KL
Логотип KL
KL
Информационные технологии

Топ 6 ошибок малого бизнеса в области информационной безопасности

Даже если бизнес — это пекарня или автомойка, в современном мире без компьютеров не обойтись. Торговлю без них организовать не получится, так что хотя бы один ПК у вас точно будет. Плюс вы наверняка будете использовать мобильные устройства. Рассказываем про самые частые ошибки начинающих предпринимателей, которые связаны с компьютерами и цифровым миром.
22 9
Топ 6 ошибок малого бизнеса в области информационной безопасности
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Пароли на самотек

Пароли на стикерах

Как будто бы звучит забавно, но до сих такая практика часто встречается в компаниях — сотрудники пишут пароли на самоклеящихся стикерах и приклеивают их на видное место — на монитор, ноутбук и т.д. Любой мимо проходящий человек может этот пароль увидеть. 

Степень риска зависит от того, от чего пароль — от бухгалтерской программы, от компьютера с базой клиентов или результатами маркетинговых исследований. Но практика показывает, что обычным итогом такого небрежного отношения к информационной безопасности становится кража денег или данных.

Вывод: на каждом офисном компьютере и мобильном устройстве нужно установить уникальный пароль, который сотрудник должен хранить в защищенном месте — например, в менеджере паролей.

Общие пароли

Одно из основных правил, которое нужно запомнить сотрудникам, — паролями нельзя делиться ни с кем, даже с коллегами. Человек, с которым сотрудник поделился паролем, может однажды уволиться. А если он увольняется в обиде на компанию — кто знает, каких дел при уходе такой работник может натворить.

Простые пароли

Классика жанра — qwerty123456 или password123. Простым перебором злоумышленники могут взломать такой пароль с домашнего ПК примерно за 6 секунд. Если в нем заглавные буквы вы чередуете со строчными — то за 2 дня. А вот чтобы взломать пароль вида P’@’s’s’w’0’r’d, может потребоваться больше 3 000 лет. Вероятно, раньше закончится терпение киберпреступника. 

Понятно, почему такие длинные и сложные пароли сотрудники не любят — если паролей много, то запомнить нереально. 

Поэтому рекомендуем использовать либо мнемоническое правило, либо менеджер паролей. Помните, что даже у сложных паролей есть риск утечки. Поэтому везде, где это возможно, включите двухфакторную аутентификацию.

На практике она обычно выглядит как: 

  1. Первым этапом вводится логин и пароль. 

  2. Вторым этапом — специальный код из SMS или email. 

Нет бэкапов

Или, по-другому, резервного копирования. Теоретически все знают, что для важных документов, баз данных, сайта нужно регулярно создавать резервные копии, чтобы в случае хакерской атаки, внезапного отключения электричества, пожара или другого форс-мажора вы не остались без нужной информации. Но есть и те, кто таким правилом пренебрегает — правда, обычно до первой потери данных. 

До такого, конечно, лучше не доводить. Делать бэкапы нужно регулярно, а лучше всего настроить автоматическое копирование.

Тогда вы обезопасите себя, например, от риска, если кто-то из сотрудников случайно выдернет сетевой фильтр, жесткий диск сломается из-за резкой остановки, и вся база данных будет потеряна.

Получите бесплатный чек-лист по киберзащите бизнеса на удаленке

Поможем избежать атак программ-вымогателей

Узнайте, как безопасно организовать работу в условиях удаленной работы

Заполните форму ниже и мы пришлем чек-лист на ваш e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Забытые права доступа

Довольно-таки распространенная ситуация: сотрудник отрисовал дизайн сайта. Потом у него случился конфликт с руководителем, и сотрудник уволился. А перед уходом удалил все свои наработки с общего диска.

Распрощаться с человеком не лучшим образом — нередкое явление. Чтобы не возникало инцидентов, подобных тому, что выше, лучше выдавать персоналу доступ только к тем ресурсам, которые им необходимы им для непосредственной работы, а при увольнении своевременно отзывать доступы. И, конечно, стоит подписывать с сотрудником документы, которые регулируют права на объекты интеллектуальной собственности, созданные им во время работы в компании.

Настройки по умолчанию

Если вы принимаете оплату картами, значит, в компании есть роутер. Скорее всего, его настраивал только провайдер, которые задал необходимые для себя параметры. То есть в роутер, например, можно войти с дефолтными логином и паролем администратора. В таком случае устройство может «поймать» сниффера. Это программа, которая просматривает весь ваш трафик. И в этом случае пароли уже не помогут.

Вывод: на сетевых устройствах настройки по умолчанию менять крайне важно.

Отсутствие защитного ПО

Некоторые компании считают, что уж им то точно не грозят хакерские атаки. Приводят аргументы, что они слишком маленькие и точно не будут интересны киберпреступникам.

Однако небольшой размер компании уже давно не является гарантией того, что ее не заденет поток киберугроз. В современном киберландшафте «летает» множество угроз: только ежедневно «Лаборатория Касперского» обнаруживает более 400 тысяч новых образцов вредоносного ПО.

При этом количество каналов, по которым его можно «словить» тоже растет. Кроме того, даже если вы — небольшая местная организация, у вас все равно есть клиенты, чьи данные вы наверняка где-то храните. А это уже лакомая информация для злоумышленников.

Поэтому базовая защитазащита основных конечных устройств, а именно, компьютеров, смартфонов, серверов, — сегодня необходима всем.

Неосведомленные сотрудники

Даже если знаете все то, о чем написано выше, не факт, что ваши сотрудники тоже обо всем этом осведомлены. Как известно, любая цепь прочна ровно настолько, насколько прочно самое слабое звено в ней. Поэтому персонал нужно обязательно обучать и информировать.

Что делать компании, чтобы избежать ошибок

Чтобы ваша компания не страдала от небрежности персонала, отсутствия у сотрудников информации и хакерских атак, рекомендуем соблюдать простые рекомендации:

  • Обучайте сотрудников киберграмотности. Что такое фишинговая рассылка и как с ней работать, как правильно устанавливать и хранить пароли, как пользоваться двухфакторной аутентификацией и т.д.

Чтобы упростить обучение, используйте платформу Kaspersky Automated Security Awareness Platform. 

В рамках экспресс-курса вы сможете быстро обучить сотрудников базовым, но важным знаниям о кибербезопасности. 

Основной курс подойдет компаниям, которые планируют для своих сотрудников подробное и всестороннее обучение. Все его элементы — практические занятия, подкрепления, тесты и имитации фишинговых атак — доставляются автоматически.

  • Не пренебрегайте созданием копий важных документов и баз данных, регулярно обновляйте программное обеспечение. Благодаря обновлениям вы минимизируете количество уязвимостей в системе.

  • Используйте надежное решение, которое поможет вам защититься от вредоносного ПО, шифровальщиков и онлайн-мошенничества.

Платформа Kaspersky ASAP

Это удобная и эффективная онлайн-платформа для повышения осведомленности сотрудников в области IT-безопасности

Реклама: АО «ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО», ИНН 7713140469, erid: LjN8KCALd

Начать дискуссию

Инвестиции

ВТБ вернет выплату купонных доходов на банковские счета

С начала 2024 года брокер ВТБ решил начислять купонный доход только на брокерский счет или ИИС. От этой практики откажутся, средства можно будет получать на банковские счета.

4
Фиксированные взносы ИП

❗ ИП-оценщик на АУСН не платит фиксированные взносы, но платит 1% с дохода

В общем случае ИП платят фиксированные взносы в совокупном фиксированном размере и 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей. Но для ИП на АУСН взносы нулевые. А если такой ИП занимается еще другой деятельностью, то «фиксов» не будет, но будет 1%.

22
Логотип nlukina
nlukina
Пользователи интернета

Скрепка вам в пост! Стикерпаки теперь можно добавлять в статьи

Докручиваем стикерпаки. Теперь нашу скрепку можно добавлять не только в ТГ-каналы и комментарии, но и в сами посты. Ими можно «разбавить» текст или высказать свое отношение к проблеме в виде наклейки.

Скрепка вам в пост! Стикерпаки теперь можно добавлять в статьи
17
Логотип BRG
BRG

Топ 3 способа вести учет зарплаты без головной боли

Каждой компании или предпринимателю, у которого есть сотрудники, нужно каким-то образом рассчитывать зарплату. Разбираемся, в каких программах 1С это удобно делать, и какому бизнесу какая 1С подойдет.

Топ 3 способа вести учет зарплаты без головной боли
35
Детские пособия

Единое пособие получают родители больше 10,8 млн детей

С увеличением прожиточного минимума, размер выплат единого пособия в 2024 году вырастет. Семьи с детьми могут получать до 15 тысяч рублей, а беременные — до 16,8 тысяч рублей в месяц.

27
Логотип Модульбанк
Модульбанк
Аренда

Купить свою кофемашину, взять в аренду или в лизинг: что выгоднее для ИП

Кофемашина — оборудование, которое нужно не только кофейне, но другим заведениям общепита, где гостям предлагают кофе. А еще компаниям сферы услуг — например, салонам красоты, которые подают посетителям чашечку ароматного напитка. Есть три основных способа обзавестись кофемашиной: приобрести, взять в аренду или в лизинг. Разберемся, что выгоднее предпринимателю.

Купить свою кофемашину, взять в аренду или в лизинг: что выгоднее для ИП
42
Кадры

Персона дня. Лучший сотрудник

Уволенного из магазина в Зеленоградске кота Сергея повысят в должности и устроят в офис.

Персона дня. Лучший сотрудник
1
48

Записи вебинаров

716
Новые видео от экспертов каждый день
Малый и средний бизнес

Социальные контракты будут заключать после тестирования предпринимательских способностей

Теперь, чтобы получить социальный контракт на запуск бизнеса, нужно пройти тест. В 2023 году ИП заключили 95 тысяч таких договоров.

51
Уведомление по ЕНП

Новые коды уведомлений по НДФЛ в 2024 году

В 2024 году по НДФЛ надо сдавать 2 уведомления в месяц, причем оба они – обязательные.

250
Маркетплейсы

Госдума запретит онлайн-торговлю табачными изделиями

Депутаты хотят запретить публиковать информацию о дистанционной продаже табака в интернете.

23
Инвестиции

У «Тинькофф инвестиций» появился цифровой портфельный управляющий

Сервис «Портфельное инвестирование» будет поддерживать структуру активов инвестора, чтобы он мог выйти на желаемую доходность.

59
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как исправить ошибку в отражении ЗП в 1С 8.3?

Всем добрый день, вопрос обнаружена ошибка в нескольких отражения зарплаты в 1С 8.3 в начале года. Неверно выгружены из ЗУПа взносы, подскажите, пожалуйста, каким документом в бух базе это исправить, месяца январь-май, место работы новое и в ЗУПе я новичок, заранее большое спасибо!

4
31
Отпуска

Заявления на отпуск не нужны

В отпуск ходят по графику, а не по заявлениям.

8
324
IT-компании

На «Клерк» появится новый блог про цифровизацию от ITCOM

Компания будет делиться самой свежей информацией из мира автоматизации бизнес-процессов. Расскажет много полезного об ЭДО и электронных подписях и не только.

На «Клерк» появится новый блог про цифровизацию от ITCOM
44
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

Придумайте крутой стикерпак для Клерка! И получите свою нарисованную скрепочку и Клерк.Премиум в подарок

Мы создали в ТГ-канале нового забавного персонажа — нашу красную скрепку. Сейчас мы хотим предложить вам придумать идею для ситуативной картинки со скрепкой, которую воплотят в жизнь наши крутые дизайнеры. А за самый лучший вариант мы подарим месячную подписку на Клерк.Премиум.

Придумайте крутой стикерпак для Клерка! И получите свою нарисованную скрепочку и Клерк.Премиум в подарок
65
512
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как правильно отразить продажу автомобиля в годовой декларации?

Всем добрый день! Уважаемые бухгалтеры, очень нужны Ваши мудрые советы. Я малоопытный начинающий бухгалтер, совершила ошибку и прошу помощи.

14
96
Штрафы за валютные нарушения

За валютные операции по мнимым внешнеторговым договорам положен штраф и уголовка

За незаконные валютные операции компанию оштрафуют на 20% – 40% от суммы операции (по части 1 статьи 15.25 КоАП). Эту статью применят и в том случае, если, казалось бы, законная валютная операция была по сделке, которая фактически – мнимая.

62
Карьера бухгалтера

Лидер ≠ руководитель: в чем разница и как совместить в себе две роли

Многие продолжают ошибочно считать, что понятия «лидер» и «руководитель» — синонимы. На самом деле термины имеют существенные различия. В чем разница между двумя понятиями и как совместить в себе две эти роли?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
2
352
Налоги и взносы иностранцев

Американцы могут до 17 апреля платить налоги в России

Физическим и юридическим лицам США разрешили платить налоги, сборы и торговые пошлины в РФ до 17 апреля 2024 года.

47
Бесплатно с Трудовое право

Компенсация за неиспользованный отпуск в 2024 году: как правильно посчитать дни

Дни для компенсации высчитывают в пропорции. Округление допустимо, но только в большую сторону.

Компенсация за неиспользованный отпуск в 2024 году: как правильно посчитать дни
301