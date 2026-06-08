Семейные выплаты и блокировка счетов: новые законы в июне 2026 года

Что ещё изменится в российских законах в июне 2026 года

С 1 июня в аэропортах Шереметьево (Москва) и Пулково (Санкт-Петербург) запустили посадку по биометрии. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года. В течение этого времени пассажиры могут зарегистрироваться на рейс, пройти в зону транспортной безопасности и на посадку с помощью Единой биометрической системы.

На первых этапах услуга доступна для пассажиров рейсов авиакомпании «Аэрофлот» между Москвой и Санкт-Петербургом. Решение, регистрироваться ли по биометрии, остаётся за человеком. Делать это можно и традиционным способом — с помощью документов, удостоверяющих личность.

Тем, кто захочет поучаствовать в эксперименте, необходимо заранее внести личную информацию в Единую биометрическую систему. Это можно сделать в уполномоченных банках или в отдельных пунктах регистрации в аэропортах.

С 8 по 11 июня будет короткая рабочая неделя в связи с приближающимся Днём России. С 12 по 14 июня — выходные. 11 июня рабочий день сокращён на один час, так как считается предпраздничным.

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С 1 июня к товарам, которые ввозят в Россию из стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан), начали применять положения закона о СПОТ. Это национальная система подтверждения ожидания поставки товаров. С его помощью можно контролировать законность ввозимых товаров и бороться с серым импортом.

Как было раньше:

За два дня до ввоза продукции импортёр обязан оформить электронный документ о предстоящей поставке. После этого ему необходимо внести обеспечительный платёж и получить уникальную визуализированную ссылку. Без неё товары не пропустят в Россию.

Первоначально СПОТ коснётся только тех товаров, которые доставляют на автомобильном транспорте. Возможно, в будущем механизм распространят на железнодорожные и авиаперевозки.

Важно! Не все товары попадают под СПОТ. Среди них: наличные деньги, нефть и продукты её переработки, денежные инструменты, электроэнергия, товары трубопроводного транспорта, а также предметы, которые ввозят граждане для личного пользования.

Раньше перевозчики могли осуществлять доставку товаров из стран ЕАЭС без оформления электронных документов о предстоящей поставке.

С 15 июня за состоянием водителя будет следить искусственный интеллект (ИИ). Согласно новому ГОСТу, он будет встроен в системы автомобильной безопасности.

Система сможет распознавать:

не устал ли водитель, не хочет ли он спать (как часто он зевает, не закрывает ли он надолго глаза);

не отвлекается ли водитель;

нет ли резких движений головы, изменений в речи и интонации.

Кроме того, МЧС ввело для водителей новое правило, касающееся противопожарных норм. Если человек использует мобильный телефон у колонки на автозаправке, ему могут отказать в обслуживании или внести его в чёрный список. Исключение — оплата через QR-код на терминале. Главная цель: снизить риск возникновения искры.

Также у водителей должен быть бумажный бланк для европротокола. Если авария случилась в месте, где плохо ловит связь или её вообще нет, использовать приложение «Госуслуги Авто» не выйдет. При этом правовой ответственности за отсутствие бумажного бланка пока нет.

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