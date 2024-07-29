Управленческая и бухгалтерская прибыль: в чем разница, какая нужна предпринимателю и как рассчитать

Цель любого бизнеса — получение прибыли. В упрощенном понимании прибыль — это разница между доходами и расходами компании. При этом следует различать прибыль бухгалтерскую и управленческую. Поговорим о разнице между этими понятиями и их важности в учете компании.

Бухгалтерская прибыль

Бухгалтерская прибыль — положительная разница между доходами и расходами по данным бухгалтерского учета всех хозяйственных операций компании в отчетном периоде. Рассчитывают ее в соответствии с действующими законодательными нормами по завершении отчетного года.

Прибыль по данным бухучета считается по методу начисления — в подавляющем большинстве случаев, хотя законодательство разрешает вести учет также кассовым методом.

Бухгалтерская прибыль отражается в отчете о финансовых результатах. Форма отчета утверждена приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н. Это бланк по ОКУД 0710002.

При расчете бухгалтерской прибыли к учету принимают только подтвержденные первичными документами доходы и расходы.

Данные о бухгалтерской прибыли не являются закрытыми, поскольку бухгалтерская отчетность, содержащая и данный показатель, доступна всем — госорганам, банкам, контрагентам.

При этом правила ведения бухгалтерского учета и составления отчетности регламентированы законом. Учет ведется на основании закона о бухгалтерском учете, ПБУ, ФСБУ, ФЗ, различных положений и указаний.

Как сделать расчет бухгалтерской прибыли

Бухгалтерскую прибыль (БП) можно рассчитать по формуле:

БП = Валовый доход – Общие издержки.

В показатель валового дохода включают все поступления, полученные компанией, в том числе:

выручку от реализации (товаров, услуг) без НДС;

доходы от продажи активов;

проценты полученные;

прочие доходы.

Общие издержки — например это расходы:

на сырье, материалы;

на оплату труда;

на аренду и оплату коммунальных услуг;

на проценты по займам и кредитам;

прочие расходы.

В расчете участвуют только явные издержки, то есть — расходы, зафиксированные в бухучете, подтвержденные документально и экономически обоснованные.

При этом расчет прибыли для внешних пользователей делается, как правило, раз в год, когда нужно сдавать бухгалтерский баланс и приложения к нему. Квартальные расчеты делаются для уплаты авансов по налогу на прибыль, а также они могут понадобиться собственнику для принятия решения о выплате дивидендов.

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Управленческая прибыль

Управленческая прибыль, по сути также представляет собой разницу между доходами компании и ее расходами. Но в случае с управленческим учетом подход к учету расходов и доходов отличается.

Различие управленческой прибыли от бухгалтерской обусловлено:

порядком признания доходов;

порядком признания расходов;

перечнем расходов.

Пример. У нас фитнес-клуб и клиенты заключают договор на год. Оплату получаем сразу за год. В бухгалтерском учете полученные суммы будут отражены как доходы будущих периодов, а далее ежемесячно списываться в доходы отчетного периода. А в управленческом учете доход может быть отражен по факту получения средств в данном периоде.

Тоже самое может быть и с расходами будущих периодов. Они могут быть отражены в периоде их фактической оплаты в управленческом учете, а в бухгалтерском распределены по периодам.

Собственник с помощью управленческого учета может консолидировать данные разных, принадлежащих ему бизнесов.

Пример. У собственника помимо юридического лица (ООО) открыто еще и ИП. В ООО бухгалтерский учет ведется, а у ИП бухучете вообще не ведется. Собственника интересует его прибыль в целом, в управленческом учете можно объединить доходы и расходы по ООО и ИП.

Таким образом в управленческом учете собственник может объединять показатели всех своих бизнесов и рассчитывать свою итоговую прибыль от предпринимательской деятельности.

Учет расходов в бухгалтерском и управленческом учете также отличается. В управленческом учете расходы могут отражаться даже без документального подтверждения. Почему так может происходить? Например, первичные документы были утрачены и нет возможности их восстановить. В бухгалтерском учете в этом случае расходы принять официально нельзя, а в управленке — можно.

Управленческий учет, в отличие от бухгалтерского, не регламентируется законом — собственники и руководители бизнеса самостоятельно определяют способы его ведения, формы отчетов, выбирают показатели, которые необходимы и т.д.

Пример. Многие организаций в управленческом учете на будущий квартал или год формируют бюджеты продаж, поступлений от покупателей денежных средств, производства, закупок и т.д. На их основе формируют отчеты Бюджет Доходов и Расходов и Бюджет Движении Денежных Средств. В течение периода на основе фактических данных формируются управленческая отчеты ОФР и ОДДС и их сравнивают с запланированными показателями в БДР и БДДС. Сравнивается факт и план. На основании этого принимаются управленческие решения, например по маркетингу, отделу продаж, закупке товаров и т.д.

Показатели управленческого учета используются для анализа эффективности работы компании, построения прогнозов и планирования. Размер управленческой прибыли и бухгалтерской может отличаться. Если они не совпадают, то именно управленческая прибыль отражает реальную прибыль. Поэтому собственникам и руководителям бизнеса её необходимо знать.

Управленческую прибыль обычно считают ежемесячно, чтобы оперативно отслеживать реальную ситуацию в компании и принимать соответствующие решения.

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Зачем нужна управленческая прибыль

Управленческая прибыль — важный инструмент в управлении и развитии бизнесом.

Управленческая прибыль позволяет:

Знать не только прибыль по всей компании, но рассчитывать прибыль в разрезе направлений, точек продаж, проектов.

Проводить анализ эффективности деятельности отдела маркетинга, отдела продаж, отдела закупок, находить лишние расходы, а также выявлять воровство и откаты сотрудников, а также многое другое.

Рассчитать юнит-экономику единицы товара или клиента. Для этого все расходы в управленческом учете делятся на постоянные и переменные и рассчитывается маржинальная прибыль. В зависимости от того что у организации является юнитом (единица товара или клиент) можно рассчитать прибыль юнита.

Оценить эффективность нового проекта или направления или продукта и динамику его развития. Например, компания запустила новое направление — динамика управленческой прибыли помогает собственнику увидеть, что это направление выгодно или его пора «сворачивать».

Показать реальную ситуацию по бизнесу, например, инвесторам. Т.к. часто бухгалтерская прибыль отличается от управленческой, то инвесторов интересует именно управленческая прибыль.

Выявить проблемные зоны в бизнесе . Анализ управленческой прибыли позволяет понять на чем бизнес зарабатывает, а что является балластом, где компания несет потери, как можно сократить имеющиеся затраты .

Оценить, реальную сумму дивидендов. Даже если по бухучету есть прибыль, то по управленческому может быть убыток. Соответственно забирать деньги из бизнеса нельзя.

Анализ отчетов управленческого учета помогают выявить упущенную прибыль — потенциальный доход, который не был получен по какой-то причине. Например:

В кафе не вышел на работу курьер, доставляющий заказы — в связи с этим пришлось отказаться от части заказов, потеряв доход.

Поздно заказали товар и он закончился на складе, в итоге клиенты ушли к конкурентам за этим товаром

Как рассчитать управленческую прибыль

Управленческую прибыль можно рассчитывать, как в целом по компании, так и по направлениям, точкам продаж и проектам, получая более детализированные показатели. Для расчета используются данные управленческого учета за определенный период.

Алгоритм расчета прибыли следующий:

1. Определите размер выручки за выбранный период по каждому направлению деятельности. Например, основная деятельность фирмы — производство, а еще доход она получает, сдавая в аренду склады.

2. Рассчитайте прямые и косвенные расходы. К прямым относятся расходы, непосредственно связанные с производством или продажей — стоимость сырья, материалов, зарплата и взносы с нее, расходы по амортизации и другие. Они могут зависеть от специфики деятельности. Например, если компания оказывает услуги по юридическому консультированию, то у нее фактически не будет расходов на материалы, а основной расход — зарплата сотрудников-юристов.

Косвенные расходы — аренда, зарплата управленцев, бухгалтерия, и т.д.

3. Рассчитайте налог на прибыль.

4. Выберите период расчета прибыли. Управленческую прибыль обычно считают по итогам месяца.

5. Рассчитайте управленческую прибыль по формуле:

УП = (Выручка — (Прямые расходы + Косвенные расходы) — Налог на прибыль.

После расчета управленческой прибыли, желательно проанализировать результат — что на него влияет в большей степени, что можно изменить, чтобы увеличить прибыль.

Например, сократить расходы, которые не влияют на прибыль, часть фиксированных расходов сделать переменными, рассчитать по каким товарам или услугам можно поднять цены и т.д.

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Настраиваемый отчет по прибыли . Детализация по направлениям, точкам продаж, проектам и т.д.

Анализ расходов и доходов . Анализировать можно по каждому параметру.

Бюджет Доходов и Расходов (БДР) позволяет планировать и ставить цель по финансовому результату на месяц, квартал и год. А потом сравнивать с фактическими данными и анализировать причины не выполнения плана.

Дашборды помогут наглядно увидеть динамику показателей, соотношение план-факта и все это в интерактивном режиме.

Моделирование. Вы сможете меняя показатели увидеть, как изменится ваша прибыль.

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