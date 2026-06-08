Семейные выплаты и блокировка счетов: новые законы в июне 2026 года

С июня 2026 года семьи с детьми смогут получать «налоговый кэшбэк», на посадку в самолёт будут пускать по биометрии, вырастет госпошлина за телефонные номера, а банковские счета тех, кто внесён Росфинмониторинг, будут блокировать гораздо быстрее.
В этом материале собрали главные изменения, которые вступят в силу в июне 2026 года.
Ежегодная налоговая выплата для семей с детьми
С 1 июня Социальный фонд России начал принимать заявления на ежегодную налоговую выплату для семей с детьми. Подав заявление, работающие родители могут рассчитывать на частичный возврат суммы уплаченного НДФЛ: разницу между ставкой 13% и расчётной ставкой 6%.
Какие условия получения семейной выплаты?
Доход семьи ниже полутора региональных прожиточных минимумов за 2025 год.
Родители — это граждане России, которые работают официально и у которых нет долгов по алиментам. Также они должны быть налоговыми резидентами, то есть должны физически находиться в России не менее года.
В семье двое (или больше) детей до 18 лет или до 23 лет, если ребёнок обучается в университете очно.
Имущество семьи находится в пределах утверждённого списка.
Заявитель уплатил НДФЛ за предыдущий год.
Размер выплаты зависит от суммы уплаченного НДФЛ. Подать заявление можно с 1 июня до 1 октября 2026 года в СФР или МФЦ. Также есть возможность сделать это онлайн через Госуслуги.
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Продвинутая блокировка банковских счетов
С 14 июня 2026 года банки обязаны оперативнее замораживать денежные счета людей, если те попали в список Росфинмониторинга. Туда включают лица, причастные к экстремизму и терроризму.
Как было раньше: банки блокировали счета в течение одного рабочего дня. Теперь они должны делать это в течение суток — даже в выходные дни.
Кроме того, финансовые организации обязаны приостанавливать банковские операции объявленного в розыск человека, пока розыск не заканчивается.
Что ещё изменится в российских законах в июне 2026 года
С 1 июня в аэропортах Шереметьево (Москва) и Пулково (Санкт-Петербург) запустили посадку по биометрии. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года. В течение этого времени пассажиры могут зарегистрироваться на рейс, пройти в зону транспортной безопасности и на посадку с помощью Единой биометрической системы.
На первых этапах услуга доступна для пассажиров рейсов авиакомпании «Аэрофлот» между Москвой и Санкт-Петербургом. Решение, регистрироваться ли по биометрии, остаётся за человеком. Делать это можно и традиционным способом — с помощью документов, удостоверяющих личность.
Тем, кто захочет поучаствовать в эксперименте, необходимо заранее внести личную информацию в Единую биометрическую систему. Это можно сделать в уполномоченных банках или в отдельных пунктах регистрации в аэропортах.
С 8 по 11 июня будет короткая рабочая неделя в связи с приближающимся Днём России. С 12 по 14 июня — выходные. 11 июня рабочий день сокращён на один час, так как считается предпраздничным.
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С 1 июня к товарам, которые ввозят в Россию из стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан), начали применять положения закона о СПОТ. Это национальная система подтверждения ожидания поставки товаров. С его помощью можно контролировать законность ввозимых товаров и бороться с серым импортом.
Как было раньше:
За два дня до ввоза продукции импортёр обязан оформить электронный документ о предстоящей поставке. После этого ему необходимо внести обеспечительный платёж и получить уникальную визуализированную ссылку. Без неё товары не пропустят в Россию.
Первоначально СПОТ коснётся только тех товаров, которые доставляют на автомобильном транспорте. Возможно, в будущем механизм распространят на железнодорожные и авиаперевозки.
Важно! Не все товары попадают под СПОТ. Среди них: наличные деньги, нефть и продукты её переработки, денежные инструменты, электроэнергия, товары трубопроводного транспорта, а также предметы, которые ввозят граждане для личного пользования.
Раньше перевозчики могли осуществлять доставку товаров из стран ЕАЭС без оформления электронных документов о предстоящей поставке.
С 15 июня за состоянием водителя будет следить искусственный интеллект (ИИ). Согласно новому ГОСТу, он будет встроен в системы автомобильной безопасности.
Система сможет распознавать:
не устал ли водитель, не хочет ли он спать (как часто он зевает, не закрывает ли он надолго глаза);
не отвлекается ли водитель;
нет ли резких движений головы, изменений в речи и интонации.
Кроме того, МЧС ввело для водителей новое правило, касающееся противопожарных норм. Если человек использует мобильный телефон у колонки на автозаправке, ему могут отказать в обслуживании или внести его в чёрный список. Исключение — оплата через QR-код на терминале. Главная цель: снизить риск возникновения искры.
Также у водителей должен быть бумажный бланк для европротокола. Если авария случилась в месте, где плохо ловит связь или её вообще нет, использовать приложение «Госуслуги Авто» не выйдет. При этом правовой ответственности за отсутствие бумажного бланка пока нет.
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