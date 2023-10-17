Как обеспечить безопасность при работе с личного мобильного устройства

Удаленная работа стала популярной и востребованной, особенно после Covid-19. Сотрудники все чаще работают со своих собственных устройств, поэтому информационная безопасность требует особого внимания и новых решений.

Текущая реальность заставляет по-новому смотреть на информационную безопасность: если раньше смартфоны и планшеты воспринимались как средства общения и помогали решать вопросы в мессенджерах или по электронной почте, то сейчас это полноценные рабочие устройства. Они справляются с задачами, которые до этого можно было выполнять только с помощью стационарных компьютеров.

Роль привычных компьютеров по-прежнему значительна, но в последнее время их часто заменяют ноутбуками.

Удаленная занятость дала возможность компаниям приглашать на работу сотрудников, которые живут в других регионах и странах. Благодаря этому стала популярна концепция BYOD (Bring Your Own Device) когда сотрудники работают со своих собственных устройств. Бизнес при этом сокращает расходы на покупку и обслуживание корпоративной техники, а сотрудники становятся более мобильными. Но есть и несколько сложностей.

В чем риски использования личных устройств для работы

Пренебрежение правилами информационной безопасности со стороны сотрудников. При работе на своих мобильных устройствах работники часто не уделяют должного внимания безопасности, например, не устанавливают антивирусную защиту или не обновляют своевременно приложения. А поскольку сотрудники работают удаленно, компания не может проконтролировать эти процессы.

Повышенный риск утечки информации. Личное устройство, которое находится за пределами организации, могут украсть, сотрудники могут его потерять, а в итоге корпоративные данные рискуют попадут к третьим лицам. Чтобы такого не случилось, нужно шифровать данные, регулярно проверять устройство на наличие вирусов и других угроз и защищать его паролями.

Быстрая смена устройств. Как правило, новые мобильные девайсы люди покупают чаще, чем стационарные компьютеры, особенно для личного пользования. Если устройство часто меняет владельцев, его безопасность обеспечить сложнее. К тому же смартфоны и планшеты различных моделей и марок обладают своими особенностями, в которых нужно быстро разбираться, чтобы подготовить средство к работе.

Меры безопасности, которые вредят. Если одна часть сотрудников пренебрегает безопасностью, то другая, наоборот, может установить на устройство средства защиты, которые будут затруднять доступ к корпоративным ресурсам или замедлять их работу. Поэтому важно применять единый подход к информационной безопасности, чтобы защитить данные, а сотрудникам было комфортно работать.

Как защитить личные устройства персонала

Чтобы решить эти проблемы, нужны устройства для удаленного контроля и поддержки собственных устройств сотрудников. Из-за санкций с рынка ушли иностранные разработчики такого ПО, но российский продукт Kaspersky Secure Mobility Management по функциональности не уступает иностранным аналогам и может полностью заменить их с учетом российских реалий.

Он обеспечивает безопасность устройства на каждом этапе его жизненного цикла, включая:

Подготовку устройства к работе: развертывание сервисов поддержки платформы, подготовку корпоративного каталога и сценариев.

Развертывание и конфигурацию: загрузку сертификатов безопасности, установку клиентской части для защиты и мониторинга. Настройка политик безопасности позволяет регулировать использование памяти устройства, сетевые взаимодействия, наличие привилегированного доступа, геопозицию. Также вы сможете контролировать список веб-ресурсов, приложений и периферии, которые можно использовать на устройстве.

Защиту и контроль: отслеживание событий безопасности и регуляторных политик и реагирование на них.

Поддержку и вывод из обслуживания, в том числе аудит потерянных устройств, отзыв доступов, очистку устройств.

Решение непрерывно защищает корпоративные данные и личную информацию сотрудника, которая хранится на устройстве, в том числе от фишинговых сайтов и зловредного ПО. Сканировать приложения можно при установке, по требованию или расписанию.

Вы сможете быстро подготовить устройство к работе и так же быстро вывести его из эксплуатации при утере или краже.

Решение Kaspersky Secure Mobility Management позволяет бизнесу безопасно и удобно использовать мобильные устройства в рабочих целях. Устройства сотрудников и корпоративные данные – под надежной защитой. Это решение позволяет: Экономить ресурсы благодаря простому управлению.

Обеспечить максимальное разнообразие сценариев.

Сократить риски утечки данных.

Решение позволяет соблюдать требования контролирующих органов: ограничивает не только опасные, но и потенциально нежелательные интернет-ресурсы — доступ к ним запрещают законы о защите данных и требования регуляторов. Узнать подробнее.

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