисконтированных инвестиций рассчитывается аналогично предыдущему показателю, при этом индекс учитывает стоимость денег во времени. Индекс отражает соотношение между стоимостью дисконтированных денежных потоков от операционной деятельности по проекту и дисконтированной суммой инвестиций в проект.

Перечисленные показатели — надежные инструменты для анализа и оценки эффективности проекта. С помощью них директор может принимать обоснованные решения, эффективно управлять рисками и тем самым максимизировать прибыль.

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Каждой компании перед стартом любого проекта — от открытия торговой точки до запуска нового направления — важно иметь финансовую модель. С ее помощью вы оцените затраты, спрогнозируете доходы, учтете возможные риски и определите, насколько проект в перспективе будет прибыльным. Благодаря финмодели вы сможете принимать обоснованные решения и эффективно управлять ресурсами компании.

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