Как Ирландия прошла путь от аграрной страны до мирового центра IT-индустрии

Есть интересное понятие для стран, у которых ВВП растет взрывными темпами — более 5% в год. Их называют «экономическими тиграми». Традиционно так называют азиатские государства и образования, такие как Сингапур, Гонконг, Тайвань, Южная Корея. Но и в Европе есть такая страна, которая в короткий срок преодолела путь от беднейшей аграрной страны до одной из самых высокотехнологичных в мире. С очень высоким уровнем жизни.

Немного истории

После получения независимости от Британской короны в 1922 году Ирландия экономически осталась зависима от бывшей метрополии. До этого она была беднейшим регионом в составе Королевства — масло, виски и пиво, — вот и все, что могла она предложить. Ничего нового не произошло и после обретения независимости прошлого столетия — единственным крупным импортером продуктов оставалась Великобритания. Так продолжалось достаточно продолжительное время, примерно до 90-х годов.

Ирландия конца XIX века

Перемены начались в середине прошлого столетия. Правительство Ирландии стало проводить либерализацию торговой политики — была достигнута договоренность с Великобританией о беспошлинной торговле, и снижение в одностороннем порядке торговых пошлин с другими странами-импортерами продукции.

Эти меры помогли поднять экономический рост с 2% до 4,3% в год.

После вступления в Евросоюз в 1973 году в Ирландии провели реформу образования. Среднее образование отныне стало бесплатным для граждан. До этого это касалось только начальной школы, которую не оканчивал каждый третий ученик.

Однако высокие расходы госбюджета вновь затормозили рост экономики. В 80-х годах прошлого века экономический рост составлял всего лишь 1,9% в год, а предельная ставка налогообложения была около 80%. ВВП на душу населения в 1987 г. был вдвое меньше, чем в Великобритании.

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Экономическое чудо

В последние четыре года уходящего 20 века рост экономики в Ирландии составил рекордные 9% в год. И это было не был не какой-то конкретный выбранный курс, а последовательные шаги по либерализации экономики:

Оптимизировали государственные расходы . Принятие в ЕС тому обязало, хотя до этого бюджет трещал из-за высоких зарплат чиновников и социальной поддержки. Существенно снизили налоги . В 90-х годах подоходный налог составил 22%, по сравнению с 50% в 70-х. А если смотреть ближе к нашим дням, то налог на прибыль для компаний снизили до 12,5%, когда как в 2000 году он составлял 24%.

В Ирландию пришли транснациональные компании — здесь открыли штаб-квартиры Microsoft, Facebook, Google, Twitter, Linkedin, а Apple создала свое представительство с 5 тыс. рабочих мест.

Кроме того, в Ирландии есть следующие преимущества:

Развитая транспортная инфраструктура — за счет ЕС, который все профинансировал;

Квалифицированные кадры — 48% населения окончили колледж, по сравнению с менее чем 40% в Великобритании, США, Испании, Бельгии и Франции. А 51,1% ирландцев имеют университетское образование, что на 16% выше, чем в среднем по ЕС (35,8%).

Иммигранты, прибывшие в Америку

Кстати, Ирландия — единственная страна в ЕС, где английский является государственным языком.

Особые зоны промышленного развития — именно их облюбовали американские IT-компании. Развитая химическая промышленность — с 60-х годов власти сделали ставку на развитие фармакологии. И не прогадали. 9 из 10 крупнейших фармакологических компаний — в Ирландии. Фармпродукция составляет до 60% экспорта. Модернизация сельского хозяйства . Хотя страна поначалу была аграрной, она эту отрасль не забросила, а улучшила.

В Ирландии располагаются офисы около 40 транснациональных корпораций в области продовольствия, напитков и детского питания: Coca-Cola, PepsiCo, Diageo, Ferrero, Kraft, HJ Heinz, Danone, Unilever.

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А что сейчас?

В 90-х годах, впервые за всю историю страны, в Ирландию стали больше мигрировать, чем из нее.

Если взглянуть на ситуацию примерно на 100 лет раньше: к концу XIX века почти 40% ирландцев проживали за границей, четверть — в США, каждый десятый — в Великобритании.

С 1996 по 1999 годы прирост населения составил 1,1% 1 это выше, чем в любой другой стране ЕС за тот же период.

ВВП к концу прошлого столетия составил $25 тыс. в год на душу населения по паритету покупательной способности.

Так всего за 10 лет Ирландия обогнала по этому показателю Великобританию с ее $22 тыс. и Германию c $23,5 тыс.

В доковидный период Ирландия была на пятом месте в мире по ВВП на душу населения по паритетной покупательной способности. На данный момент сельское хозяйство составляет около 1% ВВП. Весьма неплохо для страны, которая в середине прошлого века была полностью аграрной?

Класс ирландской школы 70-х годов

При этом промышленность приносит 40%, а сфера услуг — 60%. Ирландия добилась целей, поставленных еще в 80-х.

Кроме того, Ирландия считается корпоративным офшором — 6 мировых брендов IT-сферы основали тут свои дочерние компании — IBM, Oracle, Hewlett Packard, Dell, Intel и Microsoft.

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