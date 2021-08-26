Сколько должен стоить товар, чтобы его покупали? При чем тут лестницы, архитектура и якоря

Можно ли за 5 минут объяснить такую сложную штуку, как влияние цены на спрос? Оказывается, да. Для этого мы придумали рубрику «Вопрос-ответ», где наши лекторы доступно и кратко объясняют интересные студентам темы и термины. Читайте и смотрите видео ;)

Product Manager в Competera Владимир Кучканов (по совместительству лектор курса «Ценообразование для производителей и ритейла» в международной школе Laba) не просто рассказал, а еще и показал, как можно выявить слабые стороны ценообразования в компании.

Вы узнаете, что такое ценовая архитектура и якорное SKU, как построить ценовую лестницу и почему она рассыпается, а также: Каким методом наиболее эффективно проводить опрос покупателей.

Для чего нужно А/В-тестирование.

Владимир знает, о чем говорит, ведь у него 9 лет практического опыта в сфере ценообразования, он работал с такими компаниями как Intertop, «Вимос» (Россия), Wiggle (Великобритания), а для компании Mars он разработал и внедрил инструменты ценового анализа для 50 стран!

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