Инвойс и проформа от китайского поставщика: в чем разница и что проверить

Можно ли переводить предоплату по одной проформе

Из двух документов закон о валютном контроле не выделяет ни один: вид инвойса для платежа он не задаёт. В статье 23 Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и в Инструкции Банка России № 181-И слов «инвойс» и «проформа» нет. Банк вправе запросить «документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций», и этот перечень открытый (ч. 4 ст. 23), а составлять документы специально для валютного контроля закон не требует (ч. 5 ст. 23). Какой комплект нужен для конкретной оплаты инвойса в Китай, банк определяет по условиям сделки.

«Для нас как для платёжного агента, который по поручению покупателя переводит деньги поставщику, вид инвойса разницы не делает: работаем и с проформой, и с коммерческим. Значение имеет то, что в проформе написано», — говорит Елена Сафронова, руководитель направления Китай и Восточная Азия «Культуры платежей».

Оплата проформы может сделать её договором. По Гражданскому кодексу договор заключается офертой, то есть предложением заключить договор, и акцептом — согласием с этим предложением (п. 2 ст. 432). Оферта — это предложение конкретному лицу, достаточно определённое и содержащее существенные условия (п. 1 ст. 435). Акцептом считается и действие по выполнению условий оферты, в том числе «уплата соответствующей суммы» в срок, установленный для ответа, если в оферте не указано иное (п. 3 ст. 438): продавец может прямо написать в проформе, что её оплата договором не считается. Письменная форма договора при этом соблюдена обменом документами (п. 2 ст. 434). Поэтому по российскому праву проформа, где названы товар, количество, цена и условия оплаты и которая выставлена именно вам, может быть офертой, а предоплата по ней — акцептом. Счёт без описания товара и условий оплаты под это определение может не подпадать.

На деле это значит, что условия такой проформы связывают обе стороны: поставщик должен отгрузить то, что в ней названо, на этих условиях, а покупатель, заплатив, согласился со всем написанным, включая долю предоплаты и базис поставки. Поэтому спорное правят до оплаты. А если договор заключён оплатой проформы, расхождение коммерческого инвойса с ней — это расхождение с условиями сделки, и его закрепляют документом.

Чтобы договор состоялся, отдельный подписанный контракт по российскому праву (ГК) не нужен. Для валютного контроля у банка требование своё. Если сумма сделки доходит до порога, с которого импортный контракт подлежит учёту в банке (порог устанавливает Банк России), банку представляют «по согласованию с банком» контракт или выписку из него (п. 5.6 Инструкции 181-И). Примет ли банк для учёта проформу или попросит подписанный контракт, решает он сам, поэтому при крупной сделке это согласуют с банком до предоплаты.