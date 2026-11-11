Персональные данные в 1С:ЗУП: штрафы и настройки защиты

Какие персональные данные уже есть в ЗУП

В ЗУП хранятся паспортные данные, ИНН, СНИЛС, сведения о семье, зарплате и кадровых событиях. Документ «Больничный лист» с причиной нетрудоспособности и сведения об инвалидности раскрывают информацию о здоровье — специальную категорию по статье 10 закона № 152-ФЗ. Те же сведения могут оказаться в приложенных сканах и выгрузках, поэтому их тоже учитывайте при инвентаризации данных. 1 6

Пункт 2.3 части 2 статьи 10 допускает обработку специальных категорий в соответствии с трудовым, пенсионным законодательством и законодательством о государственной социальной помощи.

Данные уволенных тоже остаются персональными. Для штрафа важны фактически затронутые данные и субъекты, а не все записи в ЗУП.