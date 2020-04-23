Клерк.Ру
Лекс Альянс

Банкротство физических лиц: «спасение утопающих – дело рук самих утопающих»

64

Экономический кризис, с которым мы уже столкнулись сегодня, - по-настоящему серьезное потрясение для большинства граждан нашей страны.

Многие остались без работы с ипотекой и еще несколькими кредитами на руках. А дома семья, которую нужно как-то кормить. По телевизору, конечно, говорят, что все будет хорошо, ведь необходимые меры приняты. Правда, на словах – это одно, а на практике получается совершенно иное.

Меры, которые приняты, доступны далеко не всем. Обстоятельства вынуждают придумывать решения, искать выход там, где, казалось бы, его нет. В связи с этим возрастает актуальность банкротства для граждан. Почему стать банкротом – это выход из тупика, расскажем далее.

Волна самобанкротств уже началась. Например, в Нижнем Новгороде, за пару дней (9 – 10 апреля) было зарегистрировано более 150 исковых заявлений. Причем можно предположить, что банкротятся целыми семьями, так как в базе Арбитражного суда встречается много однофамильцев.

Ситуация с банкротствами физических лиц также не утешительна и в других регионах РФ, например, в Челябинской, Волгоградской, Саратовской областях, где уже зарегистрировано более 100 заявлений о банкротстве от физических лиц.

Чем это вызвано? Все просто. У нас огромная закредитованность населения. Да, после кризиса 2014 года, когда доллар и евро резко прибавили в цене, банки стали осторожнее. Но в последние несколько лет кризисные настроения поутихли, и банки всеми возможными способами снова стали рекламировать кредиты и убеждать по телефону, что кредит нам с вами жизненно необходимо. Мы же не хотим остаться без «подушки безопасности» на «черный день»? Тем более, что интересные предложения действительно были.

Еще в первом квартале 2019 году общий объем кредитов вырос до 15,4 трлн. Рублей. Уровень закредитованности домохозяйств в некоторых регионах превышал показатель в 50%, а средний уровень по России составлял порядка 28%. Исходя из «сухих» цифр, каждая российская семья отдает почти 28% от годового дохода на исполнение обязательств, вытекающих из кредитных договоров.

Но опять же, вернемся к телевизору. Казалось бы, нам же объявили «кредитные каникулы». Нам сказали, что от кредитов вас не освободим, но на 6 месяцев отсрочку дадим. И здесь мы столкнулись с ожиданием и реальностью. Как оказалось, большинство заемщиков просто не соответствуют критериям, которые отдельно Правительство РФ прописало в своем постановлении. А та небольшая часть, которая сможет временно не платить по основному долгу, от начисления процентов не освобождается.

Кстати, это «между прочим» указал Центральный Банк в своих дополнительных разъяснениях. Более подробно о кредитных каникулах и критериях мы писали в нашей статье, ссылку оставлю здесь .

Со слов наших доверителей были и другие случаи, когда банки сообщали: да, мы подтвердили вам «кредитные каникулы», но на 2-3 месяца, только вы зайдите в банк несколько документов подписать. А документы – это заявление на реструктуризацию кредита и новый график платежей, который сам банк посчитал, не спрашивая Вас. Как правило, ежемесячный платеж не сильно уменьшается, и платить такой кредит все равно непосильно. Кстати, проценты за такой период неоплаты кредита, скорее всего, тоже начислят. А еще и процентную ставку могут поднять на будущее.

Поэтому будьте внимательны, когда банк Вам предлагает что-то подписать, читайте все Ваши документы крайне внимательно.

Вы спросите, зачем банки идут на такие меры? А, чтобы должники здесь и сейчас не побежали банкротиться. Ведь если лицо признают банкротом, то на законном основании спишут с него все долги, и банк уже не сможет предъявить требования по взысканию долга.

На самом деле, можно из последних сил искать средства, чтобы рассчитаться по долгам и еще и оставить деньги, чтобы обеспечить семью. Но важно не переоценить себя. Тем более, когда законом предусмотрен легальный способ освобождения от долгов – стать банкротом.

Конечно, этот статус накладывает определенные ограничения. Например, в течение трех лет вы не сможете участвовать в управлении делами юридического лица, занимать должности в органах управления юридического лица и т.д.

Банкротство физического лица сегодня – это вынужденная мера, которая спровоцирована внезапной потерей постоянного источника дохода и невозможностью обеспечить исполнение обязательств. Это сложное, но эффективное решение в условиях массовой безработицы, которое поможет чуть легче пережить этот кризис.

Кроме того, в настоящее время в Государственной думе находится законопроект, который «упрощает» процедуру банкротства, но пока рассмотрение данного законопроекта отложено (статус документа в Госдуме). Сейчас «упрощение» данной процедуры крайне важно в сложившейся ситуации, но пока не понятно, сколько данный закон еще будет на рассмотрении и что получится на выходе.

Оставим здесь цитату Марка Леви: «Да уж, чего легче — сослаться, что время, мол, неподходящее, но каждый раз именно здесь и сейчас судьба вынуждает нас принимать решения».

Тема банкротства довольно противоречивая и не совсем понятная для многих граждан нашей страны. Готовы дать пояснения в комментариях или по электронной почте info@lexalliance.ru.

Управляющий партнер ЮК Лекс Альянс Леер Артур

Лекс Альянс

Команда специалистов Лекс Альянс способна решать любые правовые вопросы на пути бизнеса. Приоритетными для нас являются такие направления как корпоративное право, судебная защита, интеллектуальная собственность, налогообложение и аутсорсинг. Наши юристы имеют большой опыт решения задач, связанных с антимонопольным регулированием, земельным и информационным правом.

http://lexalliance.ru/