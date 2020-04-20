Как правильно ходить на работу в режиме самоизоляции: рекомендации от юриста

Тема штрафов за нарушение режима самоизоляции оказалась довольно злободневной. Я получил много отзывов и вопросов по этой теме. С учетом проявленного интереса, я решил прокомментировать не менее актуальную проблему, а именно, как работать в режиме самоизоляции.

Оговорюсь сразу, этот пост будет актуален для жителей Москвы и Подмосковья, но не менее полезным для остальных.

Организации вынуждены продолжать работать даже в сложившихся условиях, и в связи с этим ищут варианты, как это правильно сделать.

Итак, согласно п. 4.1 Указа мэра Москвы № 44-УМ от 18 апреля 2020 года (далее — Указ мэра) до 1 мая приостановлено посещение гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, указанная в Приложении № 3 к Указу. Фактически, это означает, что деятельность таких организаций, как кафе, ресторанов, кинотеатров, торговых центров, также приостанавливается, если только ее невозможно осуществлять дистанционно (например, рекламная деятельность, деятельность по подбору персонала или бухгалтерский учет).

Заглянем в Приложение № 3. Как мы видим, перечень видов деятельности действительно объемный. Однако все равно не все готовы оставаться дома. И фактически, формулировки Указа мэра позволяют продолжать работать. Поясним, что имеем ввиду.

В Указе мэра содержится очень важный и противоречивый абзац: «Организации и индивидуальные предприниматели, в отношении которых приняты решения о приостановлении посещения, вправе сохранить присутствие на соответствующих территориях, зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы» (п. 4.1 Указа мэра Москвы).

Разберем его. Если Вы обнаружили Вашу организацию в перечне организаций, посещение которых приостановлено, но при этом Вы:

— обеспечиваете охрану и содержание указанных объектов, — обеспечиваете поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, — обеспечиваете начисление и выплату заработной платы,

получается, что работать по месту нахождения организации Вы вправе. Что касается первого и третьего пункта, то здесь все довольно понятно. А какие должности отнести ко второму пункту? Да, такая неоднозначная и широкая формулировка, скажем прямо, создает простор для творчества. Фактически, любую должность можно отнести под действие второго пункта.

Вернемся к Приложению № 3. Если Вы не нашли Вашего вида деятельности в списке, то Вы вправе продолжать работать с учетом рекомендации о минимизации очного присутствия работников. Напомним, что вид деятельности можно посмотреть в выписке с сайта налоговой по основному коду ОКВЭД.

Кстати, если Вашей организации нет в списке, и она продолжает работать, тогда не забудьте подать сведения в электронном виде о количестве работников, в отношении которых были приняты решения по переводу / не переводу на дистанционный режим работы на адрес электронной почты organization_size@mos.ru по форме, указанной в Приложении 4 к Указу мэра.

Итак, в силу специфики Вашей работы и профессии, Вы вынуждены посещать работу. Для этого потребуется оформить специальный электронный пропуск. Кстати, должность в пропуске Вы не указываете, поэтому проверить, действительно ли Вы бухгалтер, полиция не сможет.

При оформлении пропусков также часто возникают и другие вопросы. Далее мы дадим рекомендации, что можно отвечать на вопросы, если проверяющие окажутся внимательными.

А если Ваша организация имеет адрес места нахождения (юридический адрес), а фактически находится в другом?

В пропуске адрес работы не указывается, но мы допускаем, что ИНН в Вашем пропуске могут быстро проверить и обнаружить, что Вы находитесь явно не по адресу Вашей организации. В таком случае рекомендуем сообщать, что у Вашей организации несколько офисов и Вы едете в один из них. Либо Вам по работе потребовалось поехать в банк, так как работаете Вы именно с конкретным отделением. Либо в целом можно ничего не придумывать и сообщить, что директор находится по указанному адресу, а все остальные — по иному адресу.

Что указать, если Вы являетесь самозанятым?

Здесь ответ буквально на днях дала ФНС: в графе «ИНН» Вы указываете Ваш ИНН, а в графе «Работодатель» пишите «Самозанятый».

Нужно ли иметь при себе справку с места работы?

Такое требование не указано, но мы рекомендуем оформить на работе соответствующую справку и иметь ее при себе, так как не известно, насколько компетентным и адекватным будет сотрудник полиции, который решит Вас проверить. Особенно это важно на дороге, где Вы рискуете остаться с ним один на один.

Что касается рекомендации об обязательном ношении с собой договора аренды и / или расписки от собственника, если Ваши регистрация и место фактического проживания не совпадают.

Безусловно, какого-то законного основания такая рекомендация не имеет, так как сообщил о ней депутат Мосгордумы. Да и в целом такая рекомендация довольно странная.

Что мешает «нарисовать» договор или справку за собственника? Однако, рекомендуем все-таки иметь при себе такие документы во избежание дополнительных споров с сотрудниками правоохранительных органов.

Ну и напомним о штрафах для организаций.

В Москве за неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, организаций (предприятий) общественного питания, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов, организаций (предприятий), если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, — влечет наложение административного штрафа

на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, а при повторном правонарушении — до 500 тыс. рублей (ст. 3.18.1 КоАП г. Москвы).

Отметим, что формулировка довольно спорная и ставит под вопрос, что подразумевается под понятием «мероприятие»? Можно ли считать мероприятием посещение работниками организаций, посещение которых приостановлено? На наш взгляд, нет. Но повторимся, ситуация спорная, с учетом названия статьи: «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы».

Ну и не будем забывать про федеральное законодательство, где формулировка куда шире (ст. 6.3 КоАП РФ). Так, за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий влекут наложение административного штрафа:

— от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток — на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток — на юридических лиц.

В КоАП РФ есть еще одна статья, на которую также обращаем Ваше внимание. За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа

на должностных лиц: от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица: от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей (п. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ).

Если при этом причинен вред здоровью или имуществу, то ответственность жестче (п. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ).

Итак, подведем итог.

Если Вам необходимо ходить на работу, тогда:

— удостоверьтесь, что деятельность Вашей организации не указана в Приложении № 3 к Указу мэра; — если Вы нашли Ваш вид деятельности в перечне, но Вам все равно нужно ходить на работу, и Вы не бухгалтер, не уборщица и не охранник, тогда подумайте, почему Ваше присутствие необходимо на работе; — оформите электронный цифровой пропуск для работы; — имейте при себе паспорт, справку с места работы и документы, подтверждающие Ваше проживание по тому или иному адресу.

В данной статье содержатся лишь рекомендации, основанные на принятых нормативно-правовых актах. Безусловно, многие вещи создают неудобства и неопределенность. Но в данном посте мы не оцениваем их законность, а лишь пытаемся минимизировать риски читателей этого поста.

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