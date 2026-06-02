Аренда при банкротстве: можно ли сохранить деньги на съём жилья и как это сделать?

Перед оформлением банкротства могут возникать самые разные переживания: от страха потерять деньги до тревоги, что у вас заберут всё имущество — как дом, так и машину. Однако всё не так категорично: всегда можно попытаться защитить имущество от изъятия с помощью опытных юристов. Но что делать, если арендуете или планируете продолжать снимать жильё во время банкротства?
В этой статье ответим на главные вопросы: как правильно арендовать квартиру, чтобы не было правонарушений, получится ли сохранить деньги на съём жилья во время банкротства и как это сделать. Слегка забегая вперёд: без дома вас никто не оставит.
Сколько денег получает должник во время процедуры банкротства
С 2015 года, когда в силу вступили поправки к закону № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», процедуру банкротства могут пройти не только юридические, но и физические лица. Объявить о неплатёжеспособности и, возможно, списать долги вправе любой совершеннолетний должник раз в пять лет.
Для признания человека банкротом нужны объективные причины. К примеру, если большая часть зарплаты уходит на выплаты по кредитам или если случилась непредвиденная ситуация, требующая денег (болезнь, ДТП, увольнение).
Суд обращает внимание на причины, почему должник просит объявить его банкротом, соотношение заработной платы и суммы долга, а также на то, добросовестное ли у него поведение. Наличие или отсутствие недвижимости не может стать причиной для отказа в списании долгов.
В рамках банкротства суд может ввести две процедуры.
Реструктуризация долга. Так называется процесс, когда задолженность не списывают, а делят так, чтобы у человека точно была возможность выплачивать её по новому графику. Именно поэтому советуем не обращаться за банкротством в случае, если сумма вашего долга — меньше 350 000 рублей. Шанс на введение реструктуризации сильно увеличивается, к тому же придётся потратиться на обязательные расходы.
Реализация имущества. Гражданина признают банкротом, а из его имущества формируют конкурсную массу — то есть список тех активов, которые можно продать. Вырученные деньги направляют кредиторам для погашения части задолженности, а оставшуюся сумму долга суд списывает. Изъять можно не всё имущество: есть ограничения.
Важный момент. Обычно за банкротством как раз таки обращаются ради реализации имущества. Согласно позиции Верховного суда РФ, если в заявлении о банкротстве гражданин указывает предпочитаемую процедуру, арбитражный суд вводит именно её.
А что происходит с деньгами на вкладах, заработной платой и другими доходами во время банкротства? Все денежные поступления контролирует финансовый управляющий (ФУ). При этом человека не лишают всех денег: ФУ распределяет их так, чтобы у должника была сумма, равная прожиточному минимуму (ПМ). Всё, что выходит за его границу, включают в конкурсную массу.
Какие выплаты попадают в конкурсную массу?
заработная плата (включая отпускные и больничные);
премии (ежемесячные, квартальные, годовые);
доход от самозанятости, аренды, экономической деятельности;
страховая пенсия по старости;
выплаты наличными или отложенные наличные деньги;
средства на вкладах и накопительных счетах;
другие финансовые активы.
Какие выплаты получится сохранить во время банкротства физических лиц?
прожиточный минимум на должника, несовершеннолетних детей, совершеннолетних детей до 23 лет, обучающихся очно и не получающих личного дохода;
прожиточный минимум на супругу, которая находится в отпуске по беременности и родам, или одного из родителей в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет;
алименты, льготные пособия, материнский капитал.
компенсационные выплаты, выплаты в связи с потерей кормильца, в счёт возмещения вреда.
А что делать, если нужно оплачивать покупку лекарств, лечение или аренду жилья, но прожиточного минимума не хватает? В таком случае у вас есть право отстоять денежные средства на дополнительные нужды. О том, как это сделать и как оформить аренду при банкротстве законно, поделимся дальше.
Как правильно арендовать жильё при банкротстве, чтобы не нарушить закон
Если во время банкротства вы планируете снимать жильё, удостоверьтесь, что сделка оформлена законно и документально подтверждена.
Небольшой чек-лист для проверки:
Договор оформлен в письменной форме. В нём указан срок его действия, условия, объект аренды, обязанности арендодателя и арендатора, порядок оплаты, ответственность сторон.
Оплата арендной платы согласована с финансовым управляющим. Если прожиточного минимума не хватает на квартплату (в том числе коммунальные услуги), необходимо составить и подать заявление о сохранении части заработка. Другой вариант — снять квартиру по меньшей стоимости, чтобы для её оплаты хватало ПМ.
Есть все необходимые документы (копия паспорта собственника, электронные чеки об оплате аренды, расписки о получении наличных денег).
Есть временная регистрация в снятом жилье (если проживаете в другом субъекте РФ более 90 дней).
Учтите, что вряд ли суд примет заявление о сохранении части заработка для оплаты аренды, если вы снимаете пентхаус, трёхкомнатную квартиру, хотя живёте один, или жильё, стоимость аренды которого заметно выше рыночной, — и при всём этом не платите по долгам кредиторам.
Ещё один важный момент: судья обязательно проверит, есть ли у вас собственная недвижимость. Если да, но вы просто не хотите там проживать без объективных причин, в удовлетворении такого ходатайства также откажут.
Как сохранить деньги на аренду жилья во время банкротства
Для этого нужно составить заявление о сохранении части дохода. Обязательно укажите в нём:
причину, почему вам требуются дополнительные деньги и почему вы не можете проживать по прописке или в собственном жилье, если оно есть;
адрес арендуемого жилья, её параметры;
стоимость и порядок квартплаты.
К заявлению следует приложить:
копию паспорта;
бумажное свидетельство о временной регистрации (при наличии);
копию договора об аренде;
вашу выписку из ЕГРН;
копию паспорта собственника, с которым заключён договор, а также выписку из ЕГРН с указанием собственников арендованной жилплощади;
квитанции об оплате ЖКУ, если коммунальные услуги оплачиваете вы, а также чеки об оплате аренды — для доказательства своевременного внесения платежей.
Перепроверьте заявление и поставьте подпись. После этого весь пакет документов нужно передать финансовому управляющему на ознакомление, а затем направить в суд. Суд проверит информацию, после чего вынесет решение.
Чтобы обосновать необходимость дополнительных выплат, важно собрать веские доказательства. С этим необязательно справляться в одиночку: доверьте эту задачу и всю процедуру банкротства юристам — так вам не придётся «возиться» с документами, присутствовать на заседаниях и тревожиться, что вы можете где-то ошибиться.
Банкротство — это законная возможность избавиться от непосильных долгов и начать финансовую историю сначала. Если чувствуете, что не справляетесь самостоятельно, не бойтесь об этом заявить и обратиться за помощью.
