Штрафы за нарушение самоизоляции: все по полочкам от юриста

По многочисленным просьбам решил выразить свою точку зрения относительно штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.

Сразу отмечу несколько важных моментов.

1. Речь пойдет о городе Москве. Если будут вопросы по другим регионам, задавайте, попробую на них ответить.

2. Я исхожу из того, что нормы являются действующими, включая Указ мэра Москвы, и не выношу на обсуждение законность данных норм. Акцентирую на этом внимание, поскольку многие мои коллеги разделились во мнениях по поводу законности введения норм, кто-то из адвокатов даже подал в суд.

Но я исхожу из того, что акты приняты, никто пока их не оспорил, следовательно, они действует в отношении всех субъектов, на которых распространяют действие нормативно-правовые акты, регулирующие режим самоизоляции.

3. Это лишь мое мнение на происходящее, как юриста с уже достаточно большим опытом работы. Конечно же, юридическая техника подготовленных в достаточно сжатые сроки нормативных актов вызывает немало вопросов и даже споров по применению этих норм. По моему мнению, даже сами органы исполнительной власти не до конца понимают, где и какую норму применять. Скорее всего, данные вопросы будут рассмотрены уже в судебном порядке.

4. Мы не будем глубоко обсуждать уголовно-правовую ответственность за нарушение самоизоляции, а лишь немного осветим её.

Теперь давайте к нормам.

Какие документы регулируют режим самоизоляции граждан?

Для начала обозначим федеральные нормы, а уже далее поговорим о региональных, а конкретно о г. Москве.

1. Указ Президента РФ от 02 апреля 2020 года. Про этот Указ Вы должны знать достаточно хорошо, ведь именно им введены нерабочие дни с сохранением заработной платы (это, скорее всего, будет отдельная тема для поста) с 04 апреля до 30 апреля включительно. Но мы про него вспомнили не из-за нерабочих дней, а из-за того, что именно этим Указом Президент РФ наделил высших должностных лиц субъектов РФ определять границы реализации комплекса ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, включая реализацию ограничительных и иных мероприятии в рамках действия Указа.

2. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Данный ФЗ предоставляет Правительству РФ право устанавливать обязательные для исполнения граждан и организации правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (далее по тексту – ЧС).

3. Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 417 "Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации". Как раз, данным Постановлением были утверждены Правила поведения для граждан и для организаций при введении режима повышенной готовности или ЧС. Данные правила обязательны для исполнения.

4. Теперь о региональных нормах, а именно об Указе мэра Москвы № 42-УМ от 10.04.2020 г. Хорошо, что я начал читать данный Указ с его первой редакции, поскольку он значительно прибавил в «весе» и сейчас он уже на 35 страницах. Вот, как раз, это и есть основной документ, который обязал граждан самоизолироваться (о понятийном аппарате данного Указа мы поговорим чуть позже). Именно в Указе мэра Москвы приостанавливается деятельность организаций согласно списку, который является приложением № 3 к Указу, и, как следствие, приостанавливается посещение помещений, где осуществляется деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей (далее по тексту – ИП) за исключением лиц, обеспечивающих охрану, содержание объектов, выплату зарплаты и иных, если их присутствие требуется в связи с технологическими особенностями работы предприятия. Список организаций довольно значительный и охватывает большинство секторов занятости.

С нормативно-правовыми актами, регулирующими режим самоизоляции, вроде разобрались. Их, конечно, гораздо больше, но мы выделили самые основные и действовали дедуктивным методом. Теперь стоит разобраться с нормативной базой, которая регулирует ответственность за нарушение режима самоизоляции. Здесь пойдем по тому же принципу: от федеральных норм к региональным.

1. Наш любимый Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020). В нем мы выделим две основные статьи:

a. Ст. 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Нарушение данного вида в период ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантин) влечет наложение административного штрафа:

i. от 15 тыс до 40 тыс на граждан; ii. от 50 тыс до 100 тыс на должностных лиц; iii. от 50 тыс до 150 тыс, либо приостановление деятельности до 90 суток на ИП; iv. от 200 тыс до 500 тыс, либо приостановление деятельности до 90 суток на юридических лиц

Если действия (бездействие) привели к причинению вреда здоровью человека или смерть, то штрафы значительно выше.

b. Ст. 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой осуществляется угроза возникновения чрезвычайной ситуации влечет наложение административного штрафа

i. Предупреждение или штраф от 1 тыс до 30 тыс на гражданина; ii. От 10 тыс до 50 тыс на должностных лиц; iii. От 30 тыс до 50 тыс на ИП; iv. От 100 тыс до 300 тыс на юридические лица

Если действия (бездействие) привели к причинению вреда здоровью человека или имуществу, то штрафы значительно выше.

2. Как и договаривались, движемся от федеральных к региональным нормативным актам. Перейдем теперь к Кодексу города Москвы об административных правонарушениях, а именно к статье 3.18.1

a. Ст. 3.18.1 КоАП г. Москвы. Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы. Невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы, в том числе необеспечение режима самоизоляции влечет наложение административного штрафа:

i. 4 тыс (5 тыс повторное) на граждан

b. Ст. 3.18.1 КоАП г. Москвы. Также штраф предусмотрен для организаций за неисполнение требований о временной приостановке работы

i. От 30 до 40 тыс на должностных лиц

ii. От 200 тыс до 300 тыс на юридические лица

3. Как указывал вначале статьи, немного коснёмся уголовно-правовой ответственности. Так, законодатель ужесточил ответственность, предусмотренную статьей 236 УК РФ.

Наконец-то мы разобрались с нормативно-правовой базой и, посмотрев на все вышеуказанные нормы и ответственность за их нарушение, Вы наверняка уже захотели остаться дома и исполнять требование Указа мэра Москвы. Но давайте разберемся, где и какая норма может быть применена.

Сначала для статистики. До введения нормы 20.6.1 КоАП (пока нет правоприменительной практики) органы исполнительной власти штрафовали граждан по статье 6.3. КоАП РФ. Но кого могли привлечь по этой статье? По моему мнению, данная статья не совсем относится к ситуации, которая развивается в нашей стране, а также к мерам, введённым Указом мэра Москвы, и, скорее всего, может быть применена к гражданам, у которых положительный тест на вирус. Допускаю, что, при прочих равных, под эту категорию попадают и лица, которые находятся на обязательной самоизоляции.

Для кого предусмотрена обязательная самоизоляция?

Лица, у которых положительный результат на вирус;

Лица, прибывшие из стран с отрицательным положением по вирусу. Страны, входящие в этот список, можно посмотреть в Указе, а именно в пункте 9.2. Указа мэра Москвы;

Лица, проживающие с гражданами, указанными в пункте 1 данного перечня;

Лица в возрасте старше 65 лет;

Лица, имеющие хронические заболевания. Список можно посмотреть в Приложении № 5 к Указу мэра Москвы.

Кроме того, в отношении таких лиц может быть применена ответственность, предусмотренная КоАП города Москвы, ведь там достаточно четко указано, что гражданина можно привлечь за нарушение самоизоляции.

А что со всеми остальными?

Все остальные попадают под понятие «не покидать места проживания (пребывания)».

Как мне кажется, как раз-таки из-за данного понятия и возникло достаточно много дискуссий и обсуждений. Мы очень долго общались со cтаршим партнером нашей юридической компании Лекс Альянс Шершневым Романом на данную тему и пришли к выводу, что именно отсутствие четкого понятийного аппарата в Указе привело к состоянию неопределённости граждан.

Давайте отметим, что нельзя покидать места проживания (пребывания), кроме следующих случаев:

1. Если Вам требуется неотложная медицинская помощь и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2. Если Вы следуйте к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена Указом мэра Москвы;

3. Если Вы следуtте к месту приобретения товаров на расстоянии, не превышающим 100 метров от места проживания (пребывания);

4. Если Вы выгуливайте домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

5. Если Вы выносите отходы до ближайшего места накопления отходов.

Означает ли, что граждан, которые не находятся на режиме самоизоляции, а находятся на режиме «не покидать место проживания (пребывания)», нельзя привлечь к ответственности? К сожалению, а может и к счастью, нет. Давайте разбираться почему, и какая мера ответственности может ждать граждан.

Действительно, Указ мэра Москвы разделил граждан на две категории (глобально): на самоизолированных и граждан, находящихся на режиме «не покидать место пребывания». Если на самоизолированных распространяется КоАП РФ (ст. 6.3. и 20.6.1.), а также КоАП г. Москвы (ст. 3.18.1), то к лицам, пребывающим на режиме «не покидать место проживания (пребывания)», я бы отнес только две статьи, а именно ст. 20.6.1. КоАП РФ и 3.18.1 КоАП г. Москвы.

Давайте начнем со статьи 3.18.1 КоАП г. Москвы. Вы можете спросить, так там же идет речь о самоизолированных, но это не совсем так. Кроме того, что там указано, что ответственность наступает за нарушение режима самоизоляции, там также написано, что ответственность наступает за невыполнение требований, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности.

С учетом того, что мэр Москвы ввел режим повышенной готовности и в своем Указе обязал граждан соблюдать режим «не покидать место проживания (пребывания)», получается, что нарушение данного требования введет к привлечению к ответственности, предусмотренной КоАП г. Москвы.

Конечно, возникает много вопросов относительно того, что такое «место проживания (пребывания)», а также юридической техники, которая использована при формулировке. Как можно толковать данное словосочетание, ведь если толковать расширительно, тогда получается, что место проживания (пребывания) будет г. Москва, а, следовательно, любой гражданин, передвигаясь по городу, не будет нарушать место проживания (пребывания).

Это лишь гипотеза. Думаю, что органы исполнительной власти будут трактовать буквально эту формулировку. Кроме того, необходимо учитывать не букву и дух закона, но и смысл, который хотел заложить мэр Москвы в свой Указ, и при таком подходе, мы однозначно придём к мнению, что в формулировке «не покидать место проживания (пребывания)» имеется ввиду то место, где Вы находитесь и живете.

Но если по статье 3.18.1 КоАП г. Москвы мы подискутировали, то по статье, которая была внесена в КоАП РФ путем внесения поправок, все однозначно. Речь пойдет о статье 20.6.1. КоАП РФ.

Так, в статье 20.6.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой осуществляет угроза возникновению чрезвычайной ситуации. Что за такие правила поведения? Вот здесь, как раз, мы возвращаемся к нормативной базе в самом начале статьи, а именно Постановлению Правительства РФ, которое установило обязанность граждан и организаций соблюдать акты, вынесенные главами субъектов РФ о введении режима повышенной готовности, то есть, например, для Москвы - это Указ мэра Москвы.

И опять, возвращаемся к понятию «не покидать место проживания (пребывания)», которое мэр Москвы закрепил в своем Указе. Следовательно, двигаясь по логической цепочке, мы приходим к выводу, что ст. 20.6.1 КоАП РФ может быть применена к гражданам, которые нарушили режим «не покидать место проживания (пребывания)».

Обобщим 1. К гражданам, которые находятся на обязательной самоизоляции, могут быть применены следующие виды ответственности: a. Ст. 6.3. КоАП РФ; b. Ст. 20.6.1. КоАП РФ; c. Ст. 3.18.1. КоАП г. Москвы. 2. К гражданам города Москвы, кто нарушает режим «не покидать место проживания (пребывания)», могут быть применены следующие виды ответственности: a. Ст. 20.6.1. КоАП РФ; b. Ст. 3.18.1. КоАП г. Москвы. 3. К гражданам обеих категории может быть применена статья 236 Уголовного кодекса РФ при определенных условиях, включая, но не ограничиваясь, действия, повлекшие вред жизни и здоровью других граждан.

Кроме того, хочу обратить внимание, учитывая специфику привлечения к ответственности по региональному КоАП, Премьер-министр РФ наделил сотрудников правоохранительных органов полномочиями по привлечению граждан к административной ответственности по КоАП г. Москвы.

Кроме того, с 15 апреля 2020 года заработал пропускной режим для жителей столицы. Так, если Вы используете любой вид транспорта, включая, общественный и личный, Вы обязаны получить пропуск. Сейчас про пропуска рассказывают «на каждом шагу», поэтому не буду акцентировать внимание на этом вопросе, но, если требуется об этом рассказать, пишите в комментариях. Единственное, отмечу, что в настоящий момент при пеших передвижениях (по уважительным причинам и в соответствии с целями, закрепленными в Указе мэра Москвы) не требуется пропуск.

Таким образом, при анализе действующих актов, мною были сделаны выводы, что, если Вы нарушаtте Указ мэра Москвы, включая и режим самоизоляции, и режим «не покидать место проживания (пребывания)», к Вам может быть применения соответствующая ответственность.

Пока разбирался в этой теме, на глаза попалась шутка, что необходимо учить русский язык, ведь режим самоизоляции носит добровольный характер, а с учетом введенной ответственности говорит о добровольном характере не приходится.

Хотел еще добавить, что кроме ответственности, мы все должны подойти к этому вопросу сознательно и ответственно и не нарушать Указ мэра Москвы, ведь если мы все начнем соблюдать требуемый режим, то происходящее вокруг быстрее закончится, и мы вернемся к обычному ритму жизни.

Всем здоровья и хорошего настроения, управляющий партнер ЮК Лекс Альянс Артур Леер

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