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LANIT Document Management
Ведение бизнеса

Как повысить продуктивность в компании: метод канбан

Канбан — это способ управления задачами. В чем его особенность, зачем его придумали, какие проблемы решаются с его помощью? Давайте разбираться.
Как повысить продуктивность в компании: метод канбан
Иллюстрация: LANIT Document Management

Визуальное управление задачами 

Канбан-доска — это инструмент трекинга, созданный для управления рабочими процессами. Организованное виртуальное пространство помогает следить за статусами задач, контролировать дисциплину и личную эффективность, вести заметки и напоминания. 

Метод разработала компания Toyota в 1959 году — тогда это выглядело как карточки, которые помогали отслеживать производство. В цифровой формат они «перекочевали» позже.

Основные принципы канбан-методологииэто:

  • Визуализация. Задачи представлены на доске в виде карточек или стикеров — так рабочий процесс становится видимым и понятным для всех участников.

  • Самоорганизация. Команда определяет порядок выполнения задач и перемещает карточки между столбцами.

  • Группировка задач. Запланированные дела распределяются по колонкам в соответствии с текущим статусом.

  • Внимание к незавершенным задачам. В системе легко отслеживать сроки выполнения поручений. Если возникают задержки, вы можете проанализировать их причины и изменить рабочий процесс так, чтобы задачи закрывались вовремя.

Канбан-доски используются в разных отраслях: производство, IT, образование, здравоохранение и другие. Этот гибкий и универсальный метод помогает повысить производительность и улучшить коммуникацию между сотрудниками.

Канбан в LDM.Express

LDM.Express — это система электронного документооборота (СЭД), в которой есть раздел канбан для управления поручениями и задачами (в терминологии системы LDM — «Cообщениями»). 

В базовой версии пользователю доступны две доски:

1. «Мои задачи».

Здесь показаны все задачи, которые нужно выполнить. По умолчанию доска состоит из трех колонок:

  • «Новые» — здесь отображаются активные сообщения, то есть задачи, к которым пользователь еще не приступил.

  • «В работе» — сюда попадают сообщения, которые взяли в работу или по которым создали проект отчета или резолюции.

  • «Готово» — здесь находятся сообщения с отчетами, которые уже отправлены, но еще не подтверждены (как положительные, так и отрицательные).

С помощью механизма перетягивания можно перемещать сообщения между столбцами, создавая отчет по заданию. Все происходит согласно матрице изменений состояний сообщений. Но есть и возможность работы с помощью команд.

2. «На контроле».

На этой доске видно список сообщений, где пользователь указан как получатель отчета. Список автоматически сортируется по получателям.

Здесь мы видим четыре столбца:

  1. «В работе» — сюда попадают активные сообщения.

  2. «Завершено (успешно)» — здесь отображаются сообщения, по которым исполнитель отправил успешно завершенные отчеты.

  3. «Завершено (с отказом)» — а здесь показаны задачи, по которым исполнитель отправил отчеты, но получил отказ.

  4. «Закрыто» — отображает принятые отчеты (как успешные, так и с отказом).

Можно перемещать сообщения между колонками:

  • «В работе» — если нужно повторить задание.

  • «Закрыто» — если отчет принят.

Также доступен стандартный способ работы с сообщениями с использованием команд.

Личные доски

Приятный бонус: возможность создавать личные канбан-доски для заметок и напоминаний. Придумайте название доски и статусов сообщений.

Здесь тоже есть функция контроля сроков, так что если вы о чем-то забудете, система автоматически напомнит об этом, выделив даты красным цветом и пометкой «Просрочено».

Какие проблемы решают с помощью канбан-досок

Канбан-доски не дают пользователям потерять задачи и помогают легко распределять их между сотрудниками. 

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Подход канбан позволяет сделать так ↓

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Задачи не выполняются вовремя

Легко контролировать выполнение задач и корректировать нагрузку на сотрудников. Система при этом будет напоминать им о сроках, да и сами доски совершенствуют тайм-менеджмент за счет наглядности

Человек не понимает, за что хвататься, часто кажется, что задач слишком много, так как приходится переключаться с одной на другую

Планирование гибкое, видна общая картина процессов в компании, легко определять приоритетные задачи и распределять сроки так, чтобы они выполнялись в первую очередь, а второстепенные — позже

А есть ли минусы 

Основной момент: к канбан-доскам нужно привыкнуть. Обучение сотрудников ускорит этот процесс. Расскажите коллегам о принципах этого метода и проведите практический тренинг.

Кроме того, здесь неудобно строить долгосрочные, многолетние планы: этот инструмент, скорее, про удобство выполнения конкретных задач, условно говоря, «здесь и сейчас».

Делаем выводы

Канбан-доски — удобный инструмент для управления задачами и организации рабочих процессов. Они визуализируют прогресс и исключают ситуации, когда кто-то забыл что-то сделать, увеличивая эффективность, а заодно и скорость работы сотрудников.

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LANIT Document Management
Ведение бизнеса

Как повысить продуктивность в компании: метод канбан

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