Банки, интернет-магазины, госорганы, медучреждения — десятки сервисов хранят наши логины и пароли. Хакеры ломают системы безопасности различных структур и крадут данные, чтобы продавать третьим лицам или использовать их в качестве шантажа.

Но зачастую мы виноваты сами. Наши пароли проще простого и храним мы их небезопасно — в электронной таблице или на стикере под клавиатурой. Небезопасное хранение паролей — это прямая угроза утечек. Листок бумаги может потеряться или оказаться не в тех руках.

Утечка данных — это потеря конфиденциальной информации, которая попадает в открытый доступ в результате намеренных или случайных действий. Причины разные: от человеческой ошибки до организованной кибератаки.

В 2021 году хакеры взломали базу данных T-Mobile: преступники украли ФИО клиентов, даты рождения и паспортные данные. Утечка затронула персональную информацию 76 млн абонентов. Пострадавшие подали многочисленные коллективные иски, в результате чего оператор согласился на урегулирование ситуации. Компенсация клиентам составила 350 млн долларов, после чего еще 150 млн было потрачено на повышение уровня кибербезопасности и реализацию мер по предотвращению утечек.

Рассмотрим, какие данные чаще всего сливают в сеть.

Персональные — идентифицируют конкретного человека. Это дата рождения, номера телефонов, адрес электронной почты и пароли, номер паспорта, должность и даже принадлежность к определенной религии. Такая информация помогает преступникам выдавать себя за конкретную личность.

Учетные — данные для входа в учетные записи на различных онлайн-платформах.

Финансовые — информация о финансовой деятельности физического или юридического лица. Это номера банковских карт, сведения о доходах и имеющихся платежах, счета-фактуры, налоговые декларации, банковские выписки и другие.

Деловая информация — служебные документы организации, корпоративная переписка, бухгалтерские отчеты, сведения о заработной плате, кадровые документы и т. п. Такой информацией часто интересуется конкуренты, которые хотят иметь наглядное представление о финансовой состоятельности компании. Сюда же можно отнести базы данных, которые включают конфиденциальную информацию клиентов.

Коммерческая тайна — сведения о профессиональной деятельности компании. Производственные, экономические, научно-технические данные, собственные технологии и проекты. Сюда относится все, что секретно и важно, что дает компании конкурентные преимущества.

Интеллектуальная собственность — результаты творческой деятельности, объекты исключительного авторского права. Здесь могут быть скомпрометированы уникальные разработки, инновации производства и промышленные образцы.

Чтобы не стать жертвой слива, нужно понять, почему утекают данные и что можно сделать, чтобы этого избежать. Разбираемся в причинах.