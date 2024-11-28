Автоматизация, искусственный интеллект, цифровые платформы значительно упрощают нашу жизнь, но вместе с тем предъявляют особые требования к безопасности информации, с которой мы взаимодействуем в виртуальном пространстве.

Особенно остро встает вопрос обеспечения информационной безопасности (ИБ) в образовательной среде: в учебных заведениях хранится огромное количество электронных данных. Взлом или нарушение работы IT-инфраструктуры организации может не только отразиться на репутации, но и скомпрометировать персональные сведения учащихся и преподавателей.

Информационная безопасность образовательных учреждений — это система мер, направленных на защиту информации и IT-инфраструктуры организации от случайного или намеренного вмешательства с целью хищения или повреждения данных.

К информации, которую важно защищать в образовательных учреждениях, относятся:

личные данные учащихся, преподавательского состава, персонала, оцифрованные архивы;

информация, обеспечивающая образовательный процесс — базы данных, библиотеки, обучающие программы и т. д.;

интеллектуальная собственность учебного заведения — например, научные или художественные произведения, изобретения или селекционные достижения преподавателей.

Отличительная особенность обеспечения информационной безопасности в образовании — в том, что защитные меры должны быть направлены не только на сохранность сведений, но и на защиту учащихся от любых видов пропаганды, манипуляций и информации, запрещенной законом.

Система защиты должна гарантировать, что в стены учреждения не проникнет информация незаконного характера, которая может негативно воздействовать на сознание обучающихся.

Информационная безопасность в образовательной организации решает две ключевые задачи: