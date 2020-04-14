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Что коронавирус изменил в корпоративных отношениях. На кого в этот раз играет время?

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Наконец-то я добрался до своего любимого корпоративного права, а именно до Федерального закона № 115-ФЗ от 07 апреля 2020 года, который установил особенности регулирования корпоративных отношений в связи с пандемией.

Поскольку одним из направлений, в которых я специализируюсь, являются корпоративные споры, то, конечно же, первым делом я стал рассматривать данный законопроект под этой призмой. И, как минимум, понимаю, что данные изменения, по крайней мере, в моих действующих кейсах пошли на руку недобросовестным лицам. Но мы уберем мой эмоциональный окрас данных изменений, и, конечно же, придем к выводу, что данные изменения нужны в условиях того, что сейчас происходит в нашей стране.

Теперь давайте о фактах.

Первое. Половина Закона посвящена изменениям, которые вносят в ФЗ положения, регулирующие деятельность государственных корпораций таких, как Роскосмос, Ростех, Росатом и т.п., а также положения о том, что публичные акционерные общества вправе до 31 декабря 2020 года приобретать размещенные ими акции (при совокупном наличии условий (если кому-то будет интересна данная тема, сделаю отдельную статью)) и про сроки сдачи годовой консолидированной отчетности. Про оставшуюся половину закона поговорим ниже.

Второе. Ключевое, на что стоит обратить внимание в законе, это на сроки проведения годовых общих собраний участников:

  1. Для акционерных обществ срок проведения годового общего собрания акционеров – не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через девять месяцев после окончания финансового года. Что было до этого? «Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Уставом Общества, но не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года».
  2. Для обществ с ограниченной ответственностью срок проведения годового общего собрания участников – не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через девять месяцев после окончания финансового года. Что было до этого? «Указанное собрание участников общества должно проводиться не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Таким образом, срок проведения общих собраний для акционерных обществ продлили на 3 месяца, а для обществ с ограниченной ответственности – на 5 месяцев. Увеличение сроков проведения годовых собраний применяется только в этом году, базовые нормы, регулирующие данные правоотношения, приостановили до 31 декабря 2020 года. В следующем году проводим собрания, как и прежде.

Конечно же, в условиях нестабильной экономики, снижения темпов роста, для недобросовестных участников оборота увеличение сроков, особенно для ООО, может иметь ключевое значение, в связи с чем может быть нанесен неотвратимый ущерб участникам, чьи права были/могут быть ограничены.

Не будем также углубляться в тонкости процедуры банкротства на общем фоне происходящего. При таких обстоятельствах у многих компаний в принципе может не состояться годовое собрание.

Третье. По поводу состояния чистых активов:

  1. Для акционерных обществ. Снижение чистых активов ниже размера уставного капитала АО (далее – УК) по окончанию 2020 года не учитываются для целей применения положений, регулирующих действия в случае наступления данных событий (пункт 4 и 6 ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах»). Ниже объясню, что это все значит.
  2. Для обществ с ограниченной ответственностью. Снижение стоимости чистых активов ниже размера УК по окончанию 2020 года не учитывается для целей применения положений, регулирующих действия в случае наступления данных событий (п. 4 ст. 30 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Таким образом, в случае если по окончанию отчетного периода (2020 год) у вас будут чистые активы ниже УК или вообще отрицательные чистые активы, даже если это второй отчетный (или более) период с отрицательными активами, на вас не распространяется обязанность уменьшить УК или ликвидировать общество.

Мы прекрасно понимаем, что таким образом законодатель хочет предоставить компаниям улучшить свои показатели в следующем отчетном периоде и не обязывать общества уменьшать УК или ликвидировать общества. На самом деле, эти нормы и так не сильно работали. Очень мало судебной практики, где органы исполнительной власти ликвидируют в принудительном порядке компании, у которых несколько лет подряд отрицательные активы, хотя законом такая обязанность и предусмотрена.

Но законодатель исходит из норм закона. По нашему мнению, эта норма не до конца проработана с точки зрения применения данной нормы. Давайте подискутируем на эту тему.

В целом думаю, что многие компании закончат этот год с отрицательными чистыми активами, и будет всего один год на восстановление состояния активов. Если в период бурного экономического роста это, возможно, было достижимо большинством субъектов, то в условиях неопределенности и предполагаемого незначительного темпа роста, это задача будет «не по плечу» многим.

Таким образом, по окончанию 2021 года, при условии, что у компании сохранятся либо отрицательные чистые активы, либо ниже УК, она будет обязана ликвидироваться, либо уменьшить УК соответственно.

По моему мнению, было необходимо данную норму распространить и на 2021 год, чтобы многим предпринимателям не пришлось бы «рисовать» отчетность и придумывать различные операции для того, чтобы показать положительные активы.

На всякий случай напомню, что чистые активы – это активы, которые остались бы после исполнения всех обязательств. Как рассчитываются чистые активы? Все коммерчески компании, конечно, за исключением кредитных организаций и акционерных инвестиционных фондов, производят расчет стоимости чистых активов в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным Приказом Минфина России от 28.08.2014 N 84н.

Изменения в ФЗ обсудили, давайте еще немного затронем письмо ЦБ № ИН-06-28/48 «О проведении общих собраний акционеров в 2020 году» от 03.04.2020. ЦБ настоятельно рекомендовало проводить общие годовые собрания акционеров в форме заочного голосования, либо с использованием дистанционных методов участия.

Таким образом, в сухом остатке мы имеем перенос сроков проведения общего собрания участников общества (годового), поддержку государства в виде неприменения последствий снижения состояния чистых активов (за 2020 год), рекомендации контролирующих органов. С точки зрения происходящего, это достаточно разумные меры по предотвращению распространению вируса, но данные изменения вызовут огромный всплеск вопросов, связанных с распределением дивидендов (прибыли), полномочиями членов совета директоров и исполнительных органов и т.д.

Мы готовы с ответами на эти вопросы. Длительное погружение в данные вопросы позволяет принимать взвешенные и профессиональные решения. Если у вас будут какие-либо вопросы, мы будем рады ответить на них и помочь в разрешении. Пишите на официальную электронную почту: info@lexalliance.ru

Всем здоровья и хорошего настроения!

 

корпоративное право коронавирусов
Лекс Альянс

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