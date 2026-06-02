Аренда при банкротстве: можно ли сохранить деньги на съём жилья и как это сделать?

Сколько денег получает должник во время процедуры банкротства

С 2015 года, когда в силу вступили поправки к закону № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», процедуру банкротства могут пройти не только юридические, но и физические лица. Объявить о неплатёжеспособности и, возможно, списать долги вправе любой совершеннолетний должник раз в пять лет.

Для признания человека банкротом нужны объективные причины. К примеру, если большая часть зарплаты уходит на выплаты по кредитам или если случилась непредвиденная ситуация, требующая денег (болезнь, ДТП, увольнение).

Суд обращает внимание на причины, почему должник просит объявить его банкротом, соотношение заработной платы и суммы долга, а также на то, добросовестное ли у него поведение. Наличие или отсутствие недвижимости не может стать причиной для отказа в списании долгов.

В рамках банкротства суд может ввести две процедуры.

Реструктуризация долга . Так называется процесс, когда задолженность не списывают, а делят так, чтобы у человека точно была возможность выплачивать её по новому графику. Именно поэтому советуем не обращаться за банкротством в случае, если сумма вашего долга — меньше 350 000 рублей. Шанс на введение реструктуризации сильно увеличивается, к тому же придётся потратиться на обязательные расходы.

Реализация имущества. Гражданина признают банкротом, а из его имущества формируют конкурсную массу — то есть список тех активов, которые можно продать. Вырученные деньги направляют кредиторам для погашения части задолженности, а оставшуюся сумму долга суд списывает. Изъять можно не всё имущество: есть ограничения.

Важный момент. Обычно за банкротством как раз таки обращаются ради реализации имущества. Согласно позиции Верховного суда РФ, если в заявлении о банкротстве гражданин указывает предпочитаемую процедуру, арбитражный суд вводит именно её.

А что происходит с деньгами на вкладах, заработной платой и другими доходами во время банкротства? Все денежные поступления контролирует финансовый управляющий (ФУ). При этом человека не лишают всех денег: ФУ распределяет их так, чтобы у должника была сумма, равная прожиточному минимуму (ПМ). Всё, что выходит за его границу, включают в конкурсную массу.