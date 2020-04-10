Кредитные каникулы: ожидание и реальность

Наверное, уже все знают про «кредитные каникулы», потому что про них «трубят из каждого утюга». Конечно, многие люди и предприниматели очень сильно рассчитывали на них и надеялись на поддержку в этой части. Но надежда умирает последней.

Вступил в силу закон, который, как раз, регламентирует предоставление «льготного периода» для должников.

Скажу честно, читать этот закон мне оказалось очень непросто (при условии, что я уже более 11 лет занимаюсь юриспруденцией) и даже не знаю, почему: то ли написан он очень сложно, то ли структура нарушена. Сам закон примерно на 30 страниц формата А4.

Давайте разбираться.

Поговорим о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.

Физические лица и индивидуальные предприниматели вправе до 30 сентября 2020 года обратиться к кредитору с требованием об изменении договора (приостановлении своих обязательств по оплате), если будут соблюдены следующие условия:

1. Договор между заемщиком и кредитором заключен до вступления в силу закона, то есть до 03.04.2020 г.;

2. Размер кредита не превышает размер, который установлен Правительством РФ. Сохраним интригу и вернемся к цифрам чуть ниже.

3. У Вас сократился размер дохода более, чем на 30%, который рассчитывается из вашего среднемесячного дохода за 2019 г. Как-то уже становится не весело, поскольку многие до сих пор получают часть заработанной платы «в конверте». Правда, Правительство РФ вправе определить методичку расчета среднемесячного дохода заемщика. Пока я такого документа не видел, следовательно, рассчитываем по общему правилу (указанному выше).

Но есть и положительная новость по этому поводу. Данное условие изначально считается соблюденным, если не доказано иное. Но добавим «ложку дегтя»: кредитор вправе запросить документы, подтверждающие соблюдение этого условия (а именно снижения доходов на 30 %) и должник должен их предоставит не позднее 90 дней. Кроме того, кредитор сам вправе получить данные сведения из органов исполнительной власти (налоговая, ПРФ, ФСС).

4. Когда вы обращаетесь с требованием, в отношении кредитного договора уже не должен действовать льготный период.

ИП вместо приостановления исполнения может потребовать уменьшения размера платежей на льготный период.

Итак, если вы подходите под вышеописанные критерии, движемся дальше.

На какой срок будет устанавливаться льготный период и что с неустойками и штрафами?

Заемщик сам определяет длительность льготного периода, но он не должен превышать 6 месяцев. Как определить дату начала льготного периода? Её тоже устанавливает сам заемщик, но она не может отставать более, чем на 14 дней, до дня обращения. А если у вас ипотека, то она не должна отставать более, чем на один месяц, до обращения.

Если заемщик не стал определять период или забыл указать, то будет действовать норма по общему правилу, то есть, льготный период будет в течение 6 месяцев, который будет начинаться с даты направления требования заемщика.

Про неустойку и штрафы. В период льготного периода не допускается начисление неустойки (штрафа, пени) за неисполнение заемщиком обязательств по уплате в течение льготного периода. Однако от уплаты процентов по кредиту заемщиков не освободили. Об этом в своих разъяснениях напомнил Центральный банк РФ.

Здесь важный момент, что, если предусмотрено уменьшение размера платежей и вы их нарушайте, то в данном случае, неустойка и пени будут начисляться.

И, наконец, мы добрались до самого интересного, а именно до размера кредита, в отношении которого применятся данный закон.

Размеры были установлены Правительством РФ и, конечно же, многих повергли в шок.

Размеры: для потребительских кредитов (займов), заемщиками по которым являются физические лица, — 250 тысяч рублей;

для потребительских кредитов (займов), заемщиками по которым являются индивидуальные предприниматели, — 300 тысяч рублей;

для потребительских кредитов (займов), предусматривающих предоставление потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования, заемщиками по которым являются физические лица, — 100 тысяч рублей;

для потребительских кредитов на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства — 600 тысяч рублей;

для кредитов (займов), выданных в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены ипотекой, — 1,5 млн. рублей.

Еще немного фактов о данном льготном периоде.

В любой момент льготного периода вы можете его прекратить, достаточно только вашего заявления. У вас остается также право досрочно закрыть ваши обязательства перед кредитором. Требования кредитору направляются способом предусмотренным договором или с использованием средств подвижной радиотелефонной связи с абонентского номера, информация о котором предоставлена заемщиком кредитору.

Если вы направили требование о предоставлении каникул кредитору, а кредитор в течение 10 дней не запросил дополнительные документы или не прислал отказ в удовлетворении требования, льготный период считается установленным со дня направления Вами требования кредитору, если иная дата начала льготного периода не указана в требовании заемщика.

Таким образом, изначально все транслировалось намного проще по сравнению с тем, что мы увидели на самом деле. По моему мнению, такой закон в любом случае нужен, и он поддержит самые незащищенные слои населения и действительно может стать отличным инструментом для большого количества людей.

Безусловно, требования о снижении доходов на 30%, а также максимальный размер кредитов ограничил большую массу людей, которой также требуется поддержка. Посмотрим, что будет, возможно Правительство пересмотрит максимальные размеры кредитов.

А пока будем ждать, как будут работать банки. Если у кого-то есть вопросы, задавайте, будем разбираться, потому что, как всегда, вопросов больше, чем ответов.

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Управляющий партнер ЮК Лекс Альянс Леер Артур