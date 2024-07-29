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Ведение бизнеса

Управленческая и бухгалтерская прибыль: в чем разница, какая нужна предпринимателю и как рассчитать

Цель любого бизнеса — получение прибыли. В упрощенном понимании прибыль — это разница между доходами и расходами компании. При этом следует различать прибыль бухгалтерскую и управленческую. Поговорим о разнице между этими понятиями и их важности в учете компании.
Управленческая и бухгалтерская прибыль: в чем разница, какая нужна предпринимателю и как рассчитать
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Бухгалтерская прибыль

Бухгалтерская прибыль — положительная разница между доходами и расходами по данным бухгалтерского учета всех хозяйственных операций компании в отчетном периоде. Рассчитывают ее в соответствии с действующими законодательными нормами по завершении отчетного года.

Прибыль по данным бухучета считается по методу начисления — в подавляющем большинстве случаев, хотя законодательство разрешает вести учет также кассовым методом. 

Бухгалтерская прибыль отражается в отчете о финансовых результатах. Форма отчета утверждена приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н. Это бланк по ОКУД 0710002

При расчете бухгалтерской прибыли к учету принимают только подтвержденные первичными документами доходы и расходы.

Данные о бухгалтерской прибыли не являются закрытыми, поскольку бухгалтерская отчетность, содержащая и данный показатель, доступна всем — госорганам, банкам, контрагентам. 

При этом правила ведения бухгалтерского учета и составления отчетности регламентированы законом. Учет ведется на основании закона о бухгалтерском учете, ПБУ, ФСБУ, ФЗ, различных положений и указаний. 

Как сделать расчет бухгалтерской прибыли

Бухгалтерскую прибыль (БП) можно рассчитать по формуле:

БП = Валовый доход – Общие издержки.

В показатель валового дохода включают все поступления, полученные компанией, в том числе:

  • выручку от реализации (товаров, услуг) без НДС;

  • доходы от продажи активов;

  • проценты полученные;

  • прочие доходы.

Общие издержки — например это расходы:

  • на сырье, материалы;

  • на оплату труда;

  • на аренду и оплату коммунальных услуг;

  • на проценты по займам и кредитам;

  • прочие расходы.

В расчете участвуют только явные издержки, то есть — расходы, зафиксированные в бухучете, подтвержденные документально и экономически обоснованные.

При этом расчет прибыли для внешних пользователей делается, как правило, раз в год, когда нужно сдавать бухгалтерский баланс и приложения к нему. Квартальные расчеты делаются для уплаты авансов по налогу на прибыль, а также они могут понадобиться собственнику для принятия решения о выплате дивидендов.

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Управленческая прибыль

Управленческая прибыль, по сути также представляет собой разницу между доходами компании и ее расходами. Но в случае с управленческим учетом подход к учету расходов и доходов отличается. 

Различие управленческой прибыли от бухгалтерской обусловлено:

  • порядком признания доходов;

  • порядком признания расходов;

  • перечнем расходов.

Пример. У нас фитнес-клуб и клиенты заключают договор на год. Оплату получаем сразу за год. В бухгалтерском учете полученные суммы будут отражены как доходы будущих периодов, а далее ежемесячно списываться в доходы отчетного периода. А в управленческом учете доход может быть  отражен по факту получения средств в данном периоде. 

Тоже самое может быть и с расходами будущих периодов. Они могут быть отражены в периоде их фактической оплаты в управленческом учете, а в бухгалтерском распределены по периодам.

Собственник с помощью управленческого учета может консолидировать данные разных, принадлежащих ему бизнесов. 

Пример. У собственника помимо юридического лица (ООО) открыто еще и ИП. В ООО бухгалтерский учет ведется, а у ИП бухучете вообще не ведется. Собственника интересует его прибыль в целом, в управленческом учете можно объединить доходы и расходы по ООО и ИП. 

Таким образом в управленческом учете собственник может объединять показатели всех своих бизнесов и рассчитывать свою итоговую прибыль от предпринимательской деятельности. 

Учет расходов в бухгалтерском и управленческом учете также отличается. В управленческом учете расходы могут отражаться даже без документального подтверждения. Почему так может происходить? Например, первичные документы были утрачены и нет возможности их восстановить. В бухгалтерском учете в этом случае расходы принять официально нельзя, а в управленке — можно. 

Управленческий учет, в отличие от бухгалтерского, не регламентируется законом — собственники и руководители бизнеса самостоятельно определяют способы его ведения, формы отчетов, выбирают показатели, которые необходимы и т.д. 

Пример. Многие организаций в управленческом учете на будущий квартал или год формируют бюджеты продаж, поступлений от покупателей денежных средств, производства, закупок и т.д. На их основе формируют отчеты Бюджет Доходов и Расходов и Бюджет Движении Денежных Средств. В течение периода на основе фактических данных формируются управленческая отчеты ОФР и ОДДС и их сравнивают с запланированными показателями в БДР и БДДС. Сравнивается факт и план. На основании этого принимаются управленческие решения, например по маркетингу, отделу продаж, закупке товаров и т.д.

Показатели управленческого учета используются для анализа эффективности работы компании, построения прогнозов и планирования. Размер управленческой прибыли и бухгалтерской может отличаться. Если они не совпадают, то именно управленческая прибыль отражает реальную прибыль. Поэтому собственникам и руководителям бизнеса её необходимо знать. 

Управленческую прибыль обычно считают ежемесячно, чтобы оперативно отслеживать реальную ситуацию в компании и принимать соответствующие решения.

Хотите знать реальную прибыль, а не бухгалтерскую? Рассчитаете управленческую прибыль с помощью сервиса КУБ24 ФинДиректор.

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Зачем нужна управленческая прибыль

Управленческая прибыль — важный инструмент в управлении и развитии бизнесом. 

Управленческая прибыль позволяет:

  • Знать не только прибыль по всей компании, но рассчитывать прибыль в разрезе направлений, точек продаж, проектов. 

  • Проводить анализ эффективности деятельности отдела маркетинга, отдела продаж, отдела закупок, находить лишние расходы, а также выявлять воровство и откаты сотрудников, а также многое другое.

  • Рассчитать юнит-экономику единицы товара или клиента. Для этого все расходы в управленческом учете делятся на постоянные и переменные и рассчитывается маржинальная прибыль. В зависимости от того что у организации является юнитом (единица товара или клиент) можно рассчитать прибыль юнита.

  • Оценить эффективность нового проекта или направления или продукта и динамику его развития. Например, компания запустила новое направление — динамика управленческой прибыли помогает собственнику увидеть, что это направление выгодно или его пора «сворачивать». 

  • Показать реальную ситуацию по бизнесу, например, инвесторам. Т.к. часто бухгалтерская прибыль отличается от управленческой, то инвесторов интересует именно управленческая прибыль.

  • Выявить проблемные зоны в бизнесе. Анализ управленческой прибыли позволяет понять на чем бизнес зарабатывает, а что является балластом, где компания несет потери, как можно сократить имеющиеся затраты.

  • Оценить, реальную сумму дивидендов. Даже если по бухучету есть прибыль, то по управленческому может быть убыток. Соответственно забирать деньги из бизнеса нельзя.

Анализ отчетов управленческого учета помогают выявить упущенную прибыль — потенциальный доход, который не был получен по какой-то причине. Например:

  • В кафе не вышел на работу курьер, доставляющий заказы — в связи с этим пришлось отказаться от части заказов, потеряв доход.

  • Поздно заказали товар и он закончился на складе, в итоге клиенты ушли к конкурентам за этим товаром

Как рассчитать управленческую прибыль

Управленческую прибыль можно рассчитывать, как в целом по компании, так и по направлениям, точкам продаж и проектам, получая более детализированные показатели. Для расчета используются данные управленческого учета за определенный период.

Алгоритм расчета прибыли следующий:

1. Определите размер выручки за выбранный период по каждому направлению деятельности. Например, основная деятельность фирмы — производство, а еще доход она получает, сдавая в аренду склады. 

2. Рассчитайте прямые и косвенные расходы. К прямым относятся расходы, непосредственно связанные с производством или продажей —  стоимость сырья, материалов, зарплата и взносы с нее, расходы по амортизации и другие. Они могут зависеть от специфики деятельности. Например, если компания оказывает услуги по юридическому консультированию, то у нее фактически не будет расходов на материалы, а основной расход — зарплата сотрудников-юристов.

Косвенные расходы — аренда, зарплата управленцев, бухгалтерия, и т.д.

3. Рассчитайте налог на прибыль.

4. Выберите период расчета прибыли. Управленческую прибыль обычно считают по итогам месяца.

5. Рассчитайте управленческую прибыль по формуле:

УП = (Выручка — (Прямые расходы + Косвенные расходы) — Налог на прибыль.

После расчета управленческой прибыли, желательно проанализировать результат — что на него влияет в большей степени, что можно изменить, чтобы увеличить прибыль.

Например, сократить расходы, которые не влияют на прибыль, часть фиксированных расходов сделать переменными, рассчитать по каким товарам или услугам можно поднять цены и т.д.

Правильно рассчитать управленческую прибыль и проанализировать результат поможет сервис КУБ24. Плюсы сервиса КУБ24:

  • Автоматическая загрузка данных из банков и 1С. Также возможно загрузка данных из Эксель

  • Настраиваемый отчет по прибыли. Детализация по направлениям, точкам продаж, проектам и т.д.

  • Анализ расходов и доходов. Анализировать можно по каждому параметру.

  • Бюджет Доходов и Расходов (БДР) позволяет планировать и ставить цель по финансовому результату на месяц, квартал и год. А потом сравнивать с фактическими данными и анализировать причины не выполнения плана.

  • Дашборды помогут наглядно увидеть динамику показателей, соотношение план-факта и все это в интерактивном режиме. 

  • Моделирование. Вы сможете меняя показатели увидеть, как изменится ваша прибыль.

Внедрение сервиса займет всего 3-4 часа — и у вас будет готовая картина по финансам бизнеса. Автоматический сбор данных, разнесение операций и построение отчетов сэкономят ваше время. На что раньше уходили часы, теперь будет занимать 5 минут.

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Цель любого бизнеса — получение прибыли. В упрощенном понимании прибыль — это разница между доходами и расходами компании. При этом следует различать прибыль бухгалтерскую и управленческую. Поговорим о разнице между этими понятиями и их важности в учете компании.

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