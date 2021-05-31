5 финансовых ошибок бизнесменов и их исправление

Казалось бы, предприниматели, как никто, должны отлично разбираться в собственных финансах. Цель любого бизнеса — это получение финансового благосостояния. Вместе с тем многие игнорируют мероприятия мониторинга своей деятельности, используя интуицию или предпринимательское мышление, то есть ведут бизнес «по-старинке». Последний кризис показал, что без грамотного учета и контроля финансов, такой бизнес не выживает. Разберем основные ошибки и финансовые боли предпринимателя, где может помочь финансовая грамотность и мониторинг.

1. Финансовая отчетность необходима даже для микробизнеса.

Вести учет «на глазок», становится себе дороже. Ежедневные операции необходимо хранить не только в памяти, но и на бумаге или в электронном формате. На основании первичных документов формируется любая отчетность. Только она покажет истинное положение дел в организации, предприниматель из нее узнает, что его ждет и что ещё можно успеть исправить.

2. Финансовая грамотность поможет проконтролировать деятельность бухгалтера, чтобы вам не бояться за его ошибки или мошенничества.

Думаете такое невозможно? Перечислим только несколько возможных негативных историй и последствий:

Присвоение денежных средств, если есть доступ к расчетному счету или кассе;

Афера с наймом «мертвых душ» и оплаты им реальной зарплаты;

«Перечисление» лишних налогов и взносов;

Умышленный пропуск первичной документации и исключение ее из бухгалтерского учета;

Рейдерский захват или увод клиентов.

Чтобы минимизировать риски, обязательно используйте нашу инструкцию:

Право подписания п/п в клиент-банке должно принадлежать владельцу бизнеса, а в кассе организации хранить только минимальный необходимый остаток. Обеспечьте жесткий контроль за движением денежных средств , чтобы подчиненные не расслаблялись в ваше отсутствие.

Если нет возможности отделить подписание платежей от их создания, то отдайте доступ ответственному сотруднику и требуйте ежемесячные отчеты. Кроме этого устраивайте внеплановые проверки и запросы о состоянии текущих дел. Ежемесячный анализ доходов и расходов, активов и обязательств, денежного потока, позволит оценить текущее положение. Пока не закончился квартал, вы можете вовремя задать интересующие вопросы, выявить подозрительные моменты и внести коррективы.

Разбираться в тонкостях налогообложения нет необходимости. Ваша задача задавать нужные вопросы. Например, на ОСН спросите у бухгалтера, какой налог на прибыль ожидается, а до подачи декларации сравните его с минимальной налоговой нагрузкой по отрасли.

Ежегодная аудиторская проверка поможет отследить качество работы бухгалтера.

Делегируйте задачи или учитесь разбираться в оформлении первичных документов.

С помощью профессионального юриста разработайте договор с бухгалтерией, обеспечивающий вашу безопасность и ответственность исполнителя.

Финансовой грамотности можно научиться. Например, на курсе «Управление финансами» в международной бизнес-школе Laba.

3. Головная боль любого бизнесмена — это наличие кассового разрыва или недостаток оборотных средств.

Управленческая и финансовая отчетность именно для этого и созданы. Советуем планировать поступления денежных средств на 1-1,5 месяца. Чем точнее прогноз, тем больше шансов избежать разрывов. Не забывайте создавать резервы. Размер зависит от оборотов, но практика доказала, что стабильную работу позволяет обеспечить запас для покрытия 2–3 месяцев постоянных расходов. Подключите на всякий случай овердрафт к расчетному счету, тогда при острой необходимости и отсутствии средств можно временно уйти в минус.

4. Не путайте доходы и прибыль, потому что не весь остаток денежных средств показывает ваше благосостояние, вам еще нужно отработать все полученные авансы.

Используйте отчет о движении чистого денежного потока (ОДДС), он покажет разницу между полученными средствами и деньгами, которые будут потрачены. Настоящую прибыль вы можете увидеть в Отчете о прибылях и убытках (ОПУ). Он покажет настоящую разницу между ценностью продукта и затратами на его создание. Увидеть превращение денежного потока в прибыль можно в отчете Cash Flow. Если предприниматель начинает расходовать доходы на личные нужды, не дожидаясь появления прибыли, то это может привести к печальным последствиям, таким как банкротство.

5. В нестабильном бизнесе, так и в только что созданном, сложно спрогнозировать прибыль и рентабельность, но можно планировать цели и способы их достижения.

Процесс планирования можно разбить на следующие этапы:

Установление цели, например объем продаж. Нет смысла становиться предпринимателем без конкретно заданной цели.

Определившись с желаемым результатом, рассчитайте сколько нужно ресурсов и расходов для реализации.

Помимо расходов, непосредственно связанных с производством товаром или оказанием услуг, отдельно определяются постоянные затраты, такие как аренда офиса, курьерские или почтовые услуги, оплата сервисов и программ (например, по сдаче отчетности или электронному документообороту) и т.п.

В результате вы получите планируемую прибыль и финансовый план по ее достижению. На данном этапе, ещё не начав работать, вы можете скорректировать цели и способы их реализации без финансовых потерь.

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Раз уж начали планировать, то планируем до конца и составляем возможные сценарии развития бизнеса в условиях нестабильности: реалистичный, оптимистичный и негативный. Рассчитываем, как достигнуть поставленной цели при изменении суммы продаж, постоянных и переменных расходах. Из названий сценариев понятно, в каких условиях какой может пригодиться.

Таким образом, при наличии плана действий вы будете готовы к любым условиям и ударам судьбы. Значит сможете оперативно среагировать и адаптироваться.

Мы перечислили только самые очевидные финансовые ошибки, так сказать верхушку айсберга, поэтому лишний раз не пренебрегайте финансовым мониторингом и повышайте свое финансовое образование.

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