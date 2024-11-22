Инциденты информационной безопасности: что это, расследование и порядок реагирования

Реагирование на инциденты — действия, которые предпринимает компания при утечке данных или взломе IT-инфраструктуры. Например, сотрудники службы ИБ начнут принимать меры в случае признаков несанкционированного доступа, сбоя в системе или запуска вредоносного ПО.

Задача реагирования на инциденты — пресечь угрозу как можно скорее, до того как она нанесет ущерб.

Реагирование на инциденты информационной безопасности начинается с оповещения от системы управления ИБ, которое получает ответственное лицо.

Специалистам важно убедиться, что событие относится к инцидентам. После — они изолируют пораженные системы и устраняют угрозу: идентифицируют все затронутые хосты, удаляют вредоносное ПО, закрывают или сбрасывают пароли для взломанных учетных записей. Далее важно понять, как снизить риск подобных угроз в будущем.

Если инциденты ИБ могут нанести значительный вред, требуется много времени для их ликвидации. Компании в таких случаях должны восстанавливать данные из резервной копии, решать проблемы с выкупом — если мошенник шантажирует фирму — или уведомлять клиентов, чьи данные оказались скомпрометированы.

Потому к реагированию на инциденты важно привлекать не только сотрудников информационной безопасности. Принимать участие в разработке тактики борьбы с последствиями угроз должны юристы и руководители.

Процессы реагирования на инциденты информационной безопасности различаются в зависимости от структуры организации, возможностей и опыта по выявлению и ликвидации нежелательных событий. Но есть общие правила реагирования на инциденты ИБ, которым важно следовать каждой компании во время происшествия:

Сохранять спокойствие — инциденты могут вызвать сильные эмоции и нарушить привычный ритм работы. Важно спокойно расставить приоритеты, сосредоточиться на самых важных действиях. Не навредить — компании нужно убедиться, что предпринятые меры реагирования помогут избежать потери критически важных данных. Нельзя принимать поспешных решений, которые могут навредить специалистам ИБ при определении причины инцидента и ликвидации последствий. Привлечь юридический отдел — обязательно. Юрист должен донести до руководителя информацию о том, будут ли они привлекать правоохранительные органы для составления правильного плана процедуры расследования и восстановления. Информировать клиентов и заинтересованных лиц — только с учетом рекомендаций юридического отдела, чтобы ограничить ответственность и не создавать ложных ожиданий. Обращаться за помощью при необходимости — в случае глобальных угроз компании лучше привлечь сторонних экспертов для расследования атак продвинутых хакеров и правильного реагирования на них. Внешними экспертами могут выступать специалисты центров мониторинга кибербезопасности, таких как CERT, или квалифицированные сотрудники поставщика услуг ИБ, который устанавливал систему защиты IT-инфраструктуры компании. Быть готовыми к возможному снижению производительности — виной тому стресс, связанный с происшествием.

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После инцидента информационной безопасности нормальная работа возобновляется в течение нескольких часов. Когда угроза ликвидирована, служба безопасности восстанавливает систему и восполняет данные из резервной копии.

Важно: избегайте лишних затрат во время инцидента. Зачастую при масштабных угрозах компания приобретает дорогостоящие решения для информационной безопасности, но они так никогда и не используются. Сначала нужно провести расследование и только потом задуматься — стоит ли бизнесу покупать дорогостоящий инструмент защиты ИБ, предполагающий найм и обучение сотрудников.