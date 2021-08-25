Почему вложения в недвижимость не лучшая инвестиция: учимся правильно управлять финансами

Если ваши вложения — это дорогая шуба, а чтобы купить хороший компьютер приходится брать кредит — вы свернули не туда на пути управления своими финансами. Как правильно копить, куда вкладывать и почему окружение влияет на ваш бюджет — рассказываем в нашем подкасте.

Подкаст — это такой аудио-блог. Если вам некогда или неудобно читать — можно просто послушать нужную информацию в машине, в метро, по дороге домой или на прогулке.

В этом выпуске подкаста «Умных любят» от международной бизнес-школы Laba мы побеседуем с инвестиционным директором Dragon Capital Яном Третьяком. Он также ведет курс «Личные инвестиции».

Второй гость — финансовый директор с 20-летним опытом Валентина Воробьева. Она тоже ведет курс в школе Laba, он посвящен финансовому анализу.

Коротко о том, что обсуждали:

Окружение влияет на ваш доход. Не меняя круг общения, вы не измените свое финансовое положение.

Как начать контролировать свои доходы и расходы (спойлер: начните с простого — «дневника» финансов и постановки целей).

Откладывать 10% от дохода — это не универсальный совет.

Куда стоит вкладываться и какие популярные инвестиции на самом деле приносят небольшой доход.

Когда брать кредит — выгодно.

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