Чем занимается креативный директор и как им стать: для тех, кто больше, чем бухгалтер ;)

Вклад креативного директора в реализацию проекта зачастую не так очевиден, как работа, например, дизайнера или копирайтера. Однако без этого специалиста не воплотилась бы сама идея.

Мы собрали в этой статье мнения о профессии от выпускников нескольких потоков курса «Креативный директор» Димы Втулкина. Они рассказали нам, как понимают миссию креатора и внедряют эти принципы на практике в своей работе.

Катя Кочеткова, 31 год, креативный директор в протестантской церкви: «у креатора бывает синдром самозванца»

По первой профессии Екатерина менеджер-экономист в сфере туризма. Однако ранее трудилась в должности SMM-менеджера (занималась сайтом и организацией видеосъемок). Специального медийного и рекламного образования у нее не было. Но мере необходимости проходила интенсивы и различные курсы, чтобы лучше понимать коммуникации.

Все изменилось с начала 2021 г. — Кате предложили должность креативного директора. Но для того, чтобы успешно справляться с поставленными задачами, требовалось лучше вникнуть в профессию, разобраться с функционалом и ролью в команде.

Свой выбор она остановила на курсе Димы Втулкина CREATIVE DIRECTOR.

Екатерина говорит, что новые знания помогли ей увидеть зону своей ответственности, пересмотреть процессы в команде так, чтобы настроиться работу с подходящими задачами. Она начала делегировать, вместо того, чтобы терять время на рутину, и фокусироваться на том, как правильно составлять ТЗ, грамотно вносить правки и т.д.

Спикер здорово донес идею про триаду — «идея, инсайт, сообщение». Дмитрий объяснил, что любой бриф проходит через эти три фильтра. Это знание является базовым в работе любого креатора.

Интересный блок информации был про отношения с командой: распределение ролей и взаимодействие друг с другом. Это помогло понять, как правильно принять заявку и выпустить хороший продукт.

Часто руководитель может переживать синдром самозванца: копирайтер отлично пишет, дизайнер — рисует, режиссер — снимает, а у креативного директора появляется ложное ощущение, что его задача не важна и вообще непонятна. Однако то, что вокруг вас профессионалы — это нормально. Наоборот здорово, что они есть.

Главная функция креативного директора — настроить свой коллектив, курировать и проверять.

Важно разобраться, что тормозит рабочие процессы, понятна ли коммуникация, как помочь креативщикам организовать процесс и получить наилучший результат.

Кате понравилось задание, в котором нужно было проанализировать фестивальные кампании. Ее выбор пал на рекламу Apple, где основная идея — нужно делиться с миром своими творениями, даже если немножко страшно.

Женя Соловьев, 25 лет, маркетинг-директор в девелоперской компании: «курс научил меня лучше выстраивать коммуникации, как рабочие, так и личные»

В рабочие задачи Жени входит инициация создания коммуникаций и управление этим процессом. На курс Димы Втулкина он пришел с целью развить свои креативные навыки, а кроме того, разобраться в управлении креативной командой (как строить внутренние отношения с коллегами и внешними, например, с фрилансерами, продакшенами и т.д.). Основные управленческие навыки уже были, но Женя хотел понять специфику работы именно с креативом.

На курсе, в частности, разбиралась подробно работа с командой и подрядчиками. Спикер объяснил, какие бывают модели команд (и под какие запросы), как устроены разные иерархии и как элементы команды взаимодействуют между собой.

Помимо лекций, были полезные практические задания. Так, слушателям была дана задача проанализировать ролики с точки зрения инсайта, сообщения и идеи, а потом разложить идею на новые коммуникационные каналы.

«Я выбрал ролик Hungry Puffs от компании Foodbank WA, она собирала средства на помощь голодающим детям в Австралии».

Женя предложил несколько форматов для подачи этой кампании, в том числе вариант для соцсетей — из поста можно перейти на сайт-игру. В игре ты выбираешь продукты на сумму 5 $, чтобы составить меню для 10-ти детей. В конце игры предлагается заполнить форму, заплатить $5 и забрать в супермаркете пустую пачку Hungry Puffs (в этом смысл кампании — помочь детям, которые голодают).

Еще одно интересное задание, которое вспоминают практически все ученики курса — это продумывание новогодней кампании для IKEA. Его нужно было выполнить в группе.

На вопрос, что курс дал ему для работы и развития в профессии, Женя отвечает, что стал лучше понимать, как выстраивать качественную коммуникацию и отношения в команде (и рабочие, и личные). Сейчас Евгений принял окончательное решение уходить из маркетинга и развиваться дальше, как креативный директор.

Катя Сажина, 29 лет, бренд-менеджер в IT-компании: «творческим людям нужна среда, в которой комфортно работать»

Карьера Екатерины началась в HR и в продажах, при этом в ее задачах тоже приходилось мыслить креативно. Последние два года она успешно работает в IT-компании, которая выросла из небольшого стартапа.

Сначала Катя была копирайтером (занималась текстами для лендингов, постами в социальных сетях и готовила техническую документацию), теперь — бренд-менеджер. В задачи ее команды входит выстраивание бренд-процессов в компании — с нуля и без помощи агентств, ин-хаус.

На курс Димы Втулкина «Креативный директор» девушка пришла, чтобы познакомиться ближе с работой креативной индустрии и новой профессией в ее классическом понимании.

Наибольшее впечатление на нее произвели лекции:

« Воплощение идеи. Медианосители », в которой речь шла о крафте (со множеством реальных примеров, а главное — информация раскладывалась по полочкам и сопровождалась личным видением спикера). Это было очень интересно, по словам Кати.

Воплощение идеи. Медианосители « Построение креативного отдела ». Здесь ученики узнавали, как распределить обязанности в команде скорее с точки зрения склада ума креаторов, а не с точки зрения их навыков. Также на лекции Дмитрий рассказал, как сделать так, чтобы команда не выгорала, а наоборот — росла профессионально и шла дальше.

А вот основные выводы, которые Екатерина сделала по итогам обучения:

Креативные роли не всегда очевидны.

Например, копирайтер оценивается обычно по качеству и грамотности текста, но это не совсем правильно. Концептуальный копирайтер отвечает именно за смыслы и формулирование идеи, важно смотреть, как он их генерирует.

Та же ситуация и с арт-директором. Он не просто умеет работать руками, владеет инструментами (фигмой, фотошопом). Главная его ценность, в отличие от дизайнера — это способность мыслить концепциями.

Задача креативного директора — создать такие условия, в которых всем будет комфортно работать. Правильно поставить и распределить задачи, сформулировать и донести ТЗ, проводить мозговые штурмы, презентовать идеи — в этом роль креатора.

Следует думать не только о крафте, но и о задаче.

Зачастую самые невероятные идеи и смелые их воплощения могут быть неуместны или неприменимы. Крафт — это искусство, которое не может быть на потоке.

Работа с командой — это непросто, а КД в первую очередь руководитель. Важно уметь правильно организовывать процесс, делегировать и распределять задачи даже между творческими людьми.

Екатерина Сажина уверена — лекции помогли ей в формировании бренда компании. Раньше она во многом действовала интуитивно, теперь же более осознанно.

Сейчас ее команда запускает новый продукт, и новые знания уже нашли свое применение на практике. В процессе она параллельно думает, как будет выстраивать коммуникацию с заказчиками, какие идеи, сообщения и как именно будет доносить. Перестроена работа с командой — после курса Катя ее направляет более точно, уместнее дает обратную связь коллегам.

Ната Фролова, 28 лет, креатив-директор в CREOCEAN AGENCY: «мне понравилось переупаковывать идеи»

По образованию Ната — режиссер массовых мероприятий. Но судьба занесла ее в компанию с двумя новыми для нее направлениями — продакшн полного цикла и авторское агентство.

За пять лет девушка прошла путь сначала до креативного продюсера, а потом и до креативного директора в новом подразделении — агентстве. Теперь она занята и в продакшене, и в агентстве.

Курс CREATIVE DIRECTOR в SKVOT должен был ответить на вопрос Наты: кто же такой креативный директор на самом деле? Ей хотелось понять, какую роль играет креатор в команде, с кем и какими способами взаимодействует, как находит в целом потоке идей «ту самую» и доводит ее до воплощения.

Среди теоретических заданий курса Ната отмечает тему с разными воплощениями идей. По словам ученицы, интересно наблюдать, как меняется воплощение идеи в разных формах — от ролика до эмбиента. (прим. эмбиент реклама — это внедрение информации о продукте, который нужно продать, в повседневные предметы, в то, что окружает потенциальных покупателей каждый день, она более эффективна, привлекательна и обладает высокой вирусностью).

Вот, вы видите конкретную рекламу в одной форме, а теперь нужно ее переупаковать. Слушатели рассмотрели кейсы, которые уже вошли в историю, и искали для них новые формы воплощения.

Также на протяжении всей учебы создавался коллективный дипломный проект. Для него было предложено переосмыслить рекламную кампанию «M&M's». В итоге концепцию раскрутили до: «На самом деле M&M's тает! Но не от жары, а от своего guilty pleasure». Раз уж такой бренд признает, что его продукт тает, то и вы можете признаться, от чего тает ваше сердечко.

Креаторы курса использовали подход, в котором задействовали популярных блогеров из разных поколений. Например, придумали шутку про певицу Ларису Долину: ее кумир на самом деле Валя Карнавал, но стесняется об этом рассказать. Еще создали OLV-ролики (они вам знакомы, как превью-реклама перед фильмом или видео на YouTube, например). На видео Юрий Дудь выслушивает историю Желтого и Красного о «растаяньи».

Ната делится, что благодаря курсу Димы Втулкина, полюбила рекламу еще больше. А еще — получила много ответов, информация в голове наконец разложилась по своим местам. Теперь ей удается избавляться от лишней «воды» в презентациях и выдавать клиенту только качественный результат.

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