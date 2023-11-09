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Интернет и IT

Как защитить бухгалтерию и финансовый сектор от утечек данных

Утечка финансовой информации может ухудшить репутацию компанию и повлечь потерю денег. Это и прямые убытки, и расходы, чтобы исправить последствия разглашения данных, затраты на судебные разбирательства, налоговые проверки, а еще — потеря заказчиков и даже остановка бизнес-процессов. Расскажем, как минимизировать риск потери данных в финансовом секторе.
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Как защитить бухгалтерию и финансовый сектор от утечек данных
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Какие данные относятся к уязвимым в бухгалтерии

Каждая компания хочет защитить данные, которые помогают ей получать доход, а в бухгалтерии как раз хранится такая информация. Если она попадет к конкурентам, ущерб для организации может быть очень серьезным. Опасность еще и в том, что утечки часто не замечают, пока отрицательные последствия не станут очевидны.

Данные, которые «утекают» чаще всего:

  • финансовые — отчетность, договоры, цены, бизнес-планы, зарплата, декларации;

  • персональные данные персонала — ФИО, номера телефонов, адреса;

  • объекты интеллектуальной собственности — секреты производства, новые разработки, патенты;

  • бизнес-данные — клиентские базы, протоколы совещаний, прогнозы развития компании;

  • данные «черной» бухгалтерии — чаще всего они передаются от сотрудников к конкурентам, а те инициируют выездную налоговую проверку.

Угрозы и риски, которые ведут к утечкам информации

Есть две основные угрозы, из-за которых компания может потерять информацию:

1. Человеческий фактор. 

Сотрудники могут действовать намеренно — например, если хотят продать сведения конкурентам или забрать клиентскую базу фирмы и открыть свой бизнес, или непреднамеренно — по незнанию. Все это влечет серьезные последствия. Распространенные примеры действий сотрудников, которые ведут к потере информации:

  • Отправляют данные на личную почту или в мессенджер.

  • Публикуют в соцсетях конфиденциальные данные с рабочего места.

  • Редко меняют пароли или ставят слишком простой пароль на рабочий ноутбук.

  • Хранят данные на облачном сервере с открытыми контейнерами.

  • Загружают информацию на личное мобильное устройство.

  • Переходят по фишинговым ссылкам.

  • Хранят рабочую информацию на личной флешке.

2. Внешние хакерские атаки. 

Злоумышленники постоянно разрабатывают новые способы кражи данных, в том числе с использованием искусственного интеллекта, ищут лазейки и уязвимости в информационных системах. Устройства и пользователи подвергаются более чем 100 разным векторам атак: это вирусы, фишинг, DDoS-атаки и другие. 

Как избежать утечки данных через сотрудников

Обеспечение ИБ организации требует усилий всех руководителей и сотрудников. 

  • Обучайте работников и повышайте их киберграмотность. Проводите тренинги, рассказывайте о методах сетевых атак, угрозах безопасности и роли сотрудников в соблюдении требований ИБ. Используйте понятные руководства и проверяйте, усвоили ли сотрудники информацию. Каждый должен понимать, как распознать фишинговую рассылку и что важно знать о своей юридической ответственности перед компанией.

  • Храните только нужные для работы данные, а остальные удаляйте.

  • Разграничьте права доступа к данным. Каждый сотрудник должен иметь доступ только к тем сведениям, которые нужны для его работы. Если утечка все же произойдет, вы потеряете меньше данных и быстрее найдете виновного. 

  • Запретите использовать мессенджеры для передачи конфеденциальных данных.

Благодаря популярности удаленки использование своих мобильных устройств в рабочих целях — теперь привычное явление. Поэтому важно продумать стратегию управления их безопасностью. Для этого есть специализированные решения.

С Kaspersky Secure Mobility Management компании могут безопасно использовать мобильные устройства сотрудников для работы. Решение подходит для всех основных мобильных платформ и организаций с разными политиками ИБ. С помощью него вы будете:

  • Управлять всеми функциями из единой консоли.

  • Защищать устройства от мобильного вредоносного ПО и онлайн-угроз, контролировать его безопасное использование.

  • Централизованно управлять политиками.

  • Управлять самим устройством и его приложениями.

Как предотвратить кибератаки с использованием технических средств

Компании важно быть готовой к внешнему вмешательству. Чтобы минимизировать риски, следуйте нескольким рекомендациям:

  • Регулярно обучайте сотрудников информационной безопасности.

  • Заранее подготовьте план реагирования на случай инцидента. Если что-то случится с данными, вы оперативно найдете причину и минимизируете последствия, в том числе репутационные.

  • Проводите мониторинги поверхности атаки — то есть всех векторов атаки, через которые может проникнуть неавторизованный пользователь. Так можно выявить уязвимости внешнего периметра организации.

  • Вовремя обновляйте программное обеспечение.

  • Регулярно создавайте резервные копии данных.

  • Обновляйте адресную книгу электронной почты.

  • Проверяйте средства управления доступом, если сотрудники работают из дома.

  • Используйте проверенное защитное решение, которое способно обезопасить вашу компанию от основных угроз, например, шифровальщиков. 

Чтобы выстроить систему ИБ в организации, нужно начинать с защиты конечных точек — рабочих мест. Чем надежнее этот фундамент, тем эффективнее вся система безопасности. 

Решения Kaspersky Security для бизнеса — линейка продуктов, которые созданы на основе передовых технологий. Они эффективно защищают рабочие места и обладают широкими возможностями для управления безопасностью компаний любого масштаба. 

Продукты Kaspersky Security для бизнеса получили мировое признание — их использует бизнес в разных странах мира. Выбирайте уровень защиты, исходя из конкретных потребностей компании.

Заключение

Защита данных и минимизация риска их утечки — это забота о будущем организации. В финансовом секторе и бухгалтерии хранится конфиденциальная информация, потеря ко торой может привести к значительным последствиям — к убыткам, потере репутации и конкурентоспособности компании. Поэтому важно защищать данные: создать систему ИБ, обучить сотрудников правилам работы с ними и всегда быть готовым к внешним атакам.

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Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 59 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    которые «утекают» чаще всего: финансовые — отчетность, договоры, цены, бизнес-планы, зарплата, декларации.

    Я бы изменила этот пункт (оставив только зарплату). Эти сведения не утекают, они передаются с согласия руководства (куда не плюнь, все требуют копии этих документов). 

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