Банкротство физических лиц: «спасение утопающих – дело рук самих утопающих»

Экономический кризис, с которым мы уже столкнулись сегодня, - по-настоящему серьезное потрясение для большинства граждан нашей страны.

Многие остались без работы с ипотекой и еще несколькими кредитами на руках. А дома семья, которую нужно как-то кормить. По телевизору, конечно, говорят, что все будет хорошо, ведь необходимые меры приняты. Правда, на словах – это одно, а на практике получается совершенно иное.

Меры, которые приняты, доступны далеко не всем. Обстоятельства вынуждают придумывать решения, искать выход там, где, казалось бы, его нет. В связи с этим возрастает актуальность банкротства для граждан. Почему стать банкротом – это выход из тупика, расскажем далее.

Волна самобанкротств уже началась. Например, в Нижнем Новгороде, за пару дней (9 – 10 апреля) было зарегистрировано более 150 исковых заявлений. Причем можно предположить, что банкротятся целыми семьями, так как в базе Арбитражного суда встречается много однофамильцев.

Ситуация с банкротствами физических лиц также не утешительна и в других регионах РФ, например, в Челябинской, Волгоградской, Саратовской областях, где уже зарегистрировано более 100 заявлений о банкротстве от физических лиц.

Чем это вызвано? Все просто. У нас огромная закредитованность населения. Да, после кризиса 2014 года, когда доллар и евро резко прибавили в цене, банки стали осторожнее. Но в последние несколько лет кризисные настроения поутихли, и банки всеми возможными способами снова стали рекламировать кредиты и убеждать по телефону, что кредит нам с вами жизненно необходимо. Мы же не хотим остаться без «подушки безопасности» на «черный день»? Тем более, что интересные предложения действительно были.

Еще в первом квартале 2019 году общий объем кредитов вырос до 15,4 трлн. Рублей. Уровень закредитованности домохозяйств в некоторых регионах превышал показатель в 50%, а средний уровень по России составлял порядка 28%. Исходя из «сухих» цифр, каждая российская семья отдает почти 28% от годового дохода на исполнение обязательств, вытекающих из кредитных договоров.

Но опять же, вернемся к телевизору. Казалось бы, нам же объявили «кредитные каникулы». Нам сказали, что от кредитов вас не освободим, но на 6 месяцев отсрочку дадим. И здесь мы столкнулись с ожиданием и реальностью. Как оказалось, большинство заемщиков просто не соответствуют критериям, которые отдельно Правительство РФ прописало в своем постановлении. А та небольшая часть, которая сможет временно не платить по основному долгу, от начисления процентов не освобождается.

Кстати, это «между прочим» указал Центральный Банк в своих дополнительных разъяснениях. Более подробно о кредитных каникулах и критериях мы писали в нашей статье, ссылку оставлю здесь .

Со слов наших доверителей были и другие случаи, когда банки сообщали: да, мы подтвердили вам «кредитные каникулы», но на 2-3 месяца, только вы зайдите в банк несколько документов подписать. А документы – это заявление на реструктуризацию кредита и новый график платежей, который сам банк посчитал, не спрашивая Вас. Как правило, ежемесячный платеж не сильно уменьшается, и платить такой кредит все равно непосильно. Кстати, проценты за такой период неоплаты кредита, скорее всего, тоже начислят. А еще и процентную ставку могут поднять на будущее.

Поэтому будьте внимательны, когда банк Вам предлагает что-то подписать, читайте все Ваши документы крайне внимательно.

Вы спросите, зачем банки идут на такие меры? А, чтобы должники здесь и сейчас не побежали банкротиться. Ведь если лицо признают банкротом, то на законном основании спишут с него все долги, и банк уже не сможет предъявить требования по взысканию долга.

На самом деле, можно из последних сил искать средства, чтобы рассчитаться по долгам и еще и оставить деньги, чтобы обеспечить семью. Но важно не переоценить себя. Тем более, когда законом предусмотрен легальный способ освобождения от долгов – стать банкротом.

Конечно, этот статус накладывает определенные ограничения. Например, в течение трех лет вы не сможете участвовать в управлении делами юридического лица, занимать должности в органах управления юридического лица и т.д.

Банкротство физического лица сегодня – это вынужденная мера, которая спровоцирована внезапной потерей постоянного источника дохода и невозможностью обеспечить исполнение обязательств. Это сложное, но эффективное решение в условиях массовой безработицы, которое поможет чуть легче пережить этот кризис.

Кроме того, в настоящее время в Государственной думе находится законопроект, который «упрощает» процедуру банкротства, но пока рассмотрение данного законопроекта отложено (статус документа в Госдуме). Сейчас «упрощение» данной процедуры крайне важно в сложившейся ситуации, но пока не понятно, сколько данный закон еще будет на рассмотрении и что получится на выходе.

Оставим здесь цитату Марка Леви: «Да уж, чего легче — сослаться, что время, мол, неподходящее, но каждый раз именно здесь и сейчас судьба вынуждает нас принимать решения».

Тема банкротства довольно противоречивая и не совсем понятная для многих граждан нашей страны. Готовы дать пояснения в комментариях или по электронной почте info@lexalliance.ru.

Управляющий партнер ЮК Лекс Альянс Леер Артур