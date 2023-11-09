Как защитить бухгалтерию и финансовый сектор от утечек данных

Утечка финансовой информации может ухудшить репутацию компанию и повлечь потерю денег. Это и прямые убытки, и расходы, чтобы исправить последствия разглашения данных, затраты на судебные разбирательства, налоговые проверки, а еще — потеря заказчиков и даже остановка бизнес-процессов. Расскажем, как минимизировать риск потери данных в финансовом секторе.

Какие данные относятся к уязвимым в бухгалтерии

Каждая компания хочет защитить данные, которые помогают ей получать доход, а в бухгалтерии как раз хранится такая информация. Если она попадет к конкурентам, ущерб для организации может быть очень серьезным. Опасность еще и в том, что утечки часто не замечают, пока отрицательные последствия не станут очевидны.

Данные, которые «утекают» чаще всего:

финансовые — отчетность, договоры, цены, бизнес-планы, зарплата, декларации;

персональные данные персонала — ФИО, номера телефонов, адреса;

объекты интеллектуальной собственности — секреты производства, новые разработки, патенты;

бизнес-данные — клиентские базы, протоколы совещаний, прогнозы развития компании;

данные «черной» бухгалтерии — чаще всего они передаются от сотрудников к конкурентам, а те инициируют выездную налоговую проверку.

Угрозы и риски, которые ведут к утечкам информации

Есть две основные угрозы, из-за которых компания может потерять информацию:

1. Человеческий фактор.

Сотрудники могут действовать намеренно — например, если хотят продать сведения конкурентам или забрать клиентскую базу фирмы и открыть свой бизнес, или непреднамеренно — по незнанию. Все это влечет серьезные последствия. Распространенные примеры действий сотрудников, которые ведут к потере информации:

Отправляют данные на личную почту или в мессенджер.

Публикуют в соцсетях конфиденциальные данные с рабочего места.

Редко меняют пароли или ставят слишком простой пароль на рабочий ноутбук.

Хранят данные на облачном сервере с открытыми контейнерами.

Загружают информацию на личное мобильное устройство.

Переходят по фишинговым ссылкам.

Хранят рабочую информацию на личной флешке.

2. Внешние хакерские атаки.

Злоумышленники постоянно разрабатывают новые способы кражи данных, в том числе с использованием искусственного интеллекта, ищут лазейки и уязвимости в информационных системах. Устройства и пользователи подвергаются более чем 100 разным векторам атак: это вирусы, фишинг, DDoS-атаки и другие.

Как избежать утечки данных через сотрудников

Обеспечение ИБ организации требует усилий всех руководителей и сотрудников.

Обучайте работников и повышайте их киберграмотность. Проводите тренинги, рассказывайте о методах сетевых атак, угрозах безопасности и роли сотрудников в соблюдении требований ИБ. Используйте понятные руководства и проверяйте, усвоили ли сотрудники информацию. Каждый должен понимать, как распознать фишинговую рассылку и что важно знать о своей юридической ответственности перед компанией.

Храните только нужные для работы данные, а остальные удаляйте.

Разграничьте права доступа к данным. Каждый сотрудник должен иметь доступ только к тем сведениям, которые нужны для его работы. Если утечка все же произойдет, вы потеряете меньше данных и быстрее найдете виновного.

Запретите использовать мессенджеры для передачи конфеденциальных данных.

Благодаря популярности удаленки использование своих мобильных устройств в рабочих целях — теперь привычное явление. Поэтому важно продумать стратегию управления их безопасностью. Для этого есть специализированные решения.

С Kaspersky Secure Mobility Management компании могут безопасно использовать мобильные устройства сотрудников для работы. Решение подходит для всех основных мобильных платформ и организаций с разными политиками ИБ. С помощью него вы будете: Управлять всеми функциями из единой консоли.

Защищать устройства от мобильного вредоносного ПО и онлайн-угроз, контролировать его безопасное использование.

Централизованно управлять политиками.

Управлять самим устройством и его приложениями.

Как предотвратить кибератаки с использованием технических средств

Компании важно быть готовой к внешнему вмешательству. Чтобы минимизировать риски, следуйте нескольким рекомендациям:

Регулярно обучайте сотрудников информационной безопасности.

Заранее подготовьте план реагирования на случай инцидента. Если что-то случится с данными, вы оперативно найдете причину и минимизируете последствия, в том числе репутационные.

Проводите мониторинги поверхности атаки — то есть всех векторов атаки, через которые может проникнуть неавторизованный пользователь. Так можно выявить уязвимости внешнего периметра организации.

Вовремя обновляйте программное обеспечение.

Регулярно создавайте резервные копии данных.

Обновляйте адресную книгу электронной почты.

Проверяйте средства управления доступом, если сотрудники работают из дома.

Используйте проверенное защитное решение, которое способно обезопасить вашу компанию от основных угроз, например, шифровальщиков.

Чтобы выстроить систему ИБ в организации, нужно начинать с защиты конечных точек — рабочих мест. Чем надежнее этот фундамент, тем эффективнее вся система безопасности.

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Заключение

Защита данных и минимизация риска их утечки — это забота о будущем организации. В финансовом секторе и бухгалтерии хранится конфиденциальная информация, потеря ко торой может привести к значительным последствиям — к убыткам, потере репутации и конкурентоспособности компании. Поэтому важно защищать данные: создать систему ИБ, обучить сотрудников правилам работы с ними и всегда быть готовым к внешним атакам.

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