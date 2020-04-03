Обращение Путина и налоги: что уже закреплено в законах

25 марта 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением, в котором озвучил меры, предпринятые в связи с ухудшением экономической обстановки на фоне глобального карантина из-за пандемии коронавируса. В частности, предпринимаемые шаги направлены, в том числе, на налоговую поддержку бизнеса, а также ужесточение налогообложения операций по выплате процентов и дивидендов в иностранные юрисдикции.

Расскажем о том, какие меры были узаконены в нормативных правовых актах.

Отсрочка по налогам

Итак, в рамках предложенных мер Президент РФ предложил предоставить среднему, малому и микробизнесу отсрочку по всем налогам (кроме НДС) на ближайшие шесть месяцев. Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ (далее Закон 102-ФЗ) Правительству РФ предоставлены полномочия до 31.12.2020 года продлевать сроки уплаты налогов и сборов, включая авансовые платежи, а также сроки подачи налоговых деклараций и финансовой отчетности. Следовательно, в ближайшее время следует ждать конкретных нормативных актов Правительства, регулирующий перенос данных сроков.

2 апреля 2020 года Президент РФ снова обратился к россиянам и сообщил, что период нерабочих дней будет продлен на весь апрель. Поскольку Законом 102-ФЗ в ст. 6.1 НК РФ были внесены поправки, приравнивающие нерабочие дни к выходным для целей налогообложения, все налоговые сроки, выпадающие на апрель, переносятся на 6 мая 2020 года.

Страховые взносы – отсрочка и снижение ставок

С 1 апреля 2020 года на основании Закона 102-ФЗ снижены ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса в отношении сумм выплат, превышающих федеральный МРОТ (12 130 руб.): взносы на ОПС – 10%; взносы на ОМС – 5%; взносы на ВНиМ – 0%. Сравнивать выплаты с МРОТ нужно по итогам каждого календарного месяца.

Напомним, к субъектам МСП относятся организации и ИП, соответствующие следующим критериям: средняя численность работников более 16 и менее 100 чел.; доход не превышает 800 млн. рублей. Для проверки своего статуса можно воспользоваться специальным сервисом ФНС России.

Микропредприятия получат отсрочку по страховым взносам на 6 месяцев.

Налогообложение доходов от банковских вкладов и облигаций

В своем обращении Президент РФ предложил установить налогообложение доходов физических лиц по депозитам и от инвестиций в долговые ценные бумаги. Данное предложение также было реализовано в Законе 102-ФЗ.

В соответствии с новыми правилами, обложению НДФЛ подлежат суммы процентов, полученные по банковским вкладам, а также проценты, начисляемые банками на остаток по счету. Обращаем внимание, что для целей налогообложения учитывается доход по всем вкладам и счетам физического лица.

При этом, законом установлен необлагаемый минимум процентного дохода, который определяется как произведение 1 млн. рублей и ключевой ставки ЦБ РФ на 1 января отчетного года. В 2020 году сумма необлагаемого минимума составляет 60 000 рублей.

Таким образом, если сумма начисленных процентов по всем вкладам и счетам превысит необлагаемый минимум, с суммы превышения будет исчисляться налог. При расчете полученного дохода не будет учитываться доход по рублевым счетам, годовая ставка по которым не превышает 1% годовых, а также доход по счетам эскроу.

Таким образом, даже если совокупный размер вкладов и остатков по счетам не превысит 1 млн. рублей, может возникнуть налогооблагаемый доход, если фактически полученный доход превысит необлагаемый минимум. Пример. Совокупный остаток денежных средств: 990 000, ставка: 7,3% годовых; полученный доход: 62 270 руб.; необлагаемый минимум: 60 000 руб.; налогооблагаемый доход: 2 270 руб.; сумма налога: 295 руб.

Что касается доходов физических лиц от облигаций, то в этой части Закон 102-ФЗ прекращает действие нормы, освобождающей от налогообложения доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года. Минимального размера инвестиций или необлагаемого дохода в отношении облигаций не предусмотрено.

Ужесточение налогообложения экспорта капитала

Выплаты процентов и дивидендов в пользу иностранных получателей Президент РФ предложил облагать «адекватным налогом», изменив соглашения об избежании двойного налогообложения (далее – Соглашения).

В частности, дивиденды, выплачиваемые в пользу иностранных получателей, будут облагаться у источника по ставке 15% без учета ранее применявшихся пониженных ставок, установленных в Соглашениях.

Для реализации данного шага Президент РФ поручил Правительству РФ начать работу по внесению поправок в Соглашения. Если другая сторона Соглашения откажется принимать поправки, Российская Федерация будет выходить из Соглашений в одностороннем порядке.

Реальное влияние данного предложения Президента РФ следует ожидать не ранее 2021 года, когда могут вступить в силу новые редакции Соглашений или прекратят свое действие ныне действующие.

Реализация данного предложения уже началась. 1 апреля 2020 года Минфин России отправил первое письмо за подписью Алексея Сазанова с предложением подписать протокол, изменяющий Соглашение, в адрес Кипра. Предлагаемые изменения точь-в-точь соответствуют словам Президента РФ: облагать дивиденды и проценты у источника по ставке 15%. В случае отказа кипрской стороны от изменений, Россия разрывает Соглашение с Кипром.

Президент РФ отметил, что работа по изменению Соглашений начнется «с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения». Исходя из статистики миграции капитала, скорее всего, следующими пойдут «под нож» соглашения между Россией и Нидерландами, Люксембургом, Великобританией, Ирландией, Индонезией.

Выход России из Соглашений может повлечь неблагоприятные налоговые последствия не только при выплате процентов, дивидендов и роялти иностранным получателям, но также при совершении иных операций таких, как реализация недвижимости, сдача в аренду имущества, выплата доходов физическим лицам – нерезидентам.

Обращаем внимание, что с 2021 года в России должны начать действовать положения Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям (MLI), также вносящие существенные изменения в Соглашения.

Авторы:

Артур Леер, Управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс»

Владислав Донченко, партнер налоговой практики юридической компании «Лекс Альянс»