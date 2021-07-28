Почему надоевший личный бренд все же работает. И для компаний тоже

Директор PR-агентства «Много Воды» Саша Вареница рассказал о важности личного бренда, PR-кейсах и весе личности.

Личный бренд — что это?

По словам Саши, для него личный бренд — это, в первую очередь, гарантия. Гарантия качества работы, услуги, продукта.

Человек не должен бояться связать свое имя с продуктом. При этом, это большой риск — ставится на кон имя и репутация человека. Если же он этого не делает — значит и продукт, вполне возможно, не самый лучший.

При этом, есть разница между имиджем и репутацией. Имидж определяется тем, что говорят о тебе люди вообще. А репутация складывается из мнения людей, которые с тобой имели дело.

«Если репутация конвертируется в количество клиентов и стоимость продукта или услуги напрямую, то имидж влияет на эти показатели косвенно».

По его мнению, даже малый и средний бизнес сейчас должен быть персонализирован. Люди в первую очередь находят производителя (автора продукта), и уже потом принимают решение, покупать у него что-то, или нет. И отсутствие информации об этом человеке в Сети может послужить поводом для подозрения.

Плохо ли, когда переплачивают за бренд?

Нередки ситуации, когда люди готовы переплачивать за известные бренды, при этом, игнорируя продукцию «ноунеймов», несмотря на то, что она порой не хуже, а то и лучше. По мнению Саши Вареницы, это вполне нормально. Известный и дорогой бренд тоже когда-то был неизвестным, он очень долго к этому шел.

С другой стороны, нет ничего страшного в том, чтобы довериться сильным «ноунеймам». Они только в самом начале пути, у них нет плотного потока клиентов. А значит, ваш проект будет проработан более детально, чем нечто «серийное», «с конвейера».

Кроме того, сильный личный бренд может помочь стартовать молодым неизвестным проектам.

«Еще один важный момент: мощный личный бренд, например, агентства может дать буст новым проектам клиентов. Если музыкант или компания без имени и репутации заказывает маркетинг-стратегию у Fedoriv Agency, или декорации у Patoka Studio, или клип у Алана Бадоева, или аранжировку у The Maneken, то вместе с их идеями он получает еще вес и статус — кредит доверия потребителя, интерес со стороны СМИ. Это важно учитывать».

Что дает личный бренд, кроме репутации?

Есть несколько неочевидных плюсов, которые в итоге получает тот, кто проработал личный бренд.

1. Если ты уже известен, тебе проще привлечь сторонних известных специалистов. Не нужно себя презентовать, ты уже известен, и им с тобой интересно поработать.

2. Известность может послужить защитой. Стоит бросить клич в соцсетях — и тебе придут на помощь.

«Как сказал однажды Гарик Корогодский, „сегодня фейсбук — твоя лучшая крыша“. Когда на его офис устроили налет и было непонятно, кого звать на помощь, он просто начал стримить это в фейсбук — и ситуация разрулилась сама собой».

3. Добавочная стоимость за бренд. Тот случай, когда люди готовы платить больше именно за известность специалиста.

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Образ в соцсетях и в жизни: должны ли совпадать?

Как рассказал Саша Вареница, связь с образом в соцсетях и в жизни должна быть, особенно, если человек производит продукт и продвигает его на рынке. Однако невозможно быть абсолютно одинаковым в соцсетях и в жизни — социальные сети обязательно будут искажать картинку.

Кроме того, от соцсети зависит модель поведения в ней. По его словам:

Facebook диктует всем быть серьезными. Там любят обсуждать остросоциальные, политические темы, показывать достижения в работе.

Instagram чаще используют, чтобы показать, какой ты в свободное от работы время, какие у тебя увлечения, хобби.

Отдельно от проговорил про Telegram . Там самое важное — текст, именно он завлекает и располагает к себе подписчиков.

«Нужно быть „текстуальным“ (как сексуальным, только от слова „текст“)».

Как скандалы убивают личный бренд

К сожалению, скандалы, связанные с темами, которые в обществе порицают, могут убить личный бренд. Например, в мировом масштабе не прощают мизогинию, гомофобию, расизм, харассмент, абьюз. В качестве примера Саша Вареница привел Харви Вайнштейна. При его упоминании вряд ли сейчас кто в первую очередь вспомнит фильмы, которые он спродюссировал.

«Медийный вал, вызванный скандалом, всегда сильнее твоих прошлых достижений. О хорошем пишут только профильные СМИ, а о скандалах — категорически все СМИ».

Работают ли пресс-релизы в 2021 году?

По его словам, текстовый формат не уйдет совсем. Но он станет более узким и элитарным — как коллекционирование винила или походы в театр.

Вполне возможно, не станет агрегаторов новостей и пресс-релизов. Однако медиа с серьезными журналистскими расследованиями, вдумчивыми лонгридами и интересными интервью — станут еще более ценными. И перейдут на платную подписку.

А для массовой аудитории, по словам Вареницы, будущее — за видео.

«Поэтому в тренде еще долго будут видеоформаты: от 10-секундных тикток-роликов до ютуб-блогов».

Кроме того, останутся в тренде и подкасты.

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Немного об истории агентства и о разделении брендов

В интервью Саша Вареница также рассказал:

Он пытается разделить бренды агентства «Много Воды» и Саши Вариницы. Не всегда выходит, некоторые клиенты хотят работать именно с ним, к не с кем-либо из его команды.

История агентства началась с телеграм-канала, там было человек 200.

Некоторые ребята из команды, по его словам, умнее и интереснее — он специально набирает людей, у которых сам может чему-то научиться.

До сих пор 70% заказов агентству приносит канал, остальные 30% — сарафанное радио.

Он не навязывает свое имя к кейсу, который пиарит. Клиенты платят за пиар себя, а не его.

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