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Инвойс и проформа от китайского поставщика: в чем разница и что проверить

Инвойс и проформа от китайского поставщика: в чем разница и что проверить

Чем проформа китайского поставщика отличается от коммерческого инвойса и что значит ее оплатить. Внутри: таблица различий, чек-лист проформы до предоплаты и сверка коммерческого инвойса после отгрузки.

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Проформу от китайского поставщика принято считать черновиком счёта: пока не пришёл коммерческий инвойс, покупатель по ней будто бы ничего не должен. До оплаты так и есть, но по российскому праву сама оплата может сделать проформу договором.

Проформа фиксирует условия сделки до отгрузки, а коммерческий инвойс выставляют на уже отгруженную партию. Предоплату на практике переводят и по проформе, и раз оплата может превратить её в договор, до перевода денег её читают пункт за пунктом с той же строгостью.

Разбор идёт по шагам сделки: чем проформа отличается от коммерческого инвойса; что скажет банк о предоплате по проформе и нужен ли к ней отдельный контракт; какие пункты проформы проверить до предоплаты; что сверить, когда после отгрузки придёт коммерческий инвойс.

Чем проформа отличается от коммерческого инвойса

Китайский инвойс — общее название двух документов поставщика: проформы (Proforma Invoice) и коммерческого инвойса (Commercial Invoice).

Проформа, она же проформа-инвойс, и коммерческий инвойс внешне устроены одинаково — продавец, покупатель, товар, количество, цена, валюта, условия поставки и оплаты, — и различают их по заголовку и по шагу сделки, на котором документ выставлен.

Проформа

Коммерческий инвойс

Когда выставляют

до отгрузки

на отгруженный или готовый к отгрузке товар

Что фиксирует

условия, о которых договорились: товар, количество, цену, условия поставки и оплаты

что фактически продано в этой партии

Количество и цена

предварительные, могут уточняться

итоговые; могут разойтись с проформой после производства или при уточнении спецификации

Таможенное оформление

как документ о цене сделки не используют

подают на фактически ввезённую партию

При поставке без оплаты — образцы, экспонаты выставки, временный ввоз — коммерческий инвойс не выставляют, и итоговым документом остаётся проформа.

Можно ли переводить предоплату по одной проформе

Из двух документов закон о валютном контроле не выделяет ни один: вид инвойса для платежа он не задаёт. В статье 23 Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и в Инструкции Банка России № 181-И слов «инвойс» и «проформа» нет. Банк вправе запросить «документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций», и этот перечень открытый (ч. 4 ст. 23), а составлять документы специально для валютного контроля закон не требует (ч. 5 ст. 23). Какой комплект нужен для конкретной оплаты инвойса в Китай, банк определяет по условиям сделки.

«Для нас как для платёжного агента, который по поручению покупателя переводит деньги поставщику, вид инвойса разницы не делает: работаем и с проформой, и с коммерческим. Значение имеет то, что в проформе написано», — говорит Елена Сафронова, руководитель направления Китай и Восточная Азия «Культуры платежей».

Оплата проформы может сделать её договором. По Гражданскому кодексу договор заключается офертой, то есть предложением заключить договор, и акцептом — согласием с этим предложением (п. 2 ст. 432). Оферта — это предложение конкретному лицу, достаточно определённое и содержащее существенные условия (п. 1 ст. 435). Акцептом считается и действие по выполнению условий оферты, в том числе «уплата соответствующей суммы» в срок, установленный для ответа, если в оферте не указано иное (п. 3 ст. 438): продавец может прямо написать в проформе, что её оплата договором не считается. Письменная форма договора при этом соблюдена обменом документами (п. 2 ст. 434). Поэтому по российскому праву проформа, где названы товар, количество, цена и условия оплаты и которая выставлена именно вам, может быть офертой, а предоплата по ней — акцептом. Счёт без описания товара и условий оплаты под это определение может не подпадать.

На деле это значит, что условия такой проформы связывают обе стороны: поставщик должен отгрузить то, что в ней названо, на этих условиях, а покупатель, заплатив, согласился со всем написанным, включая долю предоплаты и базис поставки. Поэтому спорное правят до оплаты. А если договор заключён оплатой проформы, расхождение коммерческого инвойса с ней — это расхождение с условиями сделки, и его закрепляют документом.

Чтобы договор состоялся, отдельный подписанный контракт по российскому праву (ГК) не нужен. Для валютного контроля у банка требование своё. Если сумма сделки доходит до порога, с которого импортный контракт подлежит учёту в банке (порог устанавливает Банк России), банку представляют «по согласованию с банком» контракт или выписку из него (п. 5.6 Инструкции 181-И). Примет ли банк для учёта проформу или попросит подписанный контракт, решает он сам, поэтому при крупной сделке это согласуют с банком до предоплаты.

Что проверить в проформе до предоплаты

Каждый пункт проформы, который после оплаты может стать условием сделки, проверяют до предоплаты, а если есть контракт, сверяют с ним:

  • товар описан так же, как в спецификации и будущей декларации: с этим описанием потом сверят коммерческий инвойс и декларацию, а общие слова вроде goods или spare parts сверять не с чем;

  • количество, цена одной единицы товара и сумма всей партии; если цена предварительная и может уточниться после производства, в проформе или контракте сказано, как её уточняют;

  • валюта — как в контракте;

  • базис поставки по Инкотермс — он определяет, какую часть доставки и рисков в пути берёт на себя поставщик;

  • условия оплаты в инвойсе — у проформы это доля предоплаты, срок её перечисления и момент, когда платят остаток;

  • срок отгрузки;

  • покупатель — именно вы, и назван так, как в ваших документах;

  • продавец — полным наименованием; китайскую компанию проверяют по её единому коду (USCC);

  • номер и дата проформы, подпись или печать продавца.

Поля, которые есть в любом инвойсе, включая реквизиты банка продавца и ссылку на контракт, собраны в списке обязательных полей любого инвойса.

Что сверить в коммерческом инвойсе после отгрузки

Коммерческий инвойс на отгруженную партию сверяют с оплаченной проформой и с контрактом, если он есть: должны совпасть товар, его количество, цена одной единицы, общая сумма, валюта и базис. Количество и сумму сверяют также с упаковочным листом и фактическим грузом: расхождение с ними таможня может счесть поводом для досмотра.

Изменившиеся количество или цену закрепляют письменно до следующего платежа и до таможенного оформления: допсоглашением к контракту, а если договор сложился из оплаченной проформы, — документом, который подписывают обе стороны. Если контракт числится на учёте у банка, допсоглашение передают и в банк.

Цифрам коммерческого инвойса нужно совпадать с оплатой и с грузом ещё и из-за таможенной стоимости — суммы, от которой считают таможенные платежи. Таможенный кодекс ЕАЭС определяет её через цену, «фактически уплаченную или подлежащую уплате» за ввозимые товары (п. 1 ст. 39), а к декларации требует документы, подтверждающие сделку, и «иные коммерческие документы» (п. 1 ст. 108).

Расхождение, которое не закрыли документом, всплывает на следующем платеже, например за остаток. Банк может запросить документы и сведения по операции, а если сочтёт документы недостоверными или не соответствующими требованиям, обязан отказать в операции и сообщает об этом письменно (ч. 5 ст. 23 173-ФЗ).

Проформа — до оплаты, коммерческий инвойс — после отгрузки

  • Оплата проформы может сделать её условия условиями сделки, поэтому проформу проверяют до предоплаты: товар, количество, цена, валюта, базис, условия оплаты, стороны. Если сумма доходит до порога учёта, заранее согласуют с банком, что он примет как контракт.

  • Коммерческий инвойс сверяют с оплаченной проформой и с грузом, а изменившиеся условия закрепляют письменно до следующего платежа и до таможни.

Перевести предоплату по проверенной проформе можно и через агента: так работает оплата инвойса китайскому поставщику через платёжного агента.

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