Безопасная работа с персональными данными

Действующее законодательство (закон 54-ФЗ) под персональными данными (ПД) понимает любую информацию, которая относится к определенному или определяемому физическому лицу прямо или косвенно.

При этом в законе мы не найдем конкретного перечня персональных данных: настолько широкое определение не позволяет составить универсальный список. По сложившейся практике (в том числе судебной), к персональным данным относят:

ФИО и дату рождения;

паспортные данные;

адрес и номер телефона;

данные водительского удостоверения;

место работы и доход;

отпечатки пальцев и ДНК гражданина;

радужную оболочку глаз;

индивидуальные анатомические особенности;

сведения из медицинских книжек, личных дел;

информацию о национальной принадлежности и т.д.

Все подлежащие защите персональные данные подразделяют на четыре категории ― общие, специальные, биометрические и иные. И если первые три чаще не вызывают вопросов, то категория «Иные» заставляет задуматься.

Как правило, иными персональными данными считают сведения, которые нельзя включить ни в одну из перечисленных групп. Это может быть, например, информация о принадлежности человека к социальной группе.

Обратите внимание: одни и те же данные, но указанные не в комбинации, а по отдельности, могут не иметь статус персональных. Так, например, Верховный суд РФ полагает, что номер телефона без ФИО и других идентификаторов не будет считаться персональными данными.